I Riyadh må de le av president Trump. I Pyongyang også, og i Teheran. I Beijing og, selvsagt, i Moskva må de le så det gjør vondt i magen. De ser mot Washington, og de ser ikke en forkjemper for frihet og menneskerettigheter. De ser en selvforherligende, uvitende klovn.

Trumps reaksjon – eller heller ikke-reaksjon – på det saudiarabiske regimets brutale drap på journalisten Jamal Khashoggi er en Thanksgiving-gave til eneveldige herskere rundt om i verden. Den forteller dem at hvis du overdynger Trump med overdreven smiger, gir ham litt geopolitisk tull og tøys og vage løfter om kanskje i framtiden å kjøpe noen amerikanske varer, lar han deg slippe unna med mord.

Tar lett på statsautorisert drap

Husk hva som skjedde: Saudiarabiske myndigheter lokket Khashoggi, en fast spaltist hos oss i The Washington Post, til det saudiske konsulatet i Istanbul, der et team med snikmordere ventet på ham. Khashoggi ble drept, og kroppen ble partert. CIA har konkludert «med stor tillit [til tilgjengelig informasjon]» – så nær «med sikkerhet» byrået går – at drapet ble beordret av Mohammed bin Salman, Saudi-Arabias kronprins og de facto hersker.

Etter uker med nøling kom Det hvite hus tirsdag med en offisiell erklæring fra Trump som gjør det klart at drapet på Kashoggi – som bodde i Virginia, hadde permanent oppholdstillatelse og hadde barn med amerikansk statsborgerskap – ikke får noen konsekvenser for Saudi-Arabia. Ikke en gang et klaps på hånden.

Til tross for CIAs vurdering, at bin Salman beordret drapet, er erklæringen fra Det hvite hus uklar på om kronprinsen i det hele tatt visste om det på forhånd: «– kanskje han visste det og kanskje ikke!»

Senere sa Trump det samme til journalistene, og la til: «Vi er [på lag] med Saudi-Arabia. Vi forblir [på lag] med Saudi-Arabia.»

Til å spy av

Enda mer forferdelig: Erklæringen fra Det hvite hus– som er spekket med utropstegn, noe som antyder at Trump selv hadde en hånd med i å skrive den – angriper og retter beskyldninger mot offeret. Khashoggi var en respektert journalist som noen ganger kritiserte den saudiske regjeringen. USAs president antyder at han fortjente å dø.

«Representanter for Saudi-Arabia sier at Jamal Khashoggi var en ’statsfiende’ og medlem av Muslimsk brorskap, men min avgjørelse er ikke basert på det», står det i erklæringen. Dette er et retorisk grep som kalles en paralipse – å framheve noe ved å late som om man nettopp ikke vil nevn det. Måten dette grepet brukes på her, for å antyde at saudiene på en eller annen måte var berettiget til å drepe Khashoggi, får meg til å kaste opp.

I erklæringen – som har overskriften «America First!» – legger Trump vekt på det han kaller en «rekordmengde av penger» Saudi-Arabia antas å ha til hensikt å bruke i USA. Deretter kommer han med en serie feilaktige påstander. Nei, det finnes ingen avtale om at saudiene skal bruke 450 milliarder dollar på amerikanske varer, til tross for Trumps påstand om det. Nei, det er ingen avtale om 110 milliarder dollar i våpensalg; det faktiske tallet er 14,5 milliarder dollar. Nei, det Trump regner med som «hundretusener av jobber», er ikke i på spill. Og nei, saudiene kan ikke bare bestemme seg for å kjøpe kinesiske eller russiske våpen i stedet.

Sannheten er at i forholdet mellom USA og Saudi-Arabia, har USA alle kortene. Vi trenger ikke deres olje og klarer oss enkelt uten deres våpenkjøp. Tvert om, uten amerikansk militærhjelp og amerikanske reservedeler, kan Saudi-Arabias væpnede styrker ikke fungere.

Uten idealer, lett å lure

Men legg til side Trumps manglende evne til å beregne maktbalansen her – kanskje han burde lese sin egen bok «The Art of the Deal» (Avtalens kunst) – og se heller på de faktorene som er fraværende i hans tenkning. Menneskerettigheter er ikke nevnt i erklæringen, ingen ord om pressefrihet heller. Det er ingen antydning til USA som forkjemper for frihet eller som en fiende av despotisme. Erklæringen er bare en umoralsk søken etter det Trump – ikke særlig klart – ser som USAs nasjonale interesser.

Den saudiske kongefamilien kom på godfot med Trump ved å være vertskap på hans første utenlandsreise og ved smiske med ham som om han også var en eneveldig monark. Nord-Koreas Kim Jong-un var nådig og ærbødig overfor Trump på deres toppmøte – og nå fortsetter han uforulempet med sitt atom- og rakettprogram. Russland Vladimir Putin komplimenterte Trump for hans politiske dyktighet – og slapp unna enhver meningsfull straff for innblandingen i presidentvalget i 2016.

Det kan ikke være en eneste sterk-mann-hersker i verden som ikke ser mønsteret – og muligheten: Overøs Trump med ros. Behandle ham som en konge. Vift med en neve dollar i ansiktet på ham. Og hvis du, for eksempel, ønsker å drepe en brysom journalist, så ser han vekk.