For noen uker siden – før bråket rundt Sylvi Listhaugs facebookinnlegg som til sist førte til hennes avgang - var det politisk uro i Bergen. Kristelig Folkepartis varaordfører Marita Moltu meldte seg ut av partiet. Hun begrunnet det med blant annet partikultur, men utdypet ikke hva ved partikulturen det var som fikk henne til å forlate partiet. Det var imidlertid kjent at hun var uenig i enkeltsaker som ble fremmet i det byrådet hun selv støttet. Så meldte hun seg altså ut. Men det er all grunn til å spørre: får hun økt eller redusert innflytelse med dette?

Ifølge avisintervjuer vil hun i dag ikke svare på hvilket parti hun stemte på ved stortingsvalget i 2017. Hun har i etterkant av utmeldelsen deltatt i arrangement av Partiet De Kristne, et parti hvor hennes ektemann ifølge Bergens Tidende har vært aktiv.

Mer kristelig?

Her i Rogaland har tidligere fylkesvaraordfører Ellen Solheim meldt seg ut av Kristelig Folkeparti. Hun begrunner det ifølge Aftenbladet med KrFs «ukristelige» opptreden mot Sylvi Listhaug. Solheims utmeldelse får ikke samme oppmerksomhet, naturlig nok. Hun har gitt seg som politiker, men har en lang politisk karriere bak seg. Men hun har brukt utmelding som virkemiddel en gang tidligere. Hun var bystyrerepresentant i Stavanger for Høyre, helt til hun uventet for mange meldte overgang til KrF i 1995. Den gangen var det misnøye med Høyres skolepolitikk som fikk henne til å skifte parti. Også andre enkeltmedlemmer i KrF har i årenes løp forlatt partiet i for eksempel Stavanger, og forsøkt å gi liv til alternative politiske lister som skal være mer kristelige enn KrF. Selv om det langt fra gjelder alle, er det ofte Israels-politikken, en innvandringskritisk holdning kombinert med en nesten uforståelig motvilje mot en gruppe av annerledes troende – muslimer - som ligger bak.

Trusselen mot kristne verdier

Jeg lar meg stadig forundre over at såkalte kristenkonservative velgere og politikere lar sin irritasjon gå ut over det stortingspartiet som har den tydeligste "kristne formålsparagrafen" foran sitt program. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at jeg selv ikke er KrF'er og blir det heller aldri. Men som pressemann har jeg i en årrekke fulgt både nasjonal og regional politikk ganske tett. Da stusser jeg over at enkelte synes å definere Knut Arild Hareide og det partiet han leder som den største trusselen mot kristne verdier. Så melder de seg ut. Noen støtter Partiet De Kristne, og setter både seg selv og sine mulige meningsfeller utenfor all politisk innflytelse. Hvor de ender sin politiske reise vet jeg ikke. Men i kjølvannet av Listhaug-saken har flere partier opplevd både medlemsvekst og medlemsflukt. Nå er ikke medlemsmassen påfallende stor i noen av de politiske partiene i Norge. Men jeg antar at deler av medlemsveksten Frp har opplevd denne uka, kan komme fra misfornøyde KrF`ere. Og det er her jeg undrer meg over debattklimaet og virkemidlene. Partioverganger blant aktivt utøvende politikere er sjeldent i Norge. De som likevel av ulike grunner gjør det, pleier sjelden få noen lang politisk karriere etterpå. Slik sett var Ellen Solheims overgang et unntak.

Harde utspill

Det ser ut til at Fremskrittspartiet ønsker en mer polarisert debatt enn de fleste andre politiske partier i Norge. Utspillene er harde og noen ganger uforsonlige. Begrunnelsen er ofte at de ønsker å kalle en spade for en spade. Dette liker mange velgere når det handler om innvandring, for eksempel. Og det virker som om Frp tiltrekker seg nettopp de som ønsker harde og uforsonlige standpunkter. Kompromisser og såkalte brede løsninger som mange kan slutte seg til, er ikke for disse. Frp har en fylkesleder i Rogaland, Bente Thorsen, som ifølge et intervju i Aftenbladet.no ikke leser Aftenbladet fordi hun mener det er en rød avis. Hun holder seg til Nettavisen og Resett. Hun vil med andre ord ikke få sine standpunkter forstyrret av ulike andre meninger. Riktignok må vi pressefolk gå litt i oss selv, og ikke bare skylde på andre for at vi av Frp-sympatisører blir oppfattet som en del av den makta som skal bekjempes. Men jeg er redd vi får en utvikling der debattantene på begge sider blir stående uten å kunne bruke andre ord i et politisk ordskifte, enn de som er terpet inn på forhånd.

Vil ikke høre

Salig Anders Lange startet i sin tid «Anders Langes Parti til Sterk Nedsettelse av Skatter, Avgifter og Offentlige Inngrep» som senere ble til Fremskrittspartiet. Han var redaktør i sin egen avis, som bar navnet «Anders Langes Avis».

Det står ikke så mye igjen av hans personlige politiske innsats utenom partistiftelsen. Men han skal ha ros for ett utsagn han engang kom med: "Du skal like andres meninger i din avis!"

Men dagens Frp'ere vil visst ikke engang høre andres meninger. Er det slik også enkelte kristenfundamentalister tenker når de velger å vende KrF ryggen?