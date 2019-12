Spanjolene i førersetet

KOMMENTAR: Den spanske oljekjempen Repsol vil kutte alle utslipp fra både produksjon og bruk av sine produkter. Det er et mål oljeindustrien her i Norge også må strekke seg etter. Og politikerne må kreve det.

Både politikerne og oljebransjen i Norge får viktige signaler om dagen, fra både sinte ungdommer, klimaforskere og miljøbevegelsen – og nå også fra energigiganten Repsol. Foto: Carlos Jasso, Reuters/NTB scanpix

Denne uken har det vært arrangert klimakonferanse, igjen. Før 25. gang arrangerte FN COP25 (Conference of the Parties on climate change) i Madrid.

Samtidig publiserte The Global Carbon Project sin årlige analyse av trendene i de globale karbonutslippene, inkludert det første estimatet for endringen i CO₂-utslipp i 2019.

Den viste at det er den økte bruken av olje og gass som fører til stigningen i utslipp, til tross for nedgangen i bruk av kull.

Verdens CO₂-utslipp er ventet å stige med 0,6 prosent i 2019, ifølge rapporten.

De siste årenes økning i bruken av lavkarbonteknologi, som sol- og vindkraft og elbiler, har i beste fall kun bidratt til å dempe veksten i de globale CO₂-utslippene fra fossile energikilder, skriver Cicero, som har vært med å utarbeide rapporten.

Kullforbruket i både USA og EU har falt betydelig, og det har bidratt til å presse ned det globale kullforbruket. Men mens kullforbruket går nedover, fortsetter bruken av olje og naturgass å øke. Naturgass har siden 2012 vært hovedårsaken til økningen i globale CO₂-utslipp.

Men var det ikke gassen som skulle redde planeten?

«Naturgass er et renere fossilt brennstoff enn kull, men ved å erstatte kull med gass gjør man bare at planeten koker litt saktere», sa Glen Peters, klimaforsker i Cicero.

Til Spania

Utenlandske medier var denne uken på besøk på Equinors nyåpnede olje- og gassfelt Johan Sverdrup. Sveriges Radio kunne rapportere om et selskap som skryter av feltet som slipper ut svært lite CO₂ i produksjonsfasen.

Og det stemmer, det. Men det er ikke i produksjonsfasen olje og gass slipper ut mest CO₂. 95 prosent slippes ut når det brennes.

Tidligere i høst skrev jeg om nederlenderen Mark van Baal og organisasjonen hans Follow this, som gjennom investorer prøver å presse fram endringer hos oljeselskaper. Endringene går ut på å få selskapene til å ta ansvar også for de indirekte utslippene, altså de som kommer fra brenningen av olje og gass. Dette heter Scope 3.

Og her tar vi turen tilbake til Spania.

Den spanske oljegiganten Repsol annonserte mandag at de vil kutte sine nettoutslipp til null innen 2050. Det skal de betale 5,3 milliarder dollar for, eller 48,6 milliarder norske kroner med dagens kurs, gjennom en nedskrivning av sine eierandeler i olje og gass.

Selskapet sa det ville være ledende i endringen i energimarkedene, over til fornybar energi. Og sørge for at de holder målene i Parisavtalen fra 2015.

Oljeprodukter og ansvar

Repsols nye mål for klimagassutslipp dekker 95 prosent av utslippene som kommer fra bruken av produktene de selger, altså Scope 3. Shell har også tidligere sagt de vil ta ansvar for dette, i en litt mindre skala.

For å nå målet skal de bruke teknologi som allerede finnes eller som er nesten ferdig utviklet, de skal fange og lagre CO₂ og bruke natural sinks om nødvendig. Satsingen på fornybar energi skal trappes kraftig opp, og det samme skal produksjonen av hydrogen. Og for å få gang på endringene vil minst 40 prosent av lederbonusene være knyttet til disse utslippsmålene.

Ikke så rart kanskje at van Baal kalte mandagen for «en historisk dag», og gjentok at han mener det er oljeindustrien som er avgjørende for om målene i Parisavtalen nås.

Her i Norge har Equinor et mål om å redusere CO₂-utslipp med 3 millioner tonn per år innen 2030, sammenlignet med 2017. Fra produksjonen er målet at det skal slippes ut i gjennomsnitt 8 kg CO₂ per fat innen 2030.

Equinors aksjonærer, med staten i spissen, stemte på generalforsamlingen i mai ned forslaget om å ta ansvar for utslipp fra bruken av produktene. Equinor slipper ut rundt 15 millioner tonn CO₂ fra produksjonen, men totalt er utslippene fra bruken av produktene på over 300 millioner tonn CO 2, ifølge E24.

Ungdommen

Klimaaktivist Greta Thunberg ankom Portugal denne uken for å delta på klimamøtet i Madrid. Det første hun sa var at «folk undervurderer kraften til ungdommer».

Kanskje det ikke akkurat er sinne som gjør at flere og flere ungdomspolitikere nå også begynner å tenke nytt om olje- og gassindustrien også her i landet. Men noe er det.

Forrige uke sa nemlig Høyre-politiker Tina Bru at hun vil at norsk sokkel helst skal bli utslippsfri innen 2035, og senest innen 2050. Det vil kutte norske klimautslipp med nær 30 prosent.

Denne uken vedtok også Unge Høyre at de vil verne Barentshavet nord og flytte grensen for den omdiskuterte iskanten sørover.

Det sender et signal til oljeindustrien også her til lands.

Krise?

Spainas fungerende statsminister Pedro Sanchez hilste på Erna Solberg i Madrid mandag. Solberg mente vi må vente med å bruke de store ordene. Foto: Andrea Comas, AP/NTB scanpix

Norges statsminister Erna Solberg holdt en tale under åpningen under klimamøtet. Etterpå lurte NRK på om Solberg mener vi har en klimakrise i verden i dag.

«Vi har selvfølgelig en krise, med så store klimautslipp, men klimakrisen kommer til å bli enda større i årene fremover. Derfor bør vi vente med å bruke de største ordene med en gang. Men om vi ikke får gjort noe, vil dette bli en stor, alvorlig krise for hele verden», svarte Solberg.

Neste år blir avgjørende for Parisavtalen. 2020 er første gang siden 2015 at landene vil samles for å se på akkurat hvor mye de har klart å gjøre for å kutte utslippene og hvor mye de kan gjøre.

De har ikke alle løsningene i Spania og Repsol. Men å sette seg høyere mål å strekke seg etter, i stedet for bare å la det skure, er i alle fall en god start.

Det å være best i verden er også ferskvare, for å omskrive oljeindustriens egne ord om sikkerhet.

Da er det faktisk på høy tid å begynne å bruke de største ordene. I alle fall hvis vi skal lytte til forskningen. Det gjelder både politikere og oljeindustrien.

