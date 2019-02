Det er nesten litt søtt, måten KrF diskuterer hvordan de skal få flere medlemmer, og hvordan de skal sanke flere stemmer. Være mer frampå i sosiale medier, gjøre partiets pin mer gul, og sykle gjennom byer og landsbyer med gule jakker på.

For «nå er tiden for å male over det røde og det blå med gulfarge», sier tidligere statsråd og KrF-veteran Einar Steensnæs.

Det lokkes med tur til Oslo for to for å treffe nyslått landbruksminister og konstituert partileder Olaug Bollestad og stortingsrepresentant Geir Toskedal for de som vinner vervekampanjen.

Stor interesse

Aldri før har det vært så stor interesse for fylkesårsmøtene i KrF som i fjor høst. Og spesielt møtet i Rogaland fikk stor oppmerksomhet.

Rogaland KrF måtte etter høstens omstridte fylkesårsmøte, som endte i at de sendte en nærmest helblå delegasjon til det ekstraordinære landsmøtet 2. november, tåle sterk kritikk fra egne medlemmer. Fylkesleder Oddny Helen Turøy tok i etterkant selvkritikk for prosessen. Og mange meldte seg ut av partiet i protest.

Nå skulle de altså samles igjen, og denne gangen virket alt tilsynelatende mer harmonisk. På lørdag kom tidligere partileder Knut Arild Hareide, som synes å være på en slags forsoningsreise landet rundt, på en snarvisitt.

«God prosess»

Ingen ønsker høsten tilbake, sa Hareide. Han mener likevel at prosessen var god. Og at den viste at i KrF er det ikke ledelsen som bestemmer, men partidemokratiet med lokalpolitikerne i spissen.

«Tror dere det hadde vært noe politisk parti i Norge som hadde hatt en bedre debatt enn dette», spurte Hareide den rogalandske forsamlingen. Han mante så til tålmodighet, og til å gi regjeringen en sjanse til å vise hva den kan få til.

Hareide er overbevist om at det generelt i dag er større applaus til KrFs politikk enn det tidligere har vært. Folk i Norge kommer med tydeligere heiarop, sier han.

Gjennomslag?

Men meningsmålingene viser noe helt annet. For selv om Bollestad og Hareide prøvde seg på en forsoningsklem, er det ingen tvil om at høstens strid har satt sitt tydelige preg på partiets oppslutning.

En ny meningsmåling, gjort av Opinion på oppdrag for Fri Fagbevegelse, ANB og Dagsavisen, viser at Rødts oppslutning er større enn KrF og Venstre til sammen.

Vårt Lands januarmåling viste at etter inntredenen i Solberg-regjeringen, står KrF på stedet hvil med 3,5 prosent på landsbasis. Nesten en tredel av velgerne fra 2017 sitter nå på gjerdet.

Ned i Rogaland

KrF står tradisjonelt sterkere i Rogaland enn i de fleste andre fylker i landet. 18 prosent av den totale medlemsmassen i Norge holder til her. Men også i Rogaland synes oppslutningen om KrF å være i fritt fall.

En meningsmåling gjort av Respons Analyse for Høyre i februar viser at i Sola har nå KrF en oppslutning på 5,7 prosent, mot 9,4 prosent ved lokalvalget i 2015.

I Sandnes har partiet en oppslutning på 8,7 prosent, sammenlignet med 9,4 prosent forrige valg, ifølge den samme målingen. I Haugesund er partiet nesten utradert med en oopslutning på bare 3,3 prosent. Det er ned 2 prosentpoeng fra valget 2015. Nye tall for hele fylket er ikke klare ennå, men det er grunn til å tro at tendensen er den samme.

Drivkraft

Noe annet som viser at det kanskje ikke er fullt så harmonisk i partiet som de prøver å få det til å framstå er det nyopprettede kristendemokratiske nettverket Drivkraft.

Drivkrafts mål er å bevare engasjementet Hareide skapte med boken sin «Det som betyr noe» og landsstyretalen der han anbefalte regjeringsssamarbeid med Ap og Sp. Det er en rekke nåværende og tidligere KrF-medlemmer som står bak initiativet.

Det har fått kritikk fra enkelte på den blå siden av partiet for å være splittende. Svaret fra rød side har vært at initiativet skal hjelpe til med å holde på motivasjonen til de på rød side, sånn at de blir værende i partiet.

Og samtidig som Hareide reiser rundt og taler varmt om samarbeid og forsoning, deltok han også for litt over en uke siden på Drivkrafts første konferanse i Oslo.

Opprivende

Prosessen rundt partiets veivalg har vært opprivende for alle involverte. Det meningsmålingene viser er at mange fremdeles er usikre.

Men Bollestads budskap var at hun er stolt over regjeringsgrunnlaget i Granavold-plattformen. Hun nevnte blant annet barnereform, likeverdsreform og landbruk som saker KrF har fått gjennomslag for.

Dette er viktige saker for KrF. Og det er faktisk mange år siden Norges Bondelag har rost regjeringen for landsbrukspolitikken. Leder Lars Petter Bartnes, uttalte at de «under Solberg-regjeringen har sett forsøk og omkamper på å liberalisere og svekke disse bærebjelkene – det har KrF klart å sette en stopper for».

Men det spørs om velgerne så langt har fått med seg noe annet enn at KrF fikk gjennomslag i regjeringsforhandlingene for å fjerne retten til fosterreduksjon, såkalt tvillingabort, før uke tolv.

Ikke overbevisende

Det gjennomgående budskapet på fylkesårsmøtet i Sandnes var at nå må partiet stå samlet igjen. Alt snakket om forsoning virker likevel ikke helt overbevisende.

Det er litt som et ekteskap som er i ferd med å i stykker, der en utad prøver å overbevise andre om at alt egentlig er helt greit. Men der det egentlig trengs en god dose parterapi, eller at partene går hvert til sitt.

«Sammen om et varmere samfunn», er KrFs motto. Det får vise seg om de opp mot valget i høst klarer å vise hva de mener med dette. Og, ikke minst, om de får overbevist mange nok til å stemme gult.