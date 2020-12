Når jula også i år kommer på kjerringa

GJESTEKOMMENTAR: Denne førjulsstria er annerledes. Men likevel ikke.

En annerledes jul og førjulstid i år, men ikke helt. Foto: Anders Minge

Natasja Askelund Billedkunstner

Like sikkert som at jula kommer på kjerringa, pleier desember å flomme over av kronikker, blogger og artikler med klager over for mange juleavslutninger, julegrantenninger, Lucia-fester og grøtfester. Mammabloggere, kommentatorer og kjendiser ironiserer over pakkekalendere, langpannekaker og nissefester. Folk er vanligvis dritleie av gløgg, Lucia-tog og julemarked før halve desember er ferdig, for da har de allerede vært på utallige julebord og spist seg leie på pinnekjøtt og pepperkaker.

Kav i kav

Det er som det ligger et nærmest umenneskelig press på oss om å pusse vinduer, bake sju sorter og pakke julekalenderen instagramvennlig, for klagingen over hvor travelt og masete førjulstida er, overdøver både Chris Rea og Mariah Carey. Det skrives indignert om juleball som ungdommen kjører til i limousin, kledd i kjoler som er like dyre som brudekjolen min, mens man blir oppfordret til heller å gi geiter og opplevelser til jul enn unyttige ting ingen tydeligvis vil ha.

Samtidig som instastoryen fylles med bilder av julestjerner og adventsstaker, kommer like sikkert som amen i kirka den obligatoriske saken om skolegudstjenester og statsråder som forteller oss at kirkeklokker, julesanger og den kristne tro er viktige norske tradisjoner. Hvert eneste år. Frp pleier å ha det ganske hektisk i desember, for ett år oppfordrer en skole til ikke å bruke ordet «jul», et annet driver selveste Ikea og islamiserer jula, mens det neste er at en skole forbyr barna å synge «Deilig er jorden».

Desember pleier å være full av råd om hvordan la være å lage pakkekalender og heller bruke tiden på å gjøre koselige ting sammen med barna. Mødre som insisterer på at godt nok er nok og at det er for mange avslutninger og foreldremøter. At gavehelvete, kalenderpress og bakepress er mer enn et menneske kan makte når man samtidig skal på juleshopping i London og rekke nyttårsfeiring i New York.

Man begynner å murre alt i mai når dugnader i skolegården, kakebaking og foreldresamtaler trenger seg på. Så blir det bare mer og mer intenst ettersom man skal grille pølser og ha avslutninger i ett sett. Så bygger det seg opp mot et crescendo fra halloween, som har blitt for mye, for dyrt, for voldsomt, for lite norsk, og for ekskluderende fram mot jul, som begynner for tidlig og er full av unødvendige tradisjoner som å pusse sølvtøy og selge juleblomster til korpset.

Men ikke i år. I år skal ingen på julebord. Det blir ikke juleavslutning verken på fotballen, i korpset, svømmingen eller i koret. Det blir ikke juleverksted i barnehagen, ingen Lucia-tog, eller grøtfest. Ingen må bake kake til julelotteriet. Du må ikke lage jomfru Maria-kostyme eller snekre julekrybbe. I år skal du ikke kjøpe en mengde vertinnegaver til utallige julelunsjer eller gå i trengsel i ytre ring rundt juletreet på Domkirkeplassen uten å ane hvilket vers av «Et barn er født i Betlehem» du egentlig synger.

I år skal ikke femte trinn på Storhaug skole ha julekonsert i Johanneskirken og synge «En stjerne skinner i natt» med røde kinn, nykjemmet hår og stolte nakker, i nystrøkne hvite skjorter og nye julekjoler, mens mor, far, besteforeldre og onkler tørker tårer. I år må du ikke stå i timevis i pissregn og fryse fettet av deg i skolegården første onsdag i advent og vente på at det skuffende lille juletreet blir tent, mens du drikker lunken gløgg og hoier til nissen som deler ut mandariner ingen vil ha (eller er det egentlig klementiner?). I år skal ingen på julebord med jobben, ridningen har ikke juleoppvisning med nissefest i stallen. Du skal ikke på pårørendefest på sykehjemmet eller invitere alle jentene i klassen på pepperkakebaking. Russen skal ikke ha julekro, og du må ikke bestikke tenåringene for å være med på julemiddag til den sure tanten som lager verdens kjipeste sursteik.

I år har vi bare hengt opp julestjernene i vinduet en uke før første søndag i advent.

Det vi gjør sammen

I år oppfordret helseministeren oss til å pynte vinduer, epletrær og husfasader litt ekstra. I år håper vi at vi får studentene våre hjem fra ensomme hybler i inn- og utland, og da skal vil klemme dem, hardt og lenge, samme hva Bent Høie sier. I år tentes julegranen av svartnissen på internett, og kjærlighetens hellige bånd ble knyttet uten at noen holdt hverandre i hendene. I år kan vi se hva dugnaden egentlig handler om, og den handler ikke om å vaske hendene, bli hjemme eller å holde avstand.

Dugnaden handler om det vi gjør sammen. Dugnaden handler om alle de som står på fotballbanen hver dag slik at jeg kan dukke opp og heie med loddboka jeg har solgt. Dugnaden handler om alle de som organiserer, styrer og ringer slik at jeg kan komme med langpannekaken på korpsbasar. Dugnaden er å stå vakt på juleballet, være nisse i skolegården, koke julegrøt til juleavslutningen, lage sinnssvake ting av kongler i barnehagen, det er å stå i Emmaus i stupende mørke, mens det blåser stikker og strå, og blinke med lommelykt mens små musikanter spiller «Thriller» av Michael Jackson.

Dugnaden er å rekke hverandre hendene og knytte kjærlighetens hellige bånd.