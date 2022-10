Betre enn frykta

KOMMENTAR: Kulturen kjem betre ut av årets budsjetthaust enn ein kunne ha frykta.

Eit kunstverk kan seia meir enn tusen ord i ein handlings- og økonomiplan. Men kommunaldirektør Per Kristian Vareide foreslår ikkje kutt i Stavangers kulturbudsjett, trass i skriket.

Jan Zahl Kulturjournalist

I forkant av framlegginga av neste års statsbudsjett høyrde eg ein forståsegpåar prøva seg på ei øving mange har brent seg på: Spådomskunst.

For kva ville stå lagleg til for hogg i eit stramt budsjett – der saker som forsvar og flyktningar frå Ukraina ville bli prioritert?

«Kultur står jo lagleg til for hogg,» sa den forsøksvis clairvoyante.

Den same typen spådomskunst kunne vera nærliggjande å ty til før kommunaldirektør Per Kristian Vareide fredag la fram sitt forslag til Handlings- og økonomiplan for Stavanger. For i ei usikker tid, med aukande utgifter til grunnleggjande tenester som helse og skule, skulle ein kanskje tru at kultur var eit lett felt å kutta i, også for kommunen. Sidan kultur av enkelte kanskje kan oppfattast nærare kategorien «kjekt å ha» enn «må ha».

Det interessante er at kultur ikkje blei området verken regjeringa eller kommunaldirektøren gjekk til for å prøva å skaffa seg budsjettmessig inndekning. Sjølv om det altså er tøffe tider, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Korleis kan det ha seg? Vel, kultur er jo i utgangspunktet eit minifelt i budsjetta. Det utgjer nesten ingenting av dei samle utgiftene. Dermed er det fint lite pengar å henta der.

Samtidig betyr dei, relativt sett, små summane som går til kultur svært mykje for eit felt som er viktig for mange. Små summar i den store budsjettsamanhengen som kan ha store konsekvensar. Sånn sett får ein mykje igjen for pengane når administrasjonen i Stavanger nå foreslår å auka tilskotet til kulturinstitusjonar, kulturverksemder og profesjonelle kunst- og kulturtiltak med til saman 2,5 millionar kroner neste år. Det viser vilje til å satsa på den viktige, daglege drifta av kultur-Stavanger – også i tøffe tider.

Motsett vil sjølv små kutt kunna skapa mykje trøbbel og politisk bråk, sidan kulturfeltet kan gjera meir ut av seg enn den budsjettmessige storleiken skulle tilseia.

Den politiske og administrative viljen til å skjerma kulturlivet for store budsjettkutt, betyr sjølvsagt ikkje at kulturlivet er skjerma frå ekstraordinær prisvekst og ein komplisert økonomisk situasjon. Men sjølv dei økonomiske tidene også er tøffe for fleire aktørar i kulturlivet, kunne det vore mykje verre. Om politikarane hadde prioritert slik ein kunne ha frykta på førehand.