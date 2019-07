Trump går mot gjenvalg, dessverre

Få hadde forventet utfallet av novemberdagen 2016. Eiendomsmogulen og sladrebladprofilen ble president. Nå, snart fire år senere er det samme utfallet ikke like usannsynlig, tvert imot.

Valget i 2016 var like mye et valg mot Hillary Clinton som det var for Donald Trump. 2020-utgaven kan ha noen av de samme særtrekkene. Det demokratiske parti har siden valgnederlaget i 2016 lett etter en profil og identitet, som mange mener de manglet i 2016. Hva de lander på vil være avgjørende for hvem som inntar Det ovale kontor etter valget.

Demokratene vant stort i mellomvalget i 2018 da de overtok flertallet i Representantenes hus. De nye representantene kjennetegnes ved at de er mer progressive, flere kvinner og flere med minoritetsbakgrunn.

Dette har tydeligvis gitt mersmak. Blant demokratenes mange presidentkandidater finner vi politikere som ønsker en fullstendig overhaling av både forsikringssystem og innvandringspolitikk. Dette kan bane vei for fire nye år for Donald Trump.

Blant andre har senator Elizabeth Warren tatt til ordet for å forby private helseforsikringer. Andre tar til ordet for tilnærmet åpne grenser. Med dette risikerer demokratene fire nye år med Trump, to nye høyesterettsdommere og fire nye år med kvinnehat og rasisme fra Det hvite hus.

For en stund tilbake twitret presidenten at fire kvinnelige demokrater fra Representantenes hus burde komme seg tilbake hvor de kom fra. De fire kvinnene med minoritetsbakgrunn utgjør den såkalte «squad».

Man forventet gjerne at de mer moderate republikanerne, de som holdt seg for nesen da de stemte Trump i 2016, for alvor skulle vende presidenten ryggen etter dette. Slik skjedde ikke. Presidentens støtte innad i eget parti økte med 5 prosent i kjølvannet av kontroversen.

Sammenlignet med andre presidenter gjør ikke Trump det mye dårligere på meningsmålingene. I juli måned, tre år etter innsettelsen har Trump omtrent den samme støtten fra folket som Obama hadde tilsvarende tid i sin første periode som president.

Som president har Trump egentlig ikke fått til så mye. Han mislykkes ved å fjerne Obamacare, han fikk ikke tilstrekkelig finansiering av grensemuren (som han for øvrig sa at Mexico skulle betale), og han fikk ingenting ut av den 35-dager lange nedstengningen av den føderale staten i desember i fjor.

Hvorfor går likevel den kontroversielle presidenten mot et mulig gjenvalg? Støtten fra Trumps kjernevelgere er relativt stabil og han kan vinne over flere tvilere (slik han også gjorde i 2016) fordi demokratene insisterer på en revolusjon.

Demokratene må velge en kandidat som vinner tilbake den hvite middelklassevelgeren og hvite arbeiderklassekvinner. De velgerne som vendte Clinton ryggen i 2016, og de som under tvil ga Trump en sjanse. Sinnet mot Trump har ført Det demokratiske parti lengre mot venstre. Om demokratene velger en kandidat for langt ut til venstre kan de glemme de tvilende republikanerne, og arbeiderklassevelgerne som de delvis vant tilbake i mellomvalget.

Det viktigste for demokratene nå må være å vinne Det hvite hus. La revolusjonære løfter ligge. Om de ikke er villig til dette kan det ha et annet opprørsk resultat.

Om demokratene lander på en kandidat som går inn for forbud mot privat helseforsikring (som dekker nesten 250 millioner amerikanere) og åpne grenser kan vi få fire nye år med en rasistisk, klimaskeptisk, kvinnefiendlig president.

Og det kan de skylde på seg selv.