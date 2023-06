Flatt batteri

KOMMENTAR: Er batteri­industrien det nye luft­slottet regjeringen pøser statlige penger inn i?

Næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre presenterte regjeringens grønne industriløft hos Rosenberg i fjor.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Da næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre lanserte sitt grønne industriløft i Stavanger i fjor, pekte regjeringen ut flere satsingsområder. Blant annet batteriproduksjon.

Næringsdepartementet har så laget en norsk batteristrategi. Dette har ført til et kappløp mellom flere aktører for å komme opp med prosjekter.

Og for å kare til seg mest mulig penger fra staten.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte en nasjonal batteri­strategi i tomme lokaler hos Freyr Battery i Mo i Rana, i Freyr-habitt.

Mange vil ha mer

Flere av de store batteriselskapene har allerede sikret seg tilgang til statlige midler. Regjeringen har så langt bidratt med rundt 5 milliarder kroner i risikoavlastning og indikert risikoavlastning til batterinæringen i Norge.

Nå vil den ha mer.

I USA har president Joe Bidens Inflation reduction act (IRA) bidratt til et subsidiekappløp i fornybar- og batteriindustrien.

Tom Einar Jensen

Freyrs toppsjef, Tom Einar Jensen, advarte i E24 denne uken derfor om kon­sekvensene for deres videre norske satsing dersom norske myndigheter ikke svarer på USAs IRA. Freyr har satt på vent sine planer om storfabrikken Giga Arctic i Mo i Rana, og planlegger heller en gigantfabrikk USA. Hvis ikke de får mer støtte fra den norske staten.

Kritisk

Økonomiprofessor Torfinn Harding ved UiS gikk i mai ut mot regjeringens batteristrategi. Han sa til Dagens Næringsliv at han er kritisk til at batterier skal bli en ny storindustri i Norge, bygget på kraftig subsidiering. Han frykter et subsidiekappløp mellom ulike prosjekter:

«Staten klarer ikke å diversifisere sin satsing, og det er fare for at staten tar feil når den går tungt inn i ny industri. I verste fall ender man opp med en hel industri som ikke er lønnsom. Mange ansatte blir også flyttet bort fra mer lønnsomme virksomheter.»

Harding mener at han ikke har sett gode begrunnelser for at staten skal gå tungt inn i dette.

Aktiv næringspolitikk

Det Vestre og regjeringen driver med er aktiv næringspolitikk. Som næringsministeren selv har beskrevet det: «Et aktivt samspill mellom det private og staten».

Men er politikerne er best til å plukke ut næringer for fremtiden? Og klarer de å stå imot eller stille kritiske spørsmål til lobbyvirksomhet fra en bransje som lover gull og grønne skoger?

Dette åpner ofte opp for det økonomene kaller «tilkarringsvirksomhet». Da ender en bedrift opp med å bruke ressurser på å kare til seg fordeler eller subsidier i stedet for å bruke ressursene på å produsere eller utvikle noe som vil gagne samfunnet.

Her er det verdt å nevne at samtidig som Freyr ber staten om mer penger, avdekket Finansavisen tidligere i år at styret og toppledelsen i selskapet har bevilget seg selv lønn, bonuser og opsjoner i hundremillionersklassen. Før selskapet har produsert noe som helst.

Kraftkrevende

Og ikke bare koster dette penger. Det krever også mye kraft å produsere batteriene. For å bli en grønn industri, skal batteriselskapene nemlig utnytte den fornybare kraften i Norge.

I Trøndelag planlegger Elinor batteries en fabrikk som etter planen skal bruke like mye strøm som hele Trondheim. Statnett har allerede advart om at det om få år kan være for lite strøm tilgjengelig til å dekke forbruket i regionen.

Nettopp planer som dette utløser behovet for mer kraft- og nettutbygging, på bekostning av strømkunder og natur.

Denne fabrikken skal bygges ut i flere faser frem til 2030, og en full utbygging er anslått å koste 30 milliarder kroner.

Lars Helge Helvig

Tanangermannen Lars Helge Helvigs inves­terings­selskap Valinor står bak. Han har allerede gjennom vind­kraft­selskapet Norsk Vind Energi tjent seg søkkrik på blant annet fornybar­subsidier fra staten og på å selge vind­kraft­konsesjoner til uten­landske eiere.

I et intervju med DN tidligere i år sa han at han ikke vet hvor mye penger som trengs fra staten til batteri­prosjektet sitt. Men han hadde merket seg at regjeringen er positiv til batteri­produksjon.

Bak Asia

Mediedirektør Aleksander Lee Olsen i Freyr sa til DN i mai at utfordringen i både Europa og USA er at vi ligger 10–15 år bak Asia, spesielt Kina:

«Fra et investorperspektiv øker dette risikoen ytterligere for denne type industri. Derfor er statsstøtte ekstra viktig dersom man ønsker å trygge fremveksten av nye fornybare industrier.»

Men man kan like gjerne snu på dette. Hvis vi ligger så langt bak Asia i noe vi ikke har noen erfaring med, og som selskapene nå ber staten ta risikoen for, – er dette virkelig noe vi i Norge skal pøse enorme summer inn i?

«Det stemmer at Asia har mer erfaring fra batteriproduksjon enn vi har, men olje kunne vi heller ingenting om», sa Helvig.

Men en slik sammenligning med oljeindustrien er helt feilslått. For da Norge fant olje og gass, var det stort, globalt marked med en enorm etterspørsel. Det var relativt liten risiko for den norske stat å sørge for at vi fikk en del av den kaken.

Stå imot?

Vestre sier regjeringen nå jobber med «å se på hvordan vi skal oppgradere våre virkemidler» og at han håper på «ytterligere avklaringer frem mot sommeren».

Til universitetstidsskriftet Khrono sa han i mars at «det er ikke i Norges interesse at dette skal bli et internasjonalt kappløp om subsidier». Han ville heller ha en massiv forskningsinnsats på området.

Betyr det at Vestre skal stå imot batteriselskapenes lobbyaksjon for å få mer penger fra staten? Når de vifter med sine «gigafabrikker», som han så gjerne vil at vi skal bygge i Norge.

Freyr har næringsministeren besøkt flere ganger og sagt at det er «et prosjekt som jeg heier på». Heier han så mye at han nå åpner den statlige lommeboken for enda et potensielt luftslott?