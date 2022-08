Skal EU redde norske strømkunder?

KOMMENTAR: EU ønsker pristak på gass og et strømmarked avkoblet fra gassprisene. Regjeringen avviser dette, men har de egentlig noe valg?

Belgias statsminister Alexander De Croo var på ONS denne uken.

Strømprisene er ikke bare høye her i Sør-Norge. Også i Europa er gass- og strømprisene så høye nå at flere oljetopper på ONS mandag sa de var bekymret for hva som kommer til å skje denne vinteren.

EU-kommisjonen planlegger derfor å bremse den voldsomme prisstigningen på strøm. De planlegger en nødreform av markedet, ifølge EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Europeiske ledere er enige om at dette må skje raskt. Allerede fredag 9. september skal EUs energiministre derfor holde samtaler om reformen i Brussel.

Von der Leyen mener at de høye strømprisene viser at det er store begrensninger i hvordan strømmarkedet er designet.

Strøm og gass

Ett forslag kom fra Østerrikes statsminister Karl Nehammer. Han vil koble strømprisene fra gassprisene for å hindre Putins kontroll over disse markedene. Dette har fått støtte også fra andre europeiske ledere.

Prisene for strøm i Europa bestemmes nå av den dyreste strømkilden i markedet. Når gassprisene er skyhøye, blir derfor også strømprisene skyhøye.

Derfor har det i tillegg til forslaget om å koble strømmarkedet fra gassmarkedet kommet forslag om en makspris på gass. Blant andre fra den belgiske statsministeren Alexander De Croo, som deltok på ONS mandag. Dette forslaget kom han med allerede i mars, men nå er det flere europeiske land som er enige i at dette er en mulighet.

«Et pristak er det mest nærliggende alternativet», sa kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy til E24 om uttalelsen fra von der Leyen.

Dilemmaet

Gassprisene i Europa har vært på et nivå som tilsvarer over 500 dollar fatet. Ifølge Croo reflekterer ikke disse prisene virkeligheten. Gassreservene er høyere enn noensinne, noe som tilsier at prisene egentlig burde vært lavere.

«Prispremien skyldes usikkerhet, men kostnaden for usikkerhet er gigantisk. Jeg tror vi nærmer oss et øyeblikk hvor europeiske land bør være i stand til å si vi betaler ikke disse prisene lenger og dette er maksprisen vi vil betale», sa han.

Norge tjener akkurat nå store summer på å selge gassen dyrt til Europa.

Samtidig har de to nye strømkablene til Storbritannia og Tyskland gjort at våre strømpriser, spesielt på Sør-Vestlandet, er betydelig mer eksponert for de europeiske strømprisene.

Strømprisene som igjen er avhengige av gassprisene.

Forblir gassprisene i Europa høye og strømprisen fremdeles er knyttet opp mot disse, betyr det derfor paradoksalt nok at norske strømkunder er med på å betale for inntektene Norge har på de høye gassprisene.

Stråmannsargumentasjon

Regjeringen i Norge skryter støtt og stadig av strømstøtten de har fått på plass for vanlige folk. Unntatt da fra vanlige folk med hytte, og vanlige folk som er næringsdrivende.

Men selv om denne strømstøtten er relativt bra, er det fremdeles bare et plaster på såret. Uten strukturelle endringer i markedene hjelper det lite i lengden.

Men den norske debatten har i stedet for å handle om hvordan vi kan løse problemene, nå tatt form av en stråmannsdebatt der folk som stiller spørsmål ved de nye strømkablene til Europa blir beskyldt for å være Putin-tilhengere.

Mange politikere i Norge bruker denne stråmannsargumentasjonen til å dekke over at det er politiske beslutninger som gjør at vi er så tett knyttet til det europeiske markedet som vi er nå.

At strømkabler har hatt positive effekter for Norge tidligere, betyr ikke at de vil ha det framover. En ny analyse denne uken viste at de nye strømkablene til England og Tyskland gir 25 prosent høyere priser i Norge

Reddes av EU?

Norske myndigheters svar til Belgias statsminister er at «vi skal opprettholde høy produksjon på norsk sokkel». Det sa statsminister Jonas Gahr Støre mandag. Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har nylig avvist en makspris på gass.

Men det er ikke sikkert norske myndigheter har så mye de skulle ha sagt dersom EU, som er Norges desidert største kunde av gass, legger press på for en makspris på gass. Det norske strømmarkedet er nå så tett knyttet til det europeiske at norske politikere ikke har noe annet valg enn å lytte.

Å endre markedsmekanismen er ingen enkel jobb, men akkurat nå er det kanskje det som skal til. Normalt er det EU som blir beskyldt for å være for markedsliberale, men nå er det enkelte norske politikere som virker som de har størst tro på å la markedet ordne opp i alt.

Skal norske strømkunder bli reddet av EU i stedet for en regjering som stort sett venter og ser? EU synes i alle fall å ha litt mer hastverk enn den norske regjeringen har akkurat nå.