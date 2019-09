Hete netter i Olavskleivå

I helga var jeg invitert til åpningen av en ny bar i Stavanger Øst. En riktig hyggelig kveld ble det. Da jeg påpekte overfor bartenderen at tapetet med ananas-mønster var riktig festlig, humret han godt og fortalte at han nettopp hadde blitt informert om at synlige ananaser visstnok er en kode blant par som gjerne inviterer andre inn på soverommene sine.

Jeg ser ikke bort fra at opptil flere av listetoppene i sentrum av stavangerpolitikken allerede har satt en fristende ananas i vinduskarmen. For uten sentrum med på laget kan både Høyre og Arbeiderpartiet se langt etter politisk innflytelse.

Nei til Frp

Dermed må nok både John Peter Hernes (H) og Kari Nessa Nordtun (Ap) legge hemningene igjen på dørstokken når de inviterer seg selv til samtaler om den politiske framtiden sin. De må, bokstavelig talt, by på seg selv.

For å begynne med MDG: Partiet har vært med på å lage alternativt budsjett med Ap, Rødt og SV. Og det er ikke mange dagene siden Nessa Nordtun og MDGs Daria Maria Johnsen sto fram som rørende enige i klimapolitikken. Likevel insisterer MDG at de vil velge den siden som gir dem mest uttelling politisk. Ap har gitt etter mer enn Høyre i bompengestriden. Betyr det at Hernes likevel har sjans?

MDG selv holder klokelig tett om hvem de har blikkontakt med, men gjør det underhånden klart at den siste innspurten før valgdagen kan bli avgjørende. Og de gjør det også helt klart at de ikke vil diskutere noen koalisjon som inkluderer Fremskrittspartiet.

Venstre = Høyre

Venstre er derimot et nesten sikkert kort for høyresiden. Særlig etter at Rune Askeland meldte overgang til MDG. Erstatteren Jan Erik Søndeland er trygt plassert i «småbedrift-Venstre», og valgkampen hans så langt tyder på at han allerede har bestemt seg. Men Venstre har jo gjort enkelte krumspring før.

Venstres regjeringsdeltakelse med Høyre, Frp og KrF kan selvsagt også spille inn, selv om nasjonale allianser ikke automatisk kan overføres til lokalplanet. Se bare til Sandnes.

FNB til venstre?

Bompengepartiet, da? Frode Myrhol, listetopp og grunnlegger, insisterer fortsatt på at han er åpen for alle friere. Men det er mange argumenter som taler for at FNB i Stavanger kan finne mer plass og få større gehør mot venstre.

Ap har allerede vist vilje til å gjøre noe med finansieringen av Bymiljøpakken. I motsetning til Høyre har Ap ikke det samme eierskapet til modellen, som på mange måter er statsminister Erna Solbergs hjertebarn. Men kan MDG være med på kompromisser? Ja, det tror jeg. Myrhol er aggressiv nå og vil blant annet fjerne betalingen i helgene. Jeg tror han vil være villig til å finne en mellomløsning for å få innflytelse.

KrF på vift

Hva med KrF? Mange vil nok tro at politisk partnerbytte er noe som står partiet fjernt, men da må de tro om igjen. Finnøy-ordfører Henrik Halleland, som er partiets toppkandidat i Nye Stavanger, har da også gjort det klart at han ikke gir seg hen til noen av partene før stemmene er talt opp. Og KrF har lang erfaring med hete netter i rikspolitiske samtaler.

Den siste meningsmålingen viser da også at KrF har fjernet seg et stykke fra katastrofetallene som kom i tiden etter den dramatiske prosessen som brakte partiet inn i regjering. Og den av fløyene som kan komme KrF i møte på familiepolitikk, for eksempel, og samtidig er rause med finnøybuen, kan regne med lange øyekast fra Halleland.

Sp er nattens dronning

Det mest erfarne medlemmet i Olavskleivå er likevel Senterpartiet, som er et naturlig midtpunkt overalt hvor slike seanser blir avholdt. Partiet er suveren norgesmester i å få uttelling for stemmene, og er til alt overmål inne i en medgangsbølge vi må tilbake til forrige EU-avstemming i 1994 for å finne maken til.

I dag har Sp ett enslig medlem i bystyret, Bjarne Kvadsheim. Men han er til gjengjeld oppsatt med en rekke verv. Til gjengjeld støtter han flertallet. Det spørs hva den nye listetoppen, Rennesøys ordfører Dagny Sunnanå Hausken, og resten av lokallaget vil oppnå.

På riksplan står Sp fjernt fra sentraliseringskåte høyrefolk. Men forholdet mellom Ap og Sp er historisk sett anspent. Kari Nessa Nordtun må være forberedt på å nærmest overøse et Sp på vippen med komplimenter og innrømmelser.

Sterke scener

Nå er det selvsagt ikke sikkert at Sp kommer på vippen, som er selve drømmerollen for partiet. Men det er nokså sikkert at ett av sentrumspartiene vil havne der, og bli festens midtpunkt.

Frp er naturligvis oppglødd over en god meningsmåling. Selv når vi tar hensyn til feilmarginene, er framgangen til Frp ikke til å kimse av. Og enn så lenge er det valgkamp, der alle partiene vil fronte egen politikk mest mulig. Men hva slags kompromisser er Frp og listetopp Leif Arne Moi Nilsen villige til å inngå for å fortsette å være en del av makta?

MDG har som nevnt utelukket et samarbeid som inkluderer Frp. Det samme har Ap, og naturligvis SV og Rødt. Vil FNB og Frp kunne samarbeide? Det skulle man ikke tro, i lys av den uforsonlige tonen mellom de to toppkandidatene. Dette er nok et argument for at FNB i Stavanger vil kunne vende seg mot venstre. Det er ikke plass til to bompengepartier på høyre side av salen.

Uansett, dette blir riktig pirrende greier. Jeg ser heller ikke vekk fra at det kan bli direkte sterke scener.

