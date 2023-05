«Slik sløser politikerne bort dyrebare penger fra staten på luftslott fellesskapet taper på»

Lytt til Stoltenberg!

KOMMENTAR: Politikerne sløser bort dyrebare penger fra staten på luftslott fellesskapet taper på.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg, her i 2008, rådet fremtidige politikere til å unngå subsidiering. Det virker ikke som om dagens politiske ledelse, med Jonas Gahr Støre i spissen, lytter til det rådet.

Hilde Øvrebekk Kommentator

«Rådet til dagens politikere er å unngå subsidiering av det man liker, og heller øke avgiftene på det som forurenser», sto det Dagens Næringsliv i 2016.

Den som ga dette rådet, var tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap), i et intervju med avisen om hans selvbiografi «Min historie», som ble lansert i oktober det året.

I boken angrep Stoltenberg makt­triangelet NHO, LO og miljøbevegelsen, som han mente tapper fellesskapet for enorme verdier når de finner sammen i det han kalte det «miljøindustrielle komplekset.»

Stoltenberg opplevde dette i dragkampene om biodrivstoff og el-sertifikater el-sertifikaterElsertifikatordningen er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt for kraftprodusenter å investere i fornybar kraftproduksjon. Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikat..

«De presser frem slike beslutninger, og det blir nesten umulig å stå opp for helheten og samfunnets samlede interesse. Jeg prøvde å stå imot, men det kommer fra alle kanter, fra LO, NHO, industri og miljø. Det handler om svære økonomiske verdier, milliarder i feilinvesteringer, og det er et paradoks at mennesker og miljøer som ellers snakker om rasjonalitet og effektivitet ...», sa han til DN.

Elsertifikatene

I boken skrev Stoltenberg om regjeringskonferansen i 2006 der han om el-sertifikatene sa at «jeg har ingenting imot tyskere, men jeg begriper ikke hvorfor vi skal bygge ut dyr strøm i Norge for så å selge den billig til tyske kraftselskaper». Han spurte også daværende SV-leder Kristin Halvorsen om hvordan SV kunne være for noe «som tapper fellesskapet for milliarder, ødelegger urørt natur og tar livet av massevis av havørn og truede ugler».

Stoltenberg klarte til slutt ikke å stå imot presset fra det «miljøindustrielle komplekset». Ordningen med el-sertifikater ble innført i 2012.

El-sertifikatene, subsidiert av alle strømkundene i Norge, har ført til utbygging av ellers ulønnsomme vindkraftanlegg. Det har ført milliarder av kroner ut av landet og var bakgrunnen for utbyggingen av de to nye strømkablene til Europa. Som i sin tur har ført til høyere strømpriser for norske husholdninger og industri.

Biodrivstoff

Stoltenberg klarte derimot å stå imot presset fra biodrivstoff-interessene. Men der gikk det ikke like godt Erna Solberg (H) og hennes regjering.

Økt innblanding av biodrivstoff skulle i 2016 liksom føre til ny industri i skogen i Norge, ifølge sterke lobbyorganisasjoner. Som Zero, som den gang jobbet for skogsindustriens interesser.

Fem Biozin-prosjekter, med lovnader om hundrevis av arbeidsplasser, ble solgt inn som agn for å få politikerne til å bite på. Noe de også gjorde, til tross for at bevisene på at dette var et luftslott.

Det ble aldri noe storstilt skogseventyr. For en måned siden ble det siste gjenværende Biozin-prosjektet stanset, etter at selskapets samarbeidspartner Shell ikke ville investere mer i teknologien.

Prosjektet hadde da fått løfte om støtte på til sammen 1,3 milliarder kroner fra Enova, EUs innovasjonsfond og Innovasjon Norge.

Mange eldre biler og en rekke påhengsmotorer tåler ikke drivstoff med så mye innblanding av biodrivstoff som nå selges på norske bensinstasjoner. NAF gikk nylig ut med en advarsel.

Kake for elektrifisering

I 2014 var det Zero som spanderte kake på blant andre nåværende olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), etter at han hadde vært med på å sikre et krav om elektrifisering med kraft fra land på Utsirahøyden i Stortinget.

Zero hadde i 2011 signert en treårig samarbeidsavtale med ABB. Teknologiselskapet skulle også fortsette å støtte den årlige Zerokonferansen med 200.000 kroner.

«ABB og Zero har sammenfallende interesser på en rekke områder, som elektrifisering av sokkelen», sa informasjonsdirektør Helene Gunther Merg i ABB den gang.

ABB Norge ble i 2014 og 2015 tildelt kontrakter på til sammen 1,86 milliarder kroner. For en studie i forbindelse med kraftforsyning fra land, levering av elektroutstyr til Johan Sverdrup-feltets elektrifiserings­prosjekt, samt fabrikasjon og installasjon av de to høyspent­kablene til feltet.

Havvind

Den siste tiden har en rekke fagmiljøer, økonomer og forskere satt spørsmålstegn ved regjeringens blinde tro på både havvind-eventyret, blant annet energikommisjonens leder, Lars Sørgard. Men disse får ikke gehør.

Regjeringen vet ikke hvor mange milliarder staten, som til syvende og siste er oss, må betale for havvind. Selskapene ber om å få mer av fellesskapets penger for at det skal bli lønnsomt for dem. Det skal de få, ifølge både Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre. Uansett om det tapper fellesskapet for både penger og ressurser. Og selv om dette godt kan være et luftslott.

Subsidier skaper statsstøttede særinteresser, mente Stoltenberg.

I selvbiografien skrev han at «det grønne skiftet vil kreve store investeringer og kostnader over mange år. Da er det viktig at det ikke er fellesskapet som må ta hele regningen, fordi det vil gå ut over andre viktige oppgaver som skole, helse og omsorg».

Politikerne må sette et klart skille mellom samfunnets og fellesskapets behov og interesser og det som er rene næringsinteresser. Ellers kan vi fort ende med å sløse bort det vi har spart.

Svelger agnet

Vedtak som påvirker hele samfunnet, blir nå gjort uten vitenskapelig forankring eller økonomiske utredninger. Politiske beslutninger blir fremdeles tatt etter påvirkning fra sterke næringslivsinteresser, lobbyorganisasjoner, LO, NHO, – ofte med en idealistisk baktanke eller en ønsketenkning.

«Det som er synd, er at det ikke har vært et mer kritisk blikk på den enorme makten disse interessene samlet sett greier å mobilisere», sa Stoltenberg i 2016.

Siden da har det ikke blitt bedre, heller tvert imot.

I dag virker det ikke engang som politikerne prøver å stå imot, eller at de stiller noen kritiske spørsmål til argumentasjonen fra det «miljø­industrielle komplekset».