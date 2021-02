TerapeuTix?

KOMMENTAR: Her er en tanke: Kan englevingene og djevlene til Tix faktisk bety noe viktig for noen?

Tix vant MGP-finalen på lørdag. «Fallen Angel» blir dermed det norske bidraget til den internasjonale finalen i Nederland i mai. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Du kan nesten ikke lese et intervju, se på tv eller åpne sosiale medier uten at en eller annen med noe å selge skal snakke ut om den vonde tiden. Angst selger bøker, tungsinn selger musikk og spiseforstyrrelser eller et par selvmordsforsøk er noe artister og markedsapparat kan selge inn. Denne klamme kynismen er ingen hemmelighet.

Det er sånn.

Da Tix (Andreas Haukeland) holdt sin «stygge andungen»-tale midt i vinnersangen i MGP-på lørdag, begynte jeg å himle med øynene – mens min kone ble litt rørt. Hun er, i motsetning til meg, et godt menneske som er i kontakt med sitt følelsesliv, og da slo det meg: Kanskje det er hun som har rett, og jeg som tar feil?

Er Tix’ ublyge parafrasering av H.C. Andersen både riktig og viktig?

Nei, vettduka, sånn kan det da ikke være?

Eller?

Lys ut av mørket

Antakelig er det å legge for mye i en seier i et litt ko-ko tv-program, men la oss underholde oss med tanken om at russerølpekongen Tix – av alle – kan hjelpe noen der ute som ikke har det så godt.

Hvis vi kjøper at dynamikken er sånn at en kjent fyr snakker om problemer med det ene og det andre og det tredje, helt åpent og gjerne midt i sangen, og noen finner inspirasjon i det, så er jo det aldeles finfint.

Tix ble grundig slaktet før MGP-finalen, særlig av Dagbladets husfreser Anders Grønneberg. Den litt uelegante anmeldelsen ble like uelegant mottatt av Tix og hans støttespillere, som ropte «mobbing!». Tull og vas, selvfølgelig. Anmeldelsen var litt plump og lettvint. Den skiller seg dermed ikke nevneverdig fra de fleste av årets MGP-bidrag. Terningkast én er forresten noe du kan smykke deg med (i Tix’ tilfelle helt konkret, han bar et terningkast 1-smykke i finalen). En 2-er en skikkelig slakt.

Men den o-så-forutsigbare kranglingen pekte videre på noe interessant.

Andunge-Tix har mye – veldig mye – graps i katalogen sin fra tiden som russelåtkomponist. Han har også en brukbar beholdning på kontoen sin fra sitt virke som musikalsk gulvsoper. Det er forresten ikke mobbing, men en kvalifisert vurdering av sangene han laget for en del år siden. Bunnpunktet kom i 2015 da Tix serverte de oppløftende linjene:

For i kveld er det lov å være drita.

Vil du være med meg hjem hvis jeg skjenker deg på sprita

Og i kveld er det lov å være hore.

Terningkast 1 og uglesett i musikkbransjen? Cry. Me. A. River.

Det sagt, kanskje er det noe med dagens Svane-Tix og hans personlige «lys ut av mørket»-sang (tekstlinje fra den norske versjonen) vi skal heie på?

Kan det hjelpe noen?

Samme dag som terningkast 1-anmeldelsen sto på trykk i Dagbladet, var Tix gjest på «Lindmo» på NRK. Der snakket han åpent om sin egen psykiske helse og selvmordstanker. Sånne opptredener har en Moses-effekt på folk. Halvparten okker og stønner over nok en artist som skal snakke ut om den tunge tiden, rett før singelen slippes. Jeg er en av dem som fort tenker sånn, og mistenker at det står et markedsapparat i bakgrunnen og gnir seg i hendene.

Grønneberg avsluttet forresten anmeldelsen sin med å skrive følgende: «Tix er direktekvalifisert, men han skulle aldri vært der med en så hjelpeløs låt. Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra brillene hans, dersom han vinner MGP-finalen.»

Det er klart, Grønnebergs diett de neste dagene blir spesiell, den blir det.

Noen (av oss) ser bare kynisme. Andre igjen synes det er fint å høre kjente folk snakke om vanskelige ting. De finner trøst i å høre kjendiser si høyt at de sliter. I beste fall kan det fungere som inspirasjon til å søke hjelp, ta noen grep og begynne å grave seg ut av et sort hull. Tix forteller, folk lytter og kanskje hjelper det en? Kanskje to? Kanskje 20? Musikk redder neppe verden, men de slo meg under MGP-finalen, der Tix sto med englevingene sine, lenket fast av en bande djevler, at kanskje denne sangen hjelper litt?

Helt ærlig: Jeg forstår det ikke, men det betyr ikke at det ikke er sånn.

Heia Tix!

Denne tanken slo jeg fort fra meg, for jeg er yrkesskadd til å tenke kynisk. Jeg er for ofte i kontakt med markedsapparatet som vil selge inn «jeg har hatt det vondt»-historiene. Men tanken kom tilbake. For noen hjelper en bok. For andre hjelper et intervju, en podkast eller et dikt. Mon tro om til og med Tix’ middels gode MGP-sang kan bli noe å gripe tak i for noen som opplever at livet er overskyet og hullet litt for dypt. Ikke meg, ikke min generasjon eller mine foreldres generasjon, men disse som ble født etter OL på Lillehammer, og som liker Tix? Det var nok den gjengen som sørget for at vi sender en tidligere andunge til Nederland, ikke det planlagte Visit Norway-innslaget til Keiino.

«Lys ut av mørket» er tross alt det viktigste et menneske kan finne i livet. Det lyset kan komme fra de underligste steder, for eksempel fra en middels god popsang framført av en kanalje i englevinger.

Kanskje er jeg helt på viddene. I Oslo-traktene sto det muligens et markedsapparat og pøste nedpå champagne da Tix midt i sangen snakket om den stygge andungen.

Men hvis denne sangen kan gi selvfølelsen tilbake til en på 16, eller et lys å følge ut av mørket for et par stykker i 20-årene, så heia Tix!