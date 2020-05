Rogalandsbenken for neste stortings­­periode begynner å ta form

KOMMENTAR: I underkant av 500 dager før stortingsvalget i 2021 er det ganske tydelig hvem som kommer til å sitte på den neste rogalandsbenken.

Lars Helle sjefredaktør

Rogalandsbenken samlet like etter valget i 2017. Fra venstre Aleksander Stokkebø (H, vara for statsråd Bent Høie), Geir Pollestad (Sp), Margret Hagerup (H), Terje Halleland Frp), Olaug Bollestad (KrF), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Solfrid Lerbrekk (SV), Hege Liadal (Ap), Hadia Tajik (Ap), Øystein Hansen (Ap), Sveinung Stensland (H), Tina Bru (H), Atle Simonsen (Frp, vara for Solveig Horne, som var statsråd) og Roy Steffensen (Frp). Bollestad og Bru sitter i dagens regjering. Foto: Siv Dolmen

Aftenbladet har de siste ukene vært tett på dagens stortings­­representanter, for å sjekke motivasjonen for en ny periode. Mange vil fortsette. Fylket vårt har 14 representanter (inkl. utjevningsmandat). I dag er fordelingen slik:

Høyre (4): Sveinung Stensland, Margret Hagerup, Aleksander Stokkebø (vara for helse- og omsorgsminister Bent Høie) og Aase Simonsen (vara for olje- og energiminister Tina Bru).

Ap (4): Hadia Tajik, Torstein Tvedt Solberg, Hege Haukeland Liadal og Øystein Langholm Hansen.

Frp (3): Solveig Horne, Roy Steffensen og Terje Halleland.

Sp (1): Geir Pollestad.

KrF (1): Geir Toskedal (vara for landbruksminister Olaug Bollestad).

SV (1): Solfrid Lerbrekk (utjevningsmandat).

Etter Aftenbladets første opptelling i midten av april, har stadig flere av dagens representanter meldt seg på for en ny periode. Men det er ennå ikke avholdt nominasjonsmøter, så det skal mer til enn interesse for å få en ny periode. Til syvende og sist er det dessuten velgerne som bestemmer.

I dag antyder meningsmålingene store endringer, men 16 måneder er lenge i politikk. Det fikk ikke minst Ap erfare ved det siste stortingsvalget.

Stortinget neste for Arne Christian Mohn, populær Ap-ordfører i Haugesund? Foto: Haugesund kommune

Men i Rogaland var marginene på deres side i 2017. De økte fra tre til fire mandater. Det er grunn til å anta at minst tre av dem også er «sikre» ved neste valg. Toppkandidat Hadia Tajik har allerede bekreftet sitt kandidatur og er en bombesikker førstekandidat i 2021. Blir det regjeringsskifte, suser hun inn i den nye regjeringen og åpner opp for en vararepresentant, så her kan både fjerde-, femte- og sjetteplassene bli interessante.

Torstein Tvedt Solberg har markert seg mye den siste perioden og får trolig andreplassen, om han selv vil. Det kan derimot bli kamp om de neste plassene. Hvis Hege Liadal trekker seg, vil nordfylket straks melde seg på med en ny kandidat. Mange ønsker seg haugesundsordfører Arne Christian Mohn, men det kan gi problemer med kjønnsbalansen. Derfor kjører haugesunderne nå fram fylkesnestleder Marianne Hirzel som aktuell kandidat. Gruppeleder i fylkestinget, Tom Kalsås (vararepresentant i dag), kan være en utfordrer til LO-veteranen Hansen, men her vil fagbevegelsen ha et ord med i laget.

Udramatisk i Høyre

Høyre var nær ved å få fem representanter sist, men det skal ikke store endringer før de ender på tre. Det er vanskelig å se for seg annet enn at de tre som står bak påtroppende fylkesmann Bent Høie på dagens liste, får et opprykk, med Tina Bru som toppkandidat. Også de to møtende vararepresentantene, Stokkebø og Simonsen, er klare for en ny økt. Foreløpig ligger det ikke an til noen stor kamp om disse plassene.

Frp var en gang Rogalands største parti. Nå har de tre representanter, men kan også risikere å falle ned til to. Bak avtroppende Solveig Horne finner vi Roy Steffensen og Terje Halleland, som begge har lyst på mer. Det har også tidligere toppkandidat Ketil Solvik-Olsen, så her kan det bli dramatisk og tett. Og selv Frp må sørge for å ha kvinner på de øverste plassene. Da kan gruppelederen i fylkestinget, Margrete Dysjaland, fort bli en aktuell kandidat. Se heller ikke bort fra at de folkelige lokalpolitikerne Pål Morten Borgli og Leif Arne M. Nilsen ønsker å være med i kampen.

Geir Pollestad kommer til å fortsette som Sp’s fremste mann i Rogaland. Med dagens målinger kan han fort få med seg én til. Det kan også åpne muligheter for andre hvis han får oppgaver i en ny regjering. Det er ingen opplagte andrekandidater bak Pollestad, men dagens vararepresentant, Hanna Marte Vatnaland, er aktuell. Det samme gjelder Stavangers varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. Og hvilke ambisjoner har den populære saudaordføreren Asbjørn Birkeland?

Vanskelig for KrF

Olaug Bollestad fortsetter som KrF-topp, dersom hun selv vil. Geir Toskedal er en dreven nummer to, og møter for tiden på Stortinget, men han antyder at han vil vike plass dersom partiet ønsker fornyelse. Vanligvis har KrF hatt to representanter fra Rogaland, men det er slutt på de tider. Bollestads regjeringsdeltakelse viser likevel at det er viktig både med andre- og tredjeplassen på partiets liste.

SV er tilbake på rogalandsbenken med Solfrid Lerbrekk, som har utjevningsmandatet. Hun er i tenkeboksen. Lerbrekk er nå bosatt på Sørlandet, men det er ikke til hinder for at hun stiller til valg. Spørsmålet er om partiet ønsker en kandidat som ikke bor i fylket. Den mest opplagte utfordreren vil eventuelt være dagens vararepresentant Eirik Faret Sakariassen, som ser ut til å trives utmerket når han møter som vikar for Lerbrekk. Partiet har ved valgene de siste årene ikke klart å få samme framgang i Rogaland som på landsbasis, men klarer vanligvis å sikre et mandat.

Fristende for Rødt å satse på å få Mímir Kristjánsson på Stortinget? Foto: Finn E. Våga

FNB og MDG

Det er likevel flere om det beinet: Fylkestingsvalget i fjor viste at det er muligheter for både MDG, Rødt og FNB. Sistnevnte har falt helt ut av både meningsmålinger og politisk dagsorden, men se ikke bort fra at Frode Myrhol vil gjøre et forsøk. Det må også være fristende for Rødt å kjøre fram sin meget eksponerte gruppeleder i Stavanger, Mímir Kristjánsson. MDG må igjen finne en ny førstekandidat, etter at Anna Kvam har sagt nei.

Om Venstre skal finne en ny kandidat, er opp til Iselin Nybø selv. Næringsministeren, som også er nummer to i regjeringen, har en tilsynelatende lang vei fram for å vinne tilbake mandatet hun tapte i 2017. Orker hun det? Eller kan hun la være med den posisjonen hun har i dag? Det kan lederkabalen i Venstre være med på å avgjøre.

