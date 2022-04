Rødts «gamle onkler»

KOMMENTAR: Det nye Rødt må ta et oppgjør med sine gamle, kommunistiske «onkler» hvis de vil fortsette å være et «vanlig» parti.

Pål Steigan, tidligere leder for AKP (m-l), driver nettstedet steigan.no, som for tiden videreformidler russisk propaganda.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Rødt-politiker Per-Gunnar Kung Skotåm er styreleder i Mot Dag og eier 5,8 prosent av aksjene i selskapet. Pål Steigan eier 58,5 prosent.

Hva heter han onkelen som i familieselskapet som begynner å sitere tvilsomme kilder på internett og siterer fra kon­spira­sjons­teorier? I Rødts tilfelle heter han for tiden Per-Gunnar Skotåm, og han trakk seg i helgen fra Rødts landsstyre på grunn av sine bindinger til nettstedet steigan.no.

Skotåm er deleier og styreleder i Mot Dag AS, som eier nettstedet steigan.no. Mannen bak dette nettstedet er Pål Steigan, tidligere leder i det kommunistiske partiet AKP (m-l), en forløper til dagens Rødt.

Nettstedet har vært kritisert for gjengivelse av russisk krigspropaganda. Og har også vært svært aktiv gjennom spredning av vaksinemotstand og konspirasjonsteorier om pandemien.

Også syv andre i partiet er medeiere i Mot Dag AS, skrev Morgenbladet forrige uke. På listen over aksjonærer finner vi tidligere trim-kjendis Kari Jaquesson og Arne Treholt.

Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i Rødt.

Flere i Rødt

Rødts partiledelse har fått flere henvendelser fra lokallag som reagerer sterkt på disse bindingene. Rød Ungdom har også bedt partiet ta et oppgjør med folkevalgte med tilknytning til steigan.no.

«Det politiske prosjektet som denne bloggen er, er ikke forenlig med det politiske prosjektet som Rødt har», sa partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til NRK mandag morgen. Hun la til at hun mener det er en «utstrakt konspirasjonstenkning» på denne bloggen.

Skotåm, på sin side, sier at det foregår en kampanje mot ham og Steigan, og at påstander om konspirasjonsteorier er en hersketeknikk «fra de med makt overfor de som setter søkelys på maktforhold, kapitalistisk utbytting og strategisk planlegging».

Ingen kampanje

En undersøkelse fra Faktisk.no viste at steigan.no er det norske nettstedet som nå for tiden mest sprer russisk-kontrollert innhold.

Steigans svar på dette er, ifølge hans eget innlegg på steigan.no, at pressens kritikk av hans nettsted er et resultatet av en kampanje som «stammer fra amerikansk etterretning og utenriksdepartementet i USA. Derfra tok Forsvarets forskningsinstitutt ballen, og spilte den videre til Faktisk.no».

Det er selvsagt ingen slik kampanje mot verken Skotåm eller Steigan, verken i mediene, amerikansk etterretning, Forsvarets forskningsinstitutt eller fra Rødt-medlemmer som reagerer.

Det er helt naturlig når vi daglig får rapporter fra journalister som faktisk er til stede og er vitner til grusomhetene i Ukraina, å reagere på Steigans videreformidling av Putin-propaganda via kilder som er tett knyttet til det russiske regimet.

Dette er kjernen i problemet for Rødt akkurat nå.

Opptur og ny generasjon

Sentios måling for Nettavisen forrige uke viste at Rødt har gått fra 8,1 prosent i februar til 5,7 prosent på et par måneder. Partiet gikk tilbake 1,6 prosentpoeng, men resultatet er fremdeles høyere enn valgresultatet på 4,7 prosent. Rødt fikk åtte representanter inn på Stortinget etter høstens valg.

Partiet har de siste årene klart å få støtte fra folk som aldri før har stemt på Rødt. Den nye generasjonen har fått partiet inn i varmen som et vanlig politisk parti.

Selv om landsmøtet i 2019 vedtok at partiet fremdeles skal være kommunistisk, har politikken og arbeidsprogrammene beveget seg vekk fra dette. De fleste av partiets yngre generasjon, inkludert leder Bjørnar Moxnes, definerer seg som sosialister.

Nato

Etter Russlands angrep på Ukraina har diskusjonen om Norges tilknytning til Nato kommet sterkt tilbake på dagsorden. I Rødts prinsipprogram står det at partiet vil melde landet ut av alliansen, og at partiet mener at Norge verken skal støtte Russland eller USA.

Steigan mener derfor at hans nettsted er helt på linje med prinsipprogrammet til Rødt.

Men Moxnes og stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson har samtidig uttrykt tydelig støtte til Ukraina i krigen mot Russland. Mens Steigan har kalt ukrainske styresmakter for «nazister».

«Amoralsk»

Skotåm fortsetter som folkevalgt og er gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting. Han sitter også i formannskapet i Fauske kommune.

Partisekretær Pryneid Hansen har bedt om innspill fra partiet om hvordan de skal håndtere denne saken. De organene som har gitt tillit til en person, må avgjøre om vedkommende fortsatt har tillit. Det vil si landsmøtet, lokale årsmøter eller de lokale nominasjonsmøtene. Ett av alternativene er eksklusjon fra partiet.

Ivar Dale, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, sa til Morgenbladet at personer tilknyttet Rødt tidligere har «bevisst latt seg bruke i russisk propaganda», og at det er «amoralsk å jevnlig produsere løgner fra statlige russiske organer når vi vet at hensikten først og fremst er å feilinformere russiske borgere og, til en viss grad, mottagelige borgere i utlandet».

Han mente det er bra at partiet har fått et mer ryddig forhold til dette.

Opprydning

Spørsmålet nå er bare om Rødt-ledelsen virkelig tør å ta et oppgjør med Steigan og hans nettverk i partiet. Noen Rødt-medlemmer har over tid pekt på at dette er et problem, men de fleste har sett en annen vei.

Tar de et oppgjør med dette, vil de åpne en Pandoras eske.

Men skal Rødt klare å holde på populariteten partiet har opparbeidet de siste årene, er de nødt til å ta et oppgjør med de gamle kommunistene i partiet, «de gamle onklene». Men å bryte disse «familiebåndene» vil bety å bryte båndene til både en del velgere og tillitsvalgte.

Bruddet kan bli smertefullt med en gang, men i lengden vil det vise seg at det er det som skal til for at partiet skal kunne ha en fremtid som et «vanlig» parti.