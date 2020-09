Mer av det samme

KOMMENTAR: Høyre kjører på med det trygge, forutsigbare og litt kjedelige. Og med Erna som stjerna. Det er et lurt valg.

Statsminister Erna Solberg er Høyres sterkeste kort. Forutsigbarhet og trygghet er det folk søker nå. Foto: Terje Pedersen

Hilde Øvrebekk Kommentator

Fredag avholdt Høyre sitt landsmøte. Noen av delegatene var samlet på Gardermoen, men de fleste var spredt utover i sine fylkeslag og fulgte møtet digitalt.

Landsmøtet skulle egentlig ha vært avholdt i vår, men ble naturlig nok skjøvet på. Så mer enn et besluttende organ, var dette møtet egentlig litt som et pliktløp. Noe som bare måtte skje.

Og så måtte en nestleder fra Rogaland takkes av, og en ønskes velkommen, når Bent Høie blir erstattet av Tina Bru. Erna Solberg mener partiet trenger nye krefter og nye tanker.

«Det er lenge siden både Jan Tore Sanner og jeg var småbarnsforeldre. Vi trenger noen som er i den fasen i livet også,» sa hun på Politisk kvarter på fredag. Og så tilhører Bru også den delen av partiet som har vært mest uttalt på klimapolitikk, før hun ble olje- og energiminister.

«Ut av krisen»

Høyre la denne uken fram forslag til nytt partiprogram tidligere denne uken. Et partiprogram som stort sett er en videreføring av stødig Høyre-politikk, og som ikke hadde de altfor store overraskelsene.

Dette vil ikke bli vedtatt før neste landsmøte til våren. Så på dette landsmøtet handlet det om «veien ut av krisen».

«Jeg har en drøm om at vi tar vare på hverandre,» sa statsminister Erna Solberg da hun entret scenen. Hun siterte ikke en stor tenker eller politiker, men Jahn Teigen.

«I dag vil jeg gjøre hans ord til mine. Vi må alle gi det beste av oss selv til andre. For det er dette som skal til i denne situasjonen.»

Erna snakket om korona, om at vi må ta ansvar for egne handlinger, og om at alle kan gjøre feil og ta feil beslutninger, også regjeringen. Og hun oppfordret alle til å holde ut, sånn at vi kan få en så normal julefeiring som mulig i år.

Nye arbeidsplasser

Erna snakket ikke bare om korona, men også om klima og nye arbeidsplasser. Om et nytt skattesystem for grønne arbeidsplasser, og om at Høyre har alltid vært det fremste kunnskapspartiet.

Høyre mener det er særlig fem avgjørende områder i tiden fremover: Få folk tilbake i jobb, inkludere flere (at alle som kan jobbe, bør jobbe), utdanningsløftet (sørge for at flere får den kompetansen de trenger), grønn vekst (flere grønne jobber) og sikre flere bein å stå på (flere jobber i flere bransjer, og helst i privat næringsliv og ikke offentlig sektor). Høyre ønsker også å styrke det norske private eierskapet, og å selge seg ned i statseide selskaper som Equinor.

Altså tradisjonell høyrepolitikk som ikke hever så mange øyenbryn.

Boost

Koronakrisen og regjeringens håndtering av denne har gitt spesielt Høyre en boost.

Med en oppslutning på 27 prosent på meningsmålingen Opinion utførte nylig for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB er Høyre nå landets desidert største parti. Og alt tyder på at det kan komme til å fortsette i overskuelig framtid. Høyre i isolasjon er på en bølge som går oppover. Men Høyre opererer ikke i et vakum.

Så hva skjer med de andre partiene? På den samme målingen var både Venstre og KrF under sperregrensen, med henholdsvis 2,5 og 3,9 prosents oppslutning. Frp lå på 10,3 prosent.

Fritt fall

Arbeiderpartiet er i fritt fall etter alt bråket i Trøndelag og debatten om Trond Giske. Fra en oppslutning på 24,6 prosent i august falt de til 19,9 prosent i september. Dersom dette var valgresultat, ville det vært det dårligste stortingsvalget for Ap siden 1924.

Hovedvekten av Ap’s velgere i denne målingen gikk til MDG, som fikk en oppslutning på 7,5 prosent. Senterpartiet puster nå Ap i nakken med en oppslutning på 16 prosent, og SV på 6,9 prosent. Rødt var over sperregrensen med 4,4 prosent.

Totalt sett er det fremdeles rødgrønt flertall, men da må Ap åpne for samarbeid med Rødt og MDG, i tillegg til SV. Og med et Senterparti som for tiden kjemper om Frp om velgere, og som har sagt de ikke er så interesserte i et nytt samarbeid med SV, kan det by på store utfordringer.

Ernas popularitet

Under pandemien har Ernas popularitet blant folk økt noe voldsomt, til og med blant de som aldri har stemt Høyre. For Jonas Gahr Støre har det gått motsatt vei.

Når velgerne ble spurt av Opinion måling for Høyre i mai, var det bare 10 prosent som mente Støre burde bli statsminister ved neste valg. Slagsvold Vedum var det heller ikke så mange som hadde tro på som statsminister. Bare 5 prosent av de spurte ønsket seg ham.

Hele 34 prosent ønsket seg Erna som statsminister, også etter neste valg. Og 27 prosent svarte at de ikke visste.

Det er gjort flere studier på rollen en leder har i demokratiske valg.

Blant annet gjennom en studie fra Memorial University of Newfoundland, som så på data fra 35 valg i syv land. Denne konkluderte med at velgere evaluerer ledere gjennom to kriterier: Personlighet og kompetanse. Og velgere blir påvirket av hvem som leder et parti.

Gjennom å innrømme feil og ikke påstå at man vet og kan alt, har også skapt tillit gjennom krisen. Dette vet nok Høyre, og spiller på det.

Trygt og forutsigbart

Høyre kjører på med det trygge og forutsigbare, og det litt kjedelige. Det er helt sikkert et lurt valg. Å bruke Erna som frontfigur for dette, er også en god taktikk. For det er tydelig at dette slår an hos folket, spesielt under denne krisen.

Til og med det tradisjonelt største opposisjonspartiet Ap er, med sine stridigheter, vingling og manglende lederskap, med på å spille Høyre gode.

«Jeg er en optimist,» sang Erna på slutten av talen sin. Akkurat nå har hun all grunn til å være det, på Høyres vegne.

Problemet for Høyre er ikke Høyre, det er de partiene som skal gi dem støtte og regjeringsmakt. Og de nye konstellasjonene i opposisjonen.