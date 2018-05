Til musikken fra 2001: A Space Odyssey, starter MDGs landsmøte på Fornebu.

Fra fredag til søndag skal rundt 200 delvis grønnkledde delegater diskutere hvordan de ser for seg tiden fram mot 2048. Og tiden fram til lokalvalget neste år.

Mannen «som har vært med på å løfte partiet til nye historiske høyder» får stående applaus og trampeklapp. Rasmus Hansson har vært en av to talspersoner siden 2014, og ble partiets første stortingsrepresentant.

Hakkebakkeskogen

«Det naturlige fremfor det syntetiske. Samfunnsansvar foran maks profitt. Fri natur uten plast, i stedet for masseturisme som ødelegger reisemålet. Langstekt mat i stedet for hurtigmat. Det lokale i stedet for det masseproduserte. Det gåvennlige sentrum i stedet for det fjerne kjøpesenteret. Reparasjon og brukt i stedet for bruk og kast.»

Økonomi skal ikke gå foran alt annet, og alt handler i bunn og grunn om miljø. Det er MDGs politikk svært enkelt forklart.

– Jada, det høres ut som MDG vil gjøre Hakkebakkeskogen til universell samfunnsmodell, sier Hansson selv.

I Torbjørn Egners litt hippieaktige dyreunivers er det tre regler som gjelder. Alle skal være venner, ingen har lov å spise hverandre og ingen må ta mat fra hverandre. Da blir alt bra.

Og Hakkebakkeskogen lønner seg til og med, mener Hansson.

For målet med all MDGs politikk er at folk skal trives. De som trives er mer produktive, belaster helse- og sosialbudsjettene mindre og er generelt greiere å ha med å gjøre, sier Hansson.

Bærekraft

Grønn ideologi skiller seg fra både rød og blå ideologi. Grønt kommer alltid først. Og da er det bærekraft, bærekraft, bærekraft som teller.

Det er 30 år siden Miljøpartiet de grønne ble stiftet. På disse 30 årene er de visstnok det eneste partiet som har jobbet for å gjøre Norge bærekraftig.

Hansson mener at alle andre partier har brukt 30 år på å sørge for at Norge ikke har blitt bærekraftig.

– Ap vil ikke. Høyre gidder ikke. Sp mener bærekraftig utvikling er urettferdig mot folk i distriktene, tordner Hansson, til stor applaus fra salen.

– Derfor trengs MDG. Til å drive fram den bærekraftige politikken som Norge må ha, og som de andre partiene ikke vil ha.

Han beskyldte statsminister Erna Solberg for å «ikke skjønne et kvekk» av hva bærekraft går ut på, og kalte både venstre- og høyresiden «vekstavhengige». Økonomisk vekst er ikke populært i MDG.

Nedstemte forslag

De siste fire årene har MDG kommet med mange forslag på Stortinget. Som å avvikle oljevirksomheten, at oppdrettsnæringen må inn i lukkede anlegg, at Norge skal gi en prosent av BNP til klimatiltak og tiltak for en sirkulær økonomi. Altså at vi skal reparere, dele og gjenbruke ting, i stedet for å kjøpe nytt.

Bare ett forslag fra MDG har fått gjennomslag: Et samlet storting vedtok tidligere denne måneden å utrede et forbud mot salg av heliumsballonger.

Viktig symbolpolitikk, mener Hansson. Og grunnen til at de andre partiene ikke støtter flere av MDGs forslag, er selvsagt at partiet ofte ligger langt foran. De andre vil komme etter.

Hansson sier de er «drit lei blærete beskyldninger om at vi bare er hårblomstermosens og tinnvokssoppenes enøyde beskyttere». Han vil gjerne få fram partiets bredere politikk.

Men samtidig sier han at miljø er «kubeinet» til MDGs politikk. Han mener at i flere partier er det nå økt bevissthet rundt miljø. Han ropte til og med halleluja for at Frp nå også har hoppet på klimabølgen.

Men utfordringen er at MDG egentlig er et ettsaksparti. Og baksiden av dette «kubeinet» er at partiet er avhengige av at miljø forblir på dagsorden for at de skal få fram resten av politikken.

Idealisme

Arild Hermstad er en av to kandidater til å ta over talsmannsrollen etter Hansson. I et innlegg i Dagsavisen tidligere denne uken slo han et slag for idealismen.

Det er, ifølge Hermstad, idealistene som har bidratt til de store endringene i politikken gjennom tidene. Det gjelder blant annet på likestilling, allmenn stemmerett og like rettigheter for homofile.

Han har et poeng. Det kan godt tenke seg at det er elementer i MDGs politikk som er svært framtidsrettede og fornuftige.

Men da er det er opp til partiet å bevise at de har politikk som er mer enn heliumsballonger og miljø.

Hakkebakkeskogen er koselig det, men det er i bunn og grunn en fortelling om et utopisk drømmested. Den som tar over etter Rasmus Hansson, må derfor jobbe for å vise hvordan MDGs politikk kan fungere utenfor Hakkebakkeskogen.

Og de må vise hvordan alt henger sammen med alt, når alt skal handle om miljø. Det er ikke alltid like lett å få tak i.