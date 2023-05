Russen er russetidens minste problem

KOMMENTAR: Det er tusen problemer med russetiden, men russen er ikke et av dem.

I helgen var 15.000 russ samlet i Kongeparken. Det gikk stort sett voldsomt godt, med mindre du var en lommebok.

Natt til søndag, 03.00, hentet jeg et par russ på Ålgård. De måtte skrapes opp fra asfalten og skufles inn i bilen med blødende kjøttsår, fulle av sprøytestikk og uønskede graviditeter, og med fremtiden lagt i en enorm grushaug.

Nei da, de var glade og fornøyde. Litt slitne, med øresus etter ørten konserter og historier om gamle venner de hadde truffet. Noen problemer som far må vite om? Russen syntes det var helt håpløst at det var vanskelig å få tak i vann i Kongeparken. Amatøropplegg, i beste fall! Vil de at folk bare skal drikke sprit liksom?

Noen enheter hadde de nok tryllet i seg i løpet av noen lange timer ved Figgjoelvas bredder, men de hadde alle konsonantene i behold. Da vi kom til Forus diskuterte vi – av alle ting – utfordringene rundt de lave fødselstallene i Norge, og om innvandring eller teknologi var løsningen.

Ungdommen, altså.

Dette er anekdotisk bevisføring, og for å fortsette i samme stil: Mine agenter i dugnadsgjengen inne i parken forteller om hyggelige ungdommer som oppfører seg fint, passer på hverandre, bruker vett og har det kjekt. I miksen er det alltid en og annen tulling. Rauhål finnes i alle aldre, men på jabnå er ikke russen noe å øse seg opp over.

Russetiden, derimot, den er full av problemer.

99 problems

Her kommer voksenblikket på en fellesfest som er ute å kjøre. Den altoverskyggende hovedsykdommen er den helt vanvittige kommersialiseringen. Noen har funnet ut at de kan melke disse 19-åringene for hver krone de har, eller kan hale ut av sine foreldre. At noen tjener penger er helt ok, men vi må ha en alvorsprat om effekten av kommersialiseringen. Klær, utstyr, biler, busser og ørten arrangementer gjør russetiden til en ekstremt dyr fornøyelse, hvis du vil henge med. Hvis du vil henge med er det sentrale her.

For der har vi den andre grunnsykdommen. Hvis du ikke er med, er du ute. Ikke i en måned, men kanskje i flere år. Russetiden starter ikke en måned før eksamen. For mange starter den i første klasse på videregående. Ekstremrussen begynner å organisere seg i russegrupper på ungdomsskolen. Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. De får forresten god hjelp av alle som vil tjene penger på dem, som starter kjøret like tidlig. Voksengribber orkestrerer altfor mye av russetiden.

Hvis du ikke kommer deg med i en russegruppe, kan du ende opp med en ganske lang ørkenvandring i ekstremt viktige ungdomsår. Fellesfesten er i realiteten en beinhard kamp for å bli invitert inn i semilukka selskap. Dette er ikke et problem for alle, men for veldig mange.

Hardkjør

VG har på forbilledlig vis vist hvordan russebusser omgår regelverket og ender opp som tvilsomme og potensielt livsfarlige nattklubber på hjul. Skamløse bedrifter og nådeløse gründere av alle slag overlesser russen med tilbud om å kaste millioner deres vei. Hvis du vil henge med, altså. Du kan jo stå over, og være vandreruss og tamruss, mens klassekameratene dine fyrer på alle sylindre. Arrangørene av Landstreffet i Kongeparken er intet unntak. Det velsmurte opplegget skal være – og er, et stykke på vei – en musikkfestival og noen kjekke aktiviteter en helg. Landstreffet er også Premium-pakker med fasttrack, egen dj, egen styling-avdeling «med dyktige stylister, rettetang og hårfønere», og muligheten til å vinke ned til ikkepremiumrussen fra egne områder.

Us and them.

Utfordringen til russen er alle de voksne gribbene som sirkler rundt dem og hogger til å alle mulighetene til å loppe dem for penger. Og hvis ikke muligheten er der, lager de en.

Sånn russetiden fungerer nå, er det et hardkjør på verst mulig tidspunkt: I innspurten på videregående, når karakterer skal landes og eksamen truer. Mange takler den kombinasjonen. 19-åringer kan mobilisere kolossalt med reserver for å lande på beina. Men for noen går det ikke, og det er helt åpenbart at den velfortjente festen etter fullført skolegang burde komme etter fullført skolegang. Man trenger ikke være rakettetterforsker for å trekke den slutningen.

Oppi alt dette er det én ting som ser ut til å fungere godt: Russen, altså ungdommene. Det årlige forhåndsvarselet om at samtlige av landets 19-åringer skal ende i en pøl av narko, uønsket graviditet og armageddon blir ikke oppfylt i år heller.

Fine folk

Russen oppfører seg fint, de aller, aller fleste. I helgen var det nok tryggere å vase rundt med litt stigende promille i Kongeparken enn i Stavanger sentrum. At noen kanaljer fra Bryne røk i tottene på en busslast fra Sarpsborg er ikke verre enn når Bøddien og Køkkaen havner i et basketak over en pølsemeny utenfor 7 Eleven på Ruten i Sandnes. Overskriften «Flere bortvisninger, krangler og voldstilfeller i natt» handlet om bråk i sentrum, ikke i Kongeparken. «Bråk og ypping blant ungdommer» handlet om 14–15-åringer på Vaulen. «Er sikkert litt skjelven, men har puls», meldte Rogaland brann og redning, i en sak om en kvige som falt i sjøen ved Obrestad havn.

Russen var ikke involvert, heller ikke i kvigedramaet.

Av 125 biler i promillekontroll ved Kongeparken var det ikke ett rødt utslag. Ikke ett. Politiet melder om god glid og få hendelser. Mine spioner og agenter i parken har rapportert om snille, hyggelige russ som har festet hardt, men ikke like hardt som i den siste 50-årsdagen de var med på. Landstreffet var såpass udramatisk at det nesten kunne vært en Bjørn Eidsvåg-sang.

Ungdommen har vært bedre enn sitt rykte helst siden Sokrates og di satte ut det dårlige ryktet for snart 2500 år siden. Du kan ta deg gift på at noen gikk på en smell i Kongeparken også, men russen er faktisk russetidens minste problem.