– Det handler om mennesker, sa Olaug Bollestad, opp til flere ganger i løpet av hennes første og sannsynligvis siste tale som leder av KrF.

Bollestad er glad i folk. Og talen hennes handlet nettopp om folk, og flere enkeltmenneskers skjebner. Barn, eldre, syke, naboer, mødre, fedre, IS-barn og pleietrengende. Lokalsamfunn som bryr seg, og om familien.

– KrFs politikk handler om enkeltmennesket, og ikke systemet, sa Bollestad.

Følelser og politikk

Det var en følelsesladd tale, som kunne treffe hver og en i hjertet. Bollestads tale høstet både applaus og latter på landsmøtet. Omsorg for andre og medmenneskelighet er kjerneverdier i partiet.

I talen kom Bollestad såvidt innpå saker KrF har jobbet fram, som reverseringene i de omstridte endringene i pleiepengeordningen og likeverdsreformen som partiet har fått inn i den nye regjeringsplattformen.

Men handlet den egentlig om politikk? Handlet den egentlig om det KrF har vært gjennom de siste månedene, eller manet Bollestad til kamp for å vinne tilbake velgerne for et parti i krise?

Nei, men talen illustrerte kanskje et av problemene KrF har.

Tilgivelse og wienerbrød

Etter veivalget i høst, der Knut Arild Hareide tapte kampen for at partiet skulle vende seg til venstre, har splittelsen vært stor. For åpne kameraer, bokstavelig talt, kranglet de så mye som fillene kan fyke i et parti som KrF.

Mange følte seg sviktet, og mange har meldt seg ut. Men også tilgivelsen står sterkt i KrF. Så nå virker det nesten som de feier krisen under teppet, og helst vil at alt skal være kjekt og koselig igjen. Tilbake til kaffe og wienerbrød og den hyggelige tonen.

Men som alle vet, er det en lei tendens til at dersom vi feier for mye under teppet, kommer det ofte krypende ut igjen. Sånn er det også med KrF. For splittelsen er der, og den forsvinner ikke selv om man later som den ikke er der.

Mirakel krever tydelighet

Det holder ikke å si at det Norge trenger mer av er KrF-politikk. Og at vi trenger politikere som «legger armen rundt, i stedet for å bruke pekefingeren».

Lørdag blir Kjell Ingolf Ropstad valgt som ny leder av KrF. Han må være mye tydeligere på både hvilken retning han vil ta partiet i, og på hvordan de skal takle den splittelsen som fremdeles er der.

Og skal han klare det mirakelet det vil være å både beholde kjernevelgere og få nye velgere, må han være tydelig på både det KrF står for og på konkrete saker de vil jobbe for.