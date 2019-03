En ting har blitt helt klart gjennom brexit-fadesen: Britiske politikere lever i en verden som ikke har rot i virkeligheten

«Det er ingen verre feil i det offentlige lederskap enn å gi falske forhåpninger som snart blir feiet bort. Det britiske folk kan møte fare eller ulykke med styrke og oppdrift, men de blir bittert fornærmede av å bli lurt eller finne ut at de som er ansvarlige for deres saker, selv lever i illusorisk lykke.»

Sitatet er fra den britiske politiske kjempen og tidligere statsminister Winston Churchill. Dette skrev han i boken «The Hinge of Fate», den fjerde av hans seks bøker om andre verdenskrig.

Kaos

Sett fra utsiden er det fullstedig politisk kaos i Storbritannia. Det er vanskelig å forstå hva som skjer, og hvorfor det skjer. Denne ukens avstemninger gjorde heller ikke saken klarere. For når parlamentsmedlemmene først stemmer for at de skal ta makten i sine egne hender, og så stemmer ned alle forslag til løsning, kan alle og enhver klø seg i hodet.

Selv om statsminister Theresa May lovet å gå av dersom parlamentsmedlemmer som tidligere har stemt ned hennes avtale med EU, nå stemmer for den, har hun bare klart å overbevise noen. Disse mener visst på mystisk vis at den samme avtalen de tidligere har sagt er en tragedie for landet, nå plutselig er bra, om bare May forsvinner.

Men i Nord-Irland har partiet DUP, som May er avhengig av, tatt fullstendig avstand fra statsministerens skilsmisseavtale. 12. april kan Storbritannia derfor ende opp med å krasjlande ut av EU, uten noen som helst avtale. Det snakkes om matkrise og medisinmangel. Politiet og militæret er i beredskap dersom det skulle bli opptøyer.

Den tidligere stormakten Churchill engang var statsleder for er i ferd med å smuldre opp.

Brexit-film

Det er bare knapt tre år siden britene med et knapt flertall stemte for at Storbritannia skulle melde seg ut av EU. Men den amerikanske strømmetjenesten HBO har allerede laget en film om det som skjedde i opptakten til avstemningen.

Benedict Cumberbatch spiller filmens Dominic Cummings, kampanjelederen for «Leave», altså de som ville forlate EU. Den viser hvor kynisk han og andre jobbet for å få til en seier. Alle virkemidler ble tatt i bruk for å vinne, alt fra manipulering, tåkelegging og direkte løgn.

Cummings er beskrevet av tidligere statsminister David Cameron som en ensom ulv og en «karrierepsykopat» som likte å sitere den greske historikeren Thukydid fra 400-tallet og den tyske politikeren Otto von Bismarck, Tysklands samler.

Cummings har ikke gitt noen intervjuer eller uttalt seg offentlig siden brexit-avstemningen. Men Cumberbatch fikk lov til å komme og snakke med ham og observere ham i forbindelse med innspillingen av brexit-filmen. «Han er veldig avmålt og veldig rolig», sa den britiske skuespilleren etter møtet med kampanjelederen.

Filmskaperne fikk kritikk for å lage film av et drama som ikke engang har avsluttet siste sesong. Men selv om det virkelige dramaet startet 23. juni 2016, er det viktig også å ha med seg det som skjedde i forkant. For det som skjedde i forkant, henger sammen med den politiske skandalen og kaoset som har utspilt seg i etterkant.

Herr Padda

I avisen The Guardian skrev kommentator Aditya Chakrabortty denne uken at den britiske styrende klassen har mistet all pliktfølelse. Han hevder at det som har skjedd i hele prosessen rundt brexit, har røtter i pengestyrt nihilisme på toppen av det konservative partiet. Det er toppolitikere som verken bryr seg om følgene eller velferden til folk flest.

Chakrabortty beskriver hvordan tidligere Tory-leder Iain Duncan Smith søndag ettermiddag, da Theresa May holdt sitt krisemøte, «dukket opp som den nyrike og selvopptatte padden herr Padda (Toad), komplett med kabriolet sportsbil og sixpence», en figur fra den urbritiske barneboken «Det suser i sivet».

Jacob Rees-Mogg hadde med seg sin 12 år gamle sønn, «fordi en nasjonal krise tydeligvis var en perfekt anledning for en ta med barna på jobb-dag».

The New Statesman skrev at etter Laura Kuenssberg, en journalist fra BBC, hadde fulgt etter en prosesjon av middelaldrende hvite menn i «midtlivskrisebiler» til et av Mays møter forrige helg, skrev hun på Twitter at disse mennene refererte til seg selv som «the Grand Wizards».

«Siden dette er et honnørord brukt av Ku Klux Klan, er det beste vi kan si at de har lagt like mye i å komme på et kallenavn som de har tenkt på en god løsning for den irske grensen,» skrev The New Statesman.

Mer til folket?

Ett av løftene i kampanjen for å forlate EU var at folk flest skulle få det bedre. Mer penger skulle gå til å bedre helsevesenet, i stedet for til EU, ble det hevdet. Det viste seg å være en av de mange løgnene.

Da er det kanskje ikke så rart at over en million briter tok til gatene for å demonstrere, ikke bare mot brexit men også mot det de mener er politikere som ikke har rot i virkeligheten og som kun er ute etter egen makt og penger.

Brexit-dramaet er langt fra over. I neste uke fortsetter sannsynligvis de britiske politikerne å krangle seg imellom, og å skylde på hverandre og på May for at de ikke klarer å finne en løsning.

«En politiker må ha evnen til å forutsi hva som kommer til å skje i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Og ha evenen til å etterpå forklare hvorfor det ikke skjedde», skrev Churchill i 1965.

Disse evnene synes ikke å være særlig til stede hos britiske politikere 54 år senere.

Én ting har blitt helt klart gjennom denne brexit-fadesen. Britiske politikere lever i en verden som ikke har rot i virkeligheten, og de har mistet respekt hos folk flest. Det skal mye til for å bygge denne opp igjen.