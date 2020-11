President Biden

KOMMENTAR: Joseph Biden jr. (77) blir USAs eldste president. Kamala Harris (56) blir landets første kvinnelige visepresident, og aldri har så mange stemt i et presidentvalg i USA. Er det håp for demokratiet i USA likevel?

Joe Biden (77) blir USAs neste president. Det er kommentator Harald Birkevold nå sikker på. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Harald Birkevold Journalist

Det er onsdag kveld i Norge, og presidentkandidat Joseph Robinette (Joe) Biden jr., en 77 år gammel Demokrat fra Pennsylvania, blir den 46. presidenten i USA. Det er nå bare mirakler eller store feil i opptellingene som kan sikre Donald Trump en ny periode som president i verdens viktigste demokrati.

Etter at den konservative nyhetskanalen Fox News overrasket de fleste ved å erklære Arizona som vunnet av Biden, en delstat som Trump vant i 2016, snudde humøret i Det republikanske partiet raskt. Ifølge CNN var også Demokratene forvirret over at det var Trump-vennlige Fox som valgte å legge hodet på blokka i Arizona.

Opp som en løve ...

Stemningen hos Republikanerne var nemlig høy da det litt tidligere viste seg at Florida, staten som nå er Donald Trumps hjemstat, forblir republikansk, til tross for at Demokratene har brukt enorme summer på å vinne den. Men denne gleden ble kortvarig da det ble klart at velgerne i Arizona har endret mening om presidenten.

Utover kvelden (norsk tid) onsdag ble det etter hvert klart at det finnes en vei utenom staten Pennsylvania som vil føre Biden inn i Det hvite hus, som ligger i gata som er oppkalt etter nettopp den staten.

Biden vinner både Minnesota, Wisconsin og Michigan, store og folkerike stater i Midtvesten. Og han ser nå ut til å vinne Nevada på grunn av mange Demokrater i delstatens folkerike Clark county (Las Vegas).

Som Carter og Bush

Da trenger han ikke vente på opptellingen i Pennsylvania, hvor tellingen av mange millioner forhåndsstemmer og poststemmer på grunn av lokal lovgiving ikke kunne starte før på valgdagen. Resultatet i denne staten kan dermed måtte la vente på seg i flere dager, kanskje til fredag 6. november.

Og det har heller ikke noe å si om resultatet i Georgia eller Nord-Carolina går Trumps vei. Biden klarer seg uten disse stemmene. 270 valgmannsstemmer er det som behøves for å være sikker på seieren.

Hovedmålet til Det demokratiske partiet har hele tiden vært å sørge for at Trump ikke får er enn en periode i Det hvite hus, en politisk skam som tidligere bare har blitt Jimmy Carter (D) og George H.W. Bush (Rep) til del i nyere tid.

Kan han samle dem?

Men et viktig delmål har vært å sikre et demokratisk flertall i Senatet, og styrke det Demokratiske flertallet i Representantenes hus. Dette later ikke til å lykkes. Dermed vil Republikanerne – blant mye annet – fortsatt kunne blokkere president Bidens forsøk på politiske utnevnelser, blant annet til domstolene.

Da Joe Biden talte til de amerikanske velgerne onsdag kveld, i en av de beste talene han har holdt i nyere tid, gjorde han det motsatte av Trump. I stedet for å snakke til sine egne velgere og skjelle ut dem som ikke stemte på ham, sendte Biden et budskap til alle amerikanere, og lovet at han vil være en president som også arbeider for dem som ikke stemte på ham.

Dette sa også Barack Obama da han vant valget mot John Mc Cain i 2008. Men Obama ble konstant motarbeidet av Kongressen, særlig i sin andre periode, og vil nok bli husket av historien som en president som var en bedre taler enn en politisk håndverker.

Bedre uten Trump?

Det er mulig, lengre enn det vil jeg ikke gå, at med Trump ute av Det hvite hus vil flere republikanere tørre å samarbeide på tvers av partigrensene, men dette vil også avhenge av at Joe Biden får frihet fra den radikale venstresiden i sitt eget parti til faktisk å drive politikk, i betydningen å inngå kompromisser for å vinne flertall. Alternativet er den typen politisk stillingskrig som preget Obama-perioden, en politisk fallitterklæring som økte forakten for tradisjonelle politikere blant mange amerikanere og banet veien for en klovn som Trump.

President Biden vil måtte være mye mer lydhør for bekymringene til vanlige amerikanere, ikke minst må han komme opp med en plan for å minske de enorme økonomiske ulikhetene og sikre nye arbeidsplasser for folk med lav utdannelse.

I likhet med Hillary Clinton i 2016 vil Joe Biden få et solid flertall av de faktiske stemmene i valget, minst 3 millioner flere stemmer enn Donald Trump. Det gir ham et mandat til å si at han faktisk representerer folkeviljen, og ikke bare en utregningsmetode. Det samme gjør det faktum at valgdeltakelsen er rekordhøy.

Trumps rykninger

Donald Trump kommer ikke til å overlate makten i tråd med demokratiske tradisjoner. Etter hvert som erkjennelsen av å ha tapt begynner å sige inn hos presidenten, vil han fortsette å rette beskyldninger i alle retninger, slik han allerede har gjort i sine grunnløse og farlige påstander om at valget «blir stjålet» av Demokratene.

Trump har også mulighet til – og vil utvilsomt benytte seg av – å kunne legge ut feller og snubletråder for den påtroppende presidenten, for eksempel ved å benåde mange av de medarbeiderne hans som er dømt til fengselsstraffer i løpet av de siste årene. Dette er et privilegium presidenten utvilsomt har, og Trump kan til og med erklære at medlemmer av hans familie er benådet før de i det hele talt er tiltalt for noe.

Trump kan derimot ikke benåde seg selv. I begynnelsen av januar, når han igjen er en privatperson, vil han møtes av en skur av søksmål og brev fra sinte kreditorer. Som selvangivelsene hans har vist, lekket som de ble til New York Times i oktober, er privatpersonen Donald Trump slett ingen vellykket forretningsmann. Han er – ikke for første gang – på randen av konkurs.