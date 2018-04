Nei, du reddet ikke hvalen

Bare på den tida jeg har brukt på å skrive denne kronikken på 5000 tegn, har 3600 tonn med plast havnet i havet. Hvert sekund og minutt pågår det, døgnet rundt og året rundt. Dette vet jeg fordi jeg har lest det og hørt søstera til Siv Jensen si det. Hun heter Nina og jobber sammen med milliardæren Kjell Inge Røkke for å minske plastproblemet. Hun sa det for øvrig på landsmøtet i Høyre for noen uker siden, mens statsminister Erna Solberg satt og hørte på. Jeg og Erna har med andre ord samme informasjon.

Tenk på et tall

Problemet er bare at verken jeg, Erna, søstera til Siv eller noen andre vet hvor mye plast som havner i havet hvert minutt. Vi snakker i beste fall om anslag. Svært grove anslag.

Det vi vet, er at det er mye plast i havet, og i dyrene som lever i havet, og i oss som spiser disse dyrene. Vi vet også at plasten ikke brytes ned i naturen (slik for eksempel råolje gjør). Den brekkes derimot opp i mikroskopiske biter som blir en del av oss. Ikke nødvendigvis veldig sunt.

Det er sånn som dette med mange spørsmål som angår oss mennesker og vår påvirkning på miljøet vi lever i. Et byggeprosjekt stoppes på grunn av en sjelden mose. Vel og bra, for vi har en forpliktelse til å ta vare på sjeldne moser. Det ville vært helt galt å utrydde en art på grunn av et forbikjøringsfelt. Men når vi slår fast at prosjektet må stoppes på grunn av denne mosen, vet vi jo ikke at den er sjelden. Vi velger å tro på en mosefaglig oppegående person som forteller oss det.

Redd en hval

Sannheten er at heller ikke denne botanikeren vet akkurat hvor mye det er igjen av denne mosen. Han har jo ikke personlig løftet hver stein og befølt hvert tre. Eksperten benytter seg også av en eller annen form for anslag. Noen ganger er anslagene feil. Arter vi trodde var sjeldne, viser seg å være vanlige. Arter vi trodde var vanlige, er sjeldnere enn vi tror. Det er ikke lett å telle alle plantene i en skog. Dyrt er det også. Og er det noe miljøvernavdelingene over det ganske land har lite av, er det penger.

NRK heter en mediebedrift i Norge. På deres nettsider kunne jeg mandag ta en quiz for å redde hvalen fra plastdøden. Av nysgjerrighet, ikke minst fordi flere av mine såkalte venner på Facebook hadde delt resultatet (de hadde reddet hvalen!), tok jeg testen selv. Og lærte at jeg bør kaste kondomene og kontaktlinsene mine i søpla, ikke i do. Ok. Notert. Og at jeg ikke må spytte tyggis på gata, fordi tyggis inneholder plast. Dessuten må jeg kjefte på folk som kaster fra seg søppel. Testen var selvsagt banal, det var opplagt hva man burde svare for å redde hvalen. Jeg hadde 8 av 10 «rette», og reddet hvalen med glans.

Sur gubbe

Etterpå skrev jeg en sur status på Facebook om hvor dumt dette var. Typisk. Gretten gubbe som hisser seg opp over noe som jo bare er velment forsøk på å bevisstgjøre folk.

Men det er et problem, dette. Virkelig.

Det er feil å innbille folk at de redder hvalen ved å kaste tyggisen sin i søppelet. De gjør nemlig ikke det. Like lite som folk med to biler i garasjen og platinakort hos flyselskapet redder miljøet ved å slokke lyset hjemme en time i året og fortelle alle de kjenner på Face hvor mye de bryr seg om «vår felles klode». Disse folka gjør ikke noe med problemet. De ER problemet.

400 tonn plast fjernes fra frukt- og grønt-diskene

Denne typen aksjoner, enten vi snakker om Earth Hour, eller hvalredning via NRKs nettsider, eller for den saks skyld de kommunene som sier nei til å selge heliumballonger på 17. mai, får oss først og fremst til å føle oss vel. Vi har gjort noe. Og uansett hvor lite, er det jo bedre enn ingenting. Det er det umulig å være uenig i. Noe er bedre enn ingenting.

Ikke nødvendigvis.

Det som hjelper

For dersom du virkelig mener alvor med å redde verden, inkludert hvalen, bør du være klar over at det som virkelig hjelper, er å bli hjemme i sommer. Ikke reise med fly med mindre du er helt nødt. Selge bilen. Begge bilene. Slutte å kjøpe ting du ikke trenger. Og ikke minst: Støtte politikk som tar sikte på å ta drastiske virkemidler i bruk for å få bukt med elendigheten. Sjansen er stor for at du ikke vil gjøre dette. Det viser du og jeg annethvert år når vi går og stemmer.

Miljøproblemene, enten vi snakker om klimaendringer, overfiske, utryddelse av arter eller akutt forurensning – for bare å nevne noen av en deprimerende lang liste av helt akutte saker, er kollektive problemer som krever kollektive svar. Altså overnasjonale avtaler, lovendringer som tvinger fram endringer, og ikke minst teknologi. Slik fornybar energi kan bli løsningen på klimaproblemet, kan bedre teknologi løse søppelproblemet.

Fattigdom er problemet

Nesten all plasten i havet kommer (ifølge ekspertene) fra en ganske liten gruppe land. Overlegent verst er Kina. Deretter kommer Indonesia, Filippinene, Thailand og Sri Lanka. Det er ingen vestlige land blant de 15 største plastkildene. Grunnen er selvsagt at vestlige land stort sett sorterer, brenner eller graver ned bosset. I fattige land går det rett på åpne fyllinger.

Hvis du virkelig vil redde hvalen, og hvem vil ikke det, er dette stedet å begynne. Vi har en utenriksminister og en miljøminister. Sett dem på første fly, med et stort sjekkhefte.

Men kast gjerne tyggisen i søppelkassa også.

