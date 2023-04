Voksesmerter på ytre venstre

KOMMENTAR: Mangemilliardær Petter Stordalen er også kommunistenes hotellkonge. Rødt er nå et mellomstort norsk parti – og midt i en slags identitetskrise.

Makspris på strøm, ikke kulturkrig. Det er strategien til Bjørnar Moxnes’ Rødt i 2023.

Harald Birkevold Politisk redaktør

Da kong Haakon den sjuende utnevnte Norges første arbeiderpartiregjering, regjeringen Hornsrud i 1928, var det ikke uten motstand. I 1928 var Ap fortsatt et ganske radikalt parti. Mange mente at Kongen heller burde be Bondepartiet danne regjering, selv om det var Ap som pekte seg ut som største parti etter valget.

«Jeg er også kommunisternes konge», slo den danskfødte Haakon fast.

Hornsrud-regjeringen ble felt av et mistillitsforslag etter bare 18 dager.

Milliardæren er vert

En av landets mest vellykkede kapitalister, mangemilliardær Petter Stordalen, er i helgen vertskap for landsmøtet i Rødt, det eneste revolusjonære partiet på Stortinget. Kommunistene.

Stordalen må kanskje ha tenkt som Haakon, at han også er kommunistenes (hotell)konge? For det er på Clarion Energy, der hvor Kapitalen vanligvis konspirerer, som under ONS, at de strieste sosialistene har sitt store politiske verksted.

Partileder Bjørnar Moxnes, som i sin tid som leder har sett Rødt vokse seg langt forbi sperregrensen og inn blant de mellomstore partiene i landet, gikk på talerstolen fredag formiddag. Vel vitende om at det er én sak som kaster skygge over hans høye stjerne i partiet.

Ukraina-spøkelset

Russlands invasjon av Ukraina og den uhyrlige brutaliteten okkupanten har vist i sitt forsøk på å utradere Ukraina som selvstendig stat har fått Moxnes, og flere andre toneangivende Rødt-politikere til å forlate et standpunkt som mange ser på som helt grunnleggende i Rødt: Han vil at Norge skal sende våpen slik at ukrainerne kan forsvare seg.

Det samme vil for eksempel Mímir Kristjánsson fra Stavanger. Han sier: Rødt ville tatt imot våpenhjelp utenfra dersom Norge ble angrepet. Hvordan kan vi da nekte Ukraina den samme hjelpen? Det er et godt spørsmål.

Denne saken skal debatteres - i det vide og det brede hvis jeg kjenner Rødt rett - lørdag ettermiddag. Og kanskje ut over kvelden også. Det spørs om ikke tapas-buffeten Petter Stordalen har stått og strevet med må holdes varm til langt på kveld.

Nato-allergi

Motstanderne av våpenhjelp til Ukraina sier, grovt sagt, at Norge har en unik mulighet til å spille en fredsskapende rolle i Ukraina, men bare hvis vi ikke bidrar med våpen. Og mange av dem er så grunnleggende skeptiske til det «imperialistiske», USA-ledete Nato at det for dem er uaktuelt å bidra i en operasjon som i mangt er ledet og koordinert fra Nato-hovedkvarteret i Brussel.

Utfallet av denne svært avgjørende debatten er langt fra gitt. Dette kan gå begge veier, for våpenmotstanderne er mange, engasjerte og de jobber intenst i kulissene for å bygge et flertall mot ledelsens syn.

De Materielle Forholda

Bjørnar Moxnes brukte over ti minutter av sin landsmøtetale på å berede grunnen for debatten, men han brukte langt mer tid på å hamre inn det som er hans hovedbudskap:

Til forskjell fra sine lederkolleger i SV og MDG, og til dels Venstre, bruker Moxnes omtrent null tid til å snakke om typiske verdispørsmål. Det var en tale nesten kjemisk fri for «woke» og identitetspolitikk og kulturkrig. Her er det De Materielle Forholda som skal ettergås.

Det er selvfølgelig en strategisk vurdering som ligger bak dette. Rødt er marxister (selv om mange i leiinga helst ikke vil snakke så mye om det), og skikkelige sosialister begynner med det viktigste først: Klassekampen som i sin essens handler om kampen mellom dem som eier kapitalen og dem som ikke gjør det.

Makt = kompromisser

Derfor snakker Moxnes om økende økonomiske forskjeller, krisa i velferdsstaten, tapet av kontroll med strømprisene. Han vil gi mer penger til lavtlønte, uføre og trygda, snakker om behovet for sterkt økte skatter for de rikeste, om behovet for offentlig styring med industrien og om makspris på strøm.

Og: Han snakker om nødvendigheten av å søke makt, for å faktisk få politisk gjennomslag.

Maktposisjon innebærer for et parti på Rødts størrelse samarbeid. Som i Stavanger, hvor Rødt har vært del av kommunens politiske ledelse siden valget i 2019. Eller som i Oslo.

Erna eller Bjørnar?

Men også dette, altså viljen til å inngå kompromisser og samarbeide med partier som ikke er revolusjonære, er provoserende i deler av Rødt. Er ikke dette et knefall for et system Rødt i bunn og grunn ønsker å avskaffe? I Stavanger er Rødt i partnerskap med partier som nekter å inngå forpliktende avtaler med dem i rikspolitikken. Som Ap og Sp.

«Vil statsminster Jonas Gahr Støre heller gi fra seg kontoret til Høyre og Erna Solberg enn å samarbeide med Rødt», spurte Moxnes fra talerstolen.

Ja, det tror jeg egentlig at den tidligere Høyre-mannen Støre heller vil.