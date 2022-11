Hvem skal overta for Biden?

KOMMENTAR: Presidenten i USA er blitt merkbart eldre de to siste årene. Og let’s be honest, som det heter på amerikansk: Han kommer ikke til å bli yngre de neste par årene heller.

Til lykke med dagen! Søndag fyller Joe Biden 80 år.

Joe Biden fyller 80 søndag. Kanskje er det på tide å si at nok er nok? Kanskje innse at det ikke behøver å være en god idé og stille til gjenvalg om to år, men snarere gå inn for å passe barnebarna, leke med hunden, handle noen godsaker i delikatesseavdelingen på Janssen’s Market eller lukte på rosene i den velpleide hagen hjemme i Greenville?

Men hvem har demokratene i bakhånd? Hvem skal bli partiets presidentkandidat om Joe Biden finner en kalender og innser at det er dags?

Her er noen sannsynlige, og kanskje litt mindre sannsynlige forslag:

1 Kamala Harris Kamala Harris Visepresidenten er et opplagt valg. 58-åringen går for å være særdeles kompetent, men har ikke markert seg de to siste årene. I tillegg kjørte hun i grøfta før primærvalgkampen var kommet ordentlig i gang i 2020. Hun framstår sånn sett ikke som favoritt til å kjempe seg fram i en tøff nominasjonskamp, men det kan forandre seg. Hun er en sentrumsorientert og liberal californiademokrat, noe som kan slå begge veier. Og det er en fordel i nominasjonskampen å ha visepresidentbakgrunn. Det er Walter Mondale, George H.W. Bush, Al Gore og Joe Biden eksempler på. Ifølge en meningsmåling utført for Fox News i sommer, var bare 41 prosent av de spurte fornøyd med jobben hun gjør. Det er ikke imponerende. Blant svarte velgere scoret hun 73 prosent. På den annen side – afroamerikanerne utgjør ikke mer enn 13,6 prosent av velgerne, og så er det jo et spørsmål om de amerikanske velgerne er klar for en kvinnelig, afroamerikansk president?

3 Pete Buttigieg Pete Buttigieg Samferdselsministeren er ung, sentrumsorientert og karismatisk. 40-åringen har markert seg sterkt i ministerposten, og er i tillegg det første åpent homofile regjeringsmedlemmet i amerikansk historie. Det er ingen tvil om Buttigiegs politiske talent og talegaver, og så stjeler han all oppmerksomhet når han kommer inn i et rom – ikke ulikt Kennedy og Clinton. Hvis han stiller, og det tror jeg han gjør, blir han USAs nest yngste president etter Theodore Roosevelt, om han vinner. Under nominasjonskampen i 2020 tok norgesvennen ledelsen sammen med Bernie Sanders, men trakk seg etter hvert og anbefalte Joe Biden som partiets presidentkandidat. Det kan ha vært et smart trekk, og blir han ikke kandidat i 2024, kan han komme sterkt tilbake senere, men så spørs det om de amerikanske velgerne er klar for en homofil president?

3 Gavin Newsom Gavin Newsom Den populære 55-åringen som er guvernør i California, vant en solid seier sist uke i en kampanje der han konsentrerte seg om de store, nasjonale spørsmålene som kvinners rett til abort, økonomi og innvandring. Newsom går i gang med sin andre periode som guvernør i USAs mest folkerike delstat, som en godt likt politiker. Han har store, pengesterke interesser i ryggen og vil raskt kunne sette opp en effektiv og slagkraftig kampanje. Har tidligere sagt at han ikke vil utfordre Joe Biden.

4 Gretchen Whitmer Gretchen Whitmer Hun har kanskje gått under radaren din, men hvis du tenker deg om tar du kanskje igjen at det ble avslørt bortføringsplaner mot Michigan-guvernøren, av militante korona-fornektere, for to år siden? Det var Gretchen Whitmer. Whitmer vant en soleklar seier i mellomvalget sist uke og går i gang med sin andre periode som guvernør med et solid mandat fra velgerne. 51-åringen feide gulvet med sin republikanske motkandidat, en av Trumps utpekte, og vant med tosifret margin. For to år siden var hun blant favorittene til å bli Joe Bidens visepresident. Gretchen Whitmer har en høy stjerne internt i Det demokratiske partiet.

5 Mark Kelly Mark Kelly Den tidligere jagerflypiloten og astronauten Mark Kelly ble sist uke gjenvalgt til Senatet fra vippestaten Arizona. Han er veteran fra golfkrigen og fløy etterpå romferjer i 10 år. 58-åringen er gift med Gabby Giffords, som satt i Representantenes hus da hun ble skutt i hodet, men overlevde, under en masseskyting i Arizona som krevde seks liv. Han har evnen til å skape entusiasme i store velgerskarer og er kjent for å søke løsninger på tvers av partigrensene, ifølge amerikansk presse.

6 Alexandria Ocasio-Cortez Alexandria Ocasio-Cortez Demokratenes unge New York City-superstjerne er blitt 33, og er dermed akkurat gammel nok til å kunne bli president i 2024. Den nedre aldersgrensen er 35 år, det finnes ingen øvre grense. Jeg tviler på at hun vil stille i partiets nominasjonskamp allerede nå, men det vil jo være feil å overse henne, ikke sant? Enormt populær representant for venstrefløyen i Det demokratiske partiet. Har bare seks års erfaring fra politikken, men fire av dem har hun tilbrakt i Kongressen som representant for delstaten New Yorks 14. distrikt. Alexandria Ocasio-Cortez vant igjen sist uke med 71,6 prosent av velgerne i ryggen. I det minste en opplagt arvtaker etter Bernie Sanders.

