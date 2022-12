Bedre energipolitikk med Høyre?

KOMMENTAR: Velgerne flokker til Høyre i misnøye med regjeringens energi­politikk. Men Høyres blinde tro på EUs fjerde energi­markeds­pakke kan være katastrofal for det norske kraft­markedet.

Nikolai Astrup er Høyres energipolitiske talsperson. Høyre mener man ikke bør vente med å innføre EUs fjerde energimarkedspakke.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Om EUs fjerde energi­markeds­pakke blir vedtatt, vil Senterpartiet forlate regjeringen, sa partiets energipolitikere Per Martin Sandtrøen og Ole André Myhrvold i høst.

Stortinget vedtok i 2018 å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-regelverket. EUs fjerde energimarkedspakke gjelder for EUs medlemsland, men er ikke innlemmet i det norske EØS-regelverket. Ikke ennå.

Saken ligger nå hos Olje- og energidepartementet, der de arbeider med å gjennomgå innholdet. Det er ikke noen plan for når dette arbeidet skal være ferdig.

Ikke utbygginger

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup svarte Sp i høst. Han mente at de burde sette seg bedre inn i hva EUs fjerde energipakke handler om.

«EU har ikke, og vil ikke få, noen medbestemmelse over hvilke norske kraftverk som skal bygges ut eller om vi skal ha kabler til andre land. Dette er Stortingets suverene beslutninger, og slik vil det fortsatt være», sa han.

Og det har han helt rett i. For Acers myndighet gjelder kraftmarkedet, og ikke beslutninger om kraftkabler og ressursforvaltning.

Ifølge Astrup er målet med denne energipakken «å tilrettelegge for overgangen fra fossil til ren energi, oppfylle klimaforpliktelsene i Parisavtalen og sørge for forsyningssikkerhet, konkurransedyktige energipriser og bedre forbrukerrettigheter i møte med strømselskapene».

Men det er en del av historien som ikke kommer fram i Astrups fortelling.

70 prosent til eksport

EUs energibyrå Acers rolle er å sørge for at det indre markedet for energi fungerer som det skal. Og denne høsten har energibyrået advart EU-landene mot å innføre eksportrestriksjoner.

Acer maner til mer solidaritet mellom landene i det indre markedet, og mener at det å maksimere kapasiteten for handel med kraft over grensene vil øke forsyningssikkerheten.

I den fjerde energimarkedspakken ligger det et krav om at landene hele tiden skal ha 70 prosent av strømmen tilgjengelig for eksport.

Acer beskriver selv dette 70-prosentkravet som en av hjørnesteinene i det indre markedet for kraft. Det er mulig å søke om unntak, men da er det Acer som bestemmer hva som er tilstrekkelig forsyningssikkerhet, og ikke myndighetene i landet det gjelder.

I oktober søkte Sverige Acer om unntak fra denne bestemmelsen for resten av 2022. Da fikk de avslag fra Acer.

Forsyningssikkerhet

Det sentrale spørsmålet er derfor ikke om Acer vil kunne ta kontroll over kraft- og kabelutbygginger i Norge.

Det avgjørende er om en innlemmelse av den fjerde energimarkedspakken vil bety at vi gir fra oss myndighet over for eksempel hvor mye vi skal eksportere og hvilken fyllingsgrad vi bør ha for å sikre vår egen forsyningssikkerhet.

I 2020 gjorde professor Henrik Bjørnebye fra UiO en juridisk vurdering av en mulig innlemmelse av den fjerde energimarkedspakken i EØS-avtalen og Acers rolle, på oppdrag for Norsk Klimastiftelse.

I korte trekk mente professoren at dette ville betydd en nokså betydelig utvidelse av Acers myndighet, og noe som ville fått stor betydning for reguleringen av kraftmarkedet.

Suverenitet

Bjørnebye mente at «EUs regulering av funksjonene for overføring og omsetning av kraft er i ferd med å bli svært omfattende» og at Acers myndighet utvides ytterligere gjennom den fjerde energimarkedspakken.

Han skrev at denne pakken ville innebære at norsk kraftmarkedsrett i stor utstrekning vil bli gjenstand for EU/EØS-regulering: «I denne forvaltnings­modellen er det mulig at det også kan bli fattet Acer/ESA-vedtak i strid med norske synspunkter og interesser.»

Nei til EU mener at Stortinget brøt loven da de bestemte å innlemme Norge i Acer i 2018. De mener at den tredje energipakken er så inngripende i suvereniteten at den krevde tre firedels flertall i Stortinget. De har tapt sitt søksmål mot staten i to rettsinstanser, siste gang nå i desember.

Bjørnebye mener derimot at den fjerde energimarkedspakken bare «under tvil» kan vedtas med alminnelig flertall, og at det er nødvendig med en grundigere vurderinger både av regelverket i pakken og av Grunnlovens rammer.

Styringsmekanisme

Olje- og energiminister Terje Aasland har gjentatte ganger sagt at en styringsmekanisme for å sikre forsyningssikkerheten skal komme på plass på nyåret.

Planen er at når vannstanden i vannmagasinene går under normalen for årstiden og ned mot et lavt kritisk lavt nivå, så blir det begrensninger i eksporten.

EU har gitt signaler om at dette ikke nødvendigvis er forenlig med norske forpliktelser gjennom den tredje energimarkedspakken.

Dersom vi innfører EUs fjerde energimarkedspakke, der vi forplikter oss til å hele tiden ha 70 prosent av kraften tilgjengelig for eksport, kan vi ganske sikkert utelukke slike norske tiltak i framtiden.

Bedre med Høyre?

Ifølge Høyres Astrup burde ikke regjeringen trenere innføringen av EUs fjerde energimarkedspakke, noe han mener vil bli norsk lov før eller senere uansett.

Velgere som er misfornøyd med blant annet regjeringens energipolitikk, flokker for tiden til Høyre.

Men er det noen grunn til å tro at Høyres løsninger i energipolitikken ville vært så mye bedre enn Ap/Sp-regjeringens?

Det kan til og med hende at noen av Høyres løsninger, som å innlemme Norge i EUs fjerde energimarkedspakke, ville vært mye verre og muligens katastrofalt for det norske kraftmarkedet.