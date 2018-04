I mange år har USA presentert seg for verden som den lysende byen på høyden. Et unikt historisk eksempel der den politiske eliten for omlag 230 år siden bygget en republikk og der kommende vekst og velstand var en manifestasjon på forsynets tildeling av uutømmelige goder. Underveis har det knaket i sammenføyningene. Slaveriet og borgerkrigen var nær ved å knekke byggverket, men ble reddet av president Lincoln, som underveis ble anklaget for maktmisbruk. Under den økonomiske depresjonen på 1930-tallet klarte president Roosevelt å temme populistiske bevegelser, men han ble selv satt på plass da han begynt å tukle med Høyesterett.

Igjen er USA ved et historisk skille. Denne gangen skal utfordringer løses av en president med liten respekt for de demokratiske spilleregler. I boka How Democracies Die roper Steven Levitsky og Daniel Ziblatt varsko. De to statsvitere ved Harvard University har studert en rekke autoritære land og ledere og forklart hvordan forfallet i disse landene begynte. Deretter laget de en sjekkliste på fire punkter og studerte utviklingen i USA. Den dårlige nyheten er at USA allerede begynner å ligne på en stat i forfall. USA ledes i dag av en autoritær president og begynner å likne på andre autoritære stater. Den gode nyheten er at det fortsatt er tid til å snu, men det krever handling.

En autoritær sjekkliste

Sjekklisten for autoritær utvikling består av fire hovedpunkter, og Trump har allerede begynt å prikke poeng på alle punktene. Det første er at Trump ikke forplikter seg på de demokratiske spillereglene som krever respekt for valgprosessene. Han sa før valget i november i 2016 at han ikke nødvendigvis kom til å godta valgresultatet, og han har i ettertid hevdet at millioner av velger stemte ulovlig.

Det andre er at Trump ikke anerkjenner politiske motstandere. Han påstod lenge at Obama var født i Kenya og ikke var noen ordentlig amerikansk statsborger. Under og etter valgkampen mente han at Hillary Clinton burde kastes i fengsel.

Det tredje er at Trump aksepterer eller oppfordrer til vold. Under valgkampen ville han dekke advokatutgiftene dersom egne tilhenger banket opp motstanderne. «Slå dem ned og bær dem ut på en båre», var henstillingen.

Det fjerde er hans intoleranse for kritikk og ønske om å innskrenke pressefriheten. Trump gjentok i valgkampen ønsket om å straffe media som kritiserte ham. «Hvis jeg blir president,» sa han om avisen Washington Post før valget, «kommer avisen til å få store problemer».

Med unntak av president Nixon er det ingen andre presidenter på over hundre år som har kommet i nærheten av å skåre på alle disse fire punktene. Nixon gikk av før riksretten startet.

Konsolidere makten

Autoritære ledere har tre strategier for å konsolidere makten, ifølge Levitsky and Ziblatt. Igjen skårer Trump på alle disse punktene.

Det første er å motarbeide dem som skal passe på rett og galt i samfunnet: påtalemakt og domstoler. Da FBI-sjef James Comey nektet å gi Trump sin personlige lojalitet, ble han sparket. Da statsadvokaten Preet Bharara ikke ville stanse sine undersøkelser av hvitvasking av penger eller innrette seg under Trumps direktiver, ble han skjøvet til side. I mars i år begynte Trump å rette direkte anklager mot spesialetterforsker Robert Mueller.

Det andre er å sette motstandere ut av spill. Trump har omtalt media for fiender av det amerikanske folket, og at han vil utvide muligheten til å dømme aviser for ærekrenkelser.

Det tredje er å endre spillereglene. Trump foreslo å endre voteringsregler slik at han kunne få sine nominerte dommere godkjent i senatet. Han nedsatte en kommisjon for å undersøke valgjuks – et dårlig kamuflert initiativ for å skrelle vekk demokratiske velgere fra velgerlistene. Kommisjonen ble lagt ned i januar.

Toleranse og fordragelighet

Men sprekkene i det demokratiske byggverket går lenger ned i systemet. Det er ikke nok at demokratiet hviler på en grunnlov. Et demokrati er også avhengig av at innbyggerne og de politiske lederne handler etter grunnleggende normer. En slik norm er gjensidig toleranse. Det betyr at politikerne må være enige om å være uenige. De må respektere hverandres muligheter til å gjennomføre sin politikk dersom de vinner valg. Republikanernes totale avvisning av Obamas nominasjon av Garland til Høyesterett var et klart brudd på toleransen.

Den andre viktige normen er fordragelighet. Det betyr at valgvinneren må være lydhør og kompromissvillig mot mindretallet, og ikke murbrekke sin politikk gjennom for enhver pris.

Demokratiet vakler når politiske motstandere begynner å oppfatte hverandre som en eksistensiell trussel.

Manglende elitesamarbeid

USA har gjennom alle år hatt politikere med ekstreme synspunkter eller presidenter som tidvis har misbrukt sin makt. Men de politiske elitene har tidligere sluttet rekkene. De har holdt ekstreme politikerne utenfor. De har blokkert presidenters maktmisbruk. Trump er unntaket. Han vant primærvalgene fordi ansvarlige politikere siden 1968 ikke lenger har vetorett i denne utvelgelsen. Trump vant presidentvalget fordi det etter åtte år med demokraten Obama i Det hvite hus nå var republikanernes tur. Med taushet og passivitet har de republikanske politikerne i Kongressen, med få unntak, akseptert Trump sine angrep på demokratiet og hans brudd på de demokratiske normene.

Allerede etter kort tid har Trumps ekstreme og unormale atferd blitt den nye orden. Det er ikke alle demokratier som dør med et smell, sier Levitsky og Ziblatt. Noen smuldrer bare langsomt opp.