Regjeringens pengeinnsamling

KOMMENTAR: Det minste man kan forvente av politikere som sitter med makt til å bestemme over energipolitikken, er at de prøver å forstå.

Fra venstre Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) møttes denne uken i forkant av forhandlinger om neste års statsbudsjett.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

I helgen skrev Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef i Hafslund, Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, og Kristin Aadland, konsernsjef i Eviny, en kronikk i VG, der de etterlyste et nytt, nasjonalt kompromiss om vannkraften.

Slik de ser det, leverer regjeringens forslag kun på hensynet til økte statlige inntekter, og ikke på hensynet til utbygging av mer fornybar energi.

Spesielt kontroversielt er det foreslåtte høyprisbidraget, der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh.

«Hvis disse skatteendringene gjennomføres, blir 90 prosent av prisen over 70 øre skattlagt. Da er det ikke lønnsomt med pumpekraft, som nettopp skal levere strøm i de timene hvor det er veldig høye priser», sa Syvertsen til E24.

Les også Soltak er en viktig del av energiløsningen

Lyse Kraft har skrinlagt opprustningen av vannkraftanleggene i Røldal og Suldal. Her fra inntak i Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet.

Kraft og effekt

Nygaard fra Lyse ble tidligere i høst beskyldt av Geir Pollestad for å bruke skrinleggingen av prosjektet i Røldal-Suldal som et «pressmiddel» og for å ha misforstått poenget med høyprisbidraget.

Men mer sannsynlig er det at verken Pollestad eller mange av de som mener noe bastant om vannkraftutbygging, ikke har satt seg inn i eller forstått hva dette handler om.

For mange av de prosjektene som nå skrinlegges fordi de ikke lenger er lønnsomme, handler om å øke den installerte effekten i eksisterende anlegg.

Og da må man skille mellom effektutbygging og kraftutbygging.

Lyse og Hydros oppgradering og utvidelse av Røldal–Suldal-kraftverkene skulle blant annet nesten doble den installerte effekten fra dagens 630 MW til 1230 MW.

Les også Energieffektivisering nå!

«Toppene»

Lav installert effekt betyr at kraftverkene har begrenset fleksibilitet til å produsere kraft når etterspørselen er størst. Derfor er oppgraderinger som dette nødvendige for å sørge for at mer vannkraft kan lagres og brukes når det ikke blåser eller ikke er sol.

Da brukes det blant annet pumpekraftverk, et vannkraftverk som også kan kjøres som pumpe. Man kan da lagre mer energi i vannmagasiner i perioder med kraftoverskudd eller lavere pris.

Pumpekraft kan gi lavere og jevnere strømpriser, men det krever store investeringer. Og det krever at kraftverkene kan utnytte de såkalte «toppene» i strømprisene.

Effekt- og pumpekraftverk er avhengige av noen få høypristimer. Vannet pumpes opp når strømprisen er lav, for så å bli lagret i magasinet til etterspørselen og prisen høy.

Men tar staten toppene bort, betyr det også at det ikke lenger er lønnsomt å investere i disse.

Hvis ny kraftutbygging bare

skjer gjennom vindkraft og

solkraft, uten å øke effekt-

balansen, er vi like langt.

Les også Ekstraskatt på vannkraft rammer norske bedrifter

Strammere effektbalanse

I en analyse skriver NVE at vi får en strammere effektbalanse framover, spesielt hvis kraften vi bygger ut ikke er regulerbar. I 2030 kan det da oppstå timer med nasjonalt effektunderskudd. Det betyr at hvis vi ikke vil ha nok kraft til de aller kaldeste dagene eller tidene der det brukes mest strøm.

For å sikre nasjonal effektbalanse i 2030 må forbruket bli mer fleksibelt. Men effektutvidelser i eksisterende vannkraft vil også kunne bidra til bedret balanse.

Hvis ny kraftutbygging bare skjer gjennom vindkraft og solkraft, uten å øke effektbalansen, er vi like langt. Da har vi bare bygget ut masse energi som vi ikke får lagret og utnyttet. Og det var vel ikke akkurat det som var regjeringens egentlige mål?

Effektutvidelser og pumpekraft kan bli et konkurransedyktig fleksibilitetsalternativ i framtiden, skrev Michael Martin Belsnes og Atle Harby, forskere i Sintef, i januar i et innlegg i Teknisk Ukeblad.

«Med de prisforskjellene som har preget det norske markedet de siste måneder, ville pumpekraft vært svært lønnsomt og bidratt til å utjevne kraftprisene over døgnet», skrev forskerne.

Men det var altså før regjeringen fjernet lønnsomheten.

Les også Hardere skatt på stor vannkraft kan hindre viktige nyinvesteringer

SVs forslag

SV har i forkant av budsjettforhandlingene kommet med et forslag til kompromiss. Dette går ut på at høyprisbidraget skal avsluttes i løpet av 2024, og ikke bare bør avsluttes, som finansminister Trygve Slagsvold Vedum har sagt. Det skal beregnes ut fra strømprisen for årsgjennomsnittet, ikke timesprisene.

Lars Haltbrekken (SV) sa til VG at deres forslag vil gjøre det mer lønnsomt å satse på oppgradering av eksisterende vannkraftverk og hente ut mer effekt og kraft fra disse.

Forslaget ble godt mottatt av byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap). Oslo kommune eier kraftgiganten Hafslund. Leder Knut Kroepelien i Energi Norge, som organiserer energiselskap i Norge, mente også at SVs forslag er et steg i riktig retning.

Sp’s Geir Pollestad sa derimot til VG at han er totalt avvisende til SVs kompromissforslag.

«Å gi fra seg milliarder i inntekter og så tro at det kan dekkes inn ved å endre forfallsdato, slik SV foreslår, er ikke akseptabelt. Vi kan ikke trylle bort behovet for inndekning og prioritering», sa Pollestad.

Les også Dersom nye skatteregler vedtas: Se hvor mye kommunene mister i ekstraordinært utbytte fra Lyse

Handler om penger

Men dette viser at nettopp det kraftbransjen sier er riktig, at regjeringen kun tenker på hensynet til økte statlige inntekter. Og at den ikke har forstått den faktiske problemstillingen.

Det er ikke bare endringene for vannkraftnæringen som tyder på at dette statsbudsjettet har blitt vedtatt kun med tanke på å samle inn mest mulig penger, men der utredninger og samtaler med partene er utelatt. Og der forståelsen av problemstillingene er manglende.

Det er ganske oppsiktsvekkende, spesielt med en Ap-ledet regjering.