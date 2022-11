Klimavasking av totalitære regimer

KOMMENTAR: Sportsvasking har blitt et velkjent begrep, men hva når land prøver seg på det samme gjennom klimatoppmøtene. La oss kalle det klimavasking.

Statsminister Jonas Gahr Støre og den egyptiske presidenten Abdul Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi under Klimatoppmøte COP27 i Sharm el Sheikh i Egypt.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Demonstrasjoner er en stor del av klimatoppmøtene. Spesielt i helgen mellom de to ukene av arrangementet tar aktivister og ikke-statlige organisasjoner til gatene.

Men ikke i den egyptiske badebyen Sharm el-Sheikh.

For der er protester bare lov inne på konferanseområdet, de må meldes fra om i god tid, budskapene må godkjennes og land eller navn er ikke lov å nevne.

Flere utenlandske organisasjoner og enkeltpersoner har ikke fått registrert seg som deltakere på klimatoppmøtet fordi de tidligere har vært kritiske til Egypt.

Menneskerettighetskrise

Den sittende regjeringen i Egypt kom til makten gjennom et militærkupp i 2013. Under president Abdel Fattah al-Sisi har landet opplevd en av sine verste menneskerettighetskriser noensinne.

Al-Sisis regime har over nesten et tiår forfulgt kritikere, dissidenter, journalister, menneskerettighetsorganisasjoner og politiske aktivister. Menneske­rettighets­organisasjoner mener at så mange som 60.000 politiske fanger sitter i egyptiske fengsler, mange uten dom.

Dette har blant annet ført til at det ikke lenger finnes miljøorganisasjoner i landet.

«Egyptiske aktivister har enten fått forbud mot å komme eller så er de i fengsel. Ingen er trygge i Egypt», sa en ledende menneskerettighetsforkjemper i Kairo til BBC. Av hensyn til sin egen sikkerhet ønsket han, som så mange andre regimekritikere, å være anonym.

Med klimatoppmøtet prøver

Egypt å dekke over menneske-

rettighetsbrudd, promotere

turisme og presentere landet

som en investeringsmulighet.

Kullmotstand

Det har ikke alltid vært sånn.

I perioden mellom 2012 og 2014 var egyptere mot kull en stor kampanje etter at regjeringen bestemte å gjeninnføre kull i energimiksen. Det handlet blant annet om bekymringer knyttet til luftkvalitet, som var et stort problem i områdene rundt landets store sementfabrikker.

Det var en stor offentlig debatt om temaet, der kritiske stemmer fra hele samfunnet kunne ytre seg fritt. Men etter at al-Sisi tok over makten, tok kampanjen mot kull plutselig slutt. Og kritikerne forsvant.

Egypts kraft kommer nå stort sett fra kull, med mindre innslag av olje og gass. Men å snakke om dette eller prøve å stille kritiske spørsmål, kan være farlig.

Egypts myndigheter tillater ikke at det snakkes om miljørelaterte saker som innebærer kritikk av myndighetene. Man kan snakke om søppelinnsamling, strandrydding og fornybar energi. Men ikke om miljøkonsekvenser fra turisme, fossilindustrien, økt bruk av kull eller myndighetskontrollerte virksomheter.

Dekkoperasjon

Egypt prøver nå gjennom klimatoppmøtet å dekke over menneskerettighetsbrudd, promotere turisme og presentere landet som en investeringsmulighet. Det amerikanske PR-byrået Hill+Knowlton står for kommunikasjonen på arrangementet.

Her passer det kanskje også å ta med at Coca-Cola, et selskap som har økt sin produksjon av plast med 3 prosent siden 2019, er en av hovedsponsorene for dette klimatoppmøtet.

En rapport fra Amnesty International viser en analyse av egyptiske myndigheters strategi for å dekke over menneskerettighetskrisen før klimatoppmøtet.

Agnès Callamard, Amnestys generalsekretær, sa at det internasjonale samfunnet ikke må la seg lure av dette, og at det heller må legge press på egyptiske myndigheter.

Mer enn 100 internasjonale ikke-statlige organisasjoner skrev tidligere i år under på et opprop der de mente at effektiv klimahandling ikke er mulig uten et åpent rom å ytre seg i.

Sultestreik

Sanaa Seif, søsteren til den britisk-egyptiske demokrati-forkjemperen Alaa Abd el-Fattah, har kritisert flere organisasjoner, blant andre Greenpeace og Climate Action Network, for å ikke ta opp menneskerettigheter og for at møtet blir avholdt i et diktatur.

«Omfavner deres vakre, grønne visjon kompleksiteten i regionen vår? Prøver dere virkelig å utforske disse spørsmålene, eller velger dere den enklere veien gjennom å vike unna rotet vårt?» skrev hun på Twitter.

Hennes bror har sittet nesten et tiår i fengsel i Egypt, og han ble dømt på nytt i fjor da han skrev et innlegg på sosiale medier om tortur. I november har han oppgradert sultestreiken sin, og han sluttet å drikke vann da klimatoppmøtet begynte. Mange frykter at han vil dø i løpet av konferansen.

Den tyske delegasjonen, som har holdt arrangementer med søkelys på menneskerettigheter, der HRW, Amnesty og Sanaa Seif har deltatt, har denne uken sendt en klage til den egyptiske regjeringen. De sier sikkerhetstjenesten har overvåket, filmet og forstyrret arrangementene.

Klimavasking

At Egypt er vertsland for klimatoppmøtet kan sammenlignes med Qatars vertskap for fotball-VM. I Sharm el-Sheikh samles hele verdens toppledere og kaster glans, og verden skal oppfatte landet som fint og rettferdig.

Men mens verden i stor grad har fått øynene opp for menneskerettighetsbruddene i Qatar, går disse nesten helt under radaren i Egypt. Man kan jo spørre seg hvorfor det er sånn. Er det politikerne eller organisasjonene som ikke vil eller tør å ta dette opp?

Neste år er vertslandet for klimatoppmøtet Dubai, også et diktatur med store menneskerettighetsbrudd og innskrenkninger i ytringsfriheten og pressefriheten. Og der luksushotellene der verdens ledere skal bo, er bygget på samme måte som Qatar har bygget sine fotballstadioner.

Sjansen for at det blir enda mer klimavasking neste år er stor, hvis ikke flere er kritiske også til tildelingen av klimatoppmøter til denne type regimer.