Støre graver opp stridsøksa

Talen til partileder Jonas Gahr Støre ved åpningen av Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo er en av de viktigste han har holdt. Partiet er inne i en dyp bølgedal etter det katastrofale valget i 2017, og har ligget mellom 25 og 30 prosent på måling etter måling, godt under det partiet oppnådde ved sist valg.

Støre har også måttet tåle mye kritikk av sin håndtering av de interne stridighetene i partiet, som særlig har kommet til uttrykk gjennom behandlingen av varslingssakene mot tidligere nestleder Trond Giske, og maktkampen mellom Giske og den andre nestlederen, Hadia Tajik fra Rogaland. Støre har vært for passiv og for konfliktsky, sier kritikerne.

Angriper H og Frp

Det var en offensiv Støre som tok ordet. Slagordet «sterkere fellesskap» er slagordet partiet vil bruke fram mot valget i høst. Han høstet hyppig og kraftig applaus for en tale der han snakket i korte helsetninger, i et klart og tydelig språk som han nok har fått hjelp til å skrive. Støre er selv som kjent ofte mer glad i de snirklete formuleringene.

Og mens statsminister Erna Solberg knapt ofret ett ord på opposisjonen i sin landsmøtetale i mars, gikk Støre til gjentatte angrep på regjeringen, også på navngitte politikere på høyresiden. Dette illustrerer en viktig forskjell på posisjon og opposisjon.

Der Solberg satser på å opptre som statskvinnen, må Støre slå oppover, mot makta.

Skape begeistring

Og ikke minst: Dette er jo ikke et stortingsvalg. Et viktig aspekt ved en slik tale er å oppildne alle de lokale Ap-politikerne som skal kjempe for tillit i september. En slik tale vil derfor naturlig handle om det som er nærmest livene der folk bor.

Velferd blir det viktigste for Ap i lokalvalgkampen, slo Støre fast. Velferd som fellesskapsarena, der kampen mot privatisering og oppdeling av samfunnet i dem som har råd til private løsninger og dem som må ta til takke med svekkede fellestjenester blir et sentralt poeng.

Trygge, faste jobber er et annet angrepspunkt mot høyresidens satsning på et mer "fleksibelt" arbeidsliv: Støre maner til kamp mot deltid og midlertidighet, og tar sjansen på å love lærlingplass til alle dersom Ap får makta.

Hvor står slagene?

Det brygger opp til flere slag på landsmøtet.

AUF og resten av klimafraksjonen i Ap vil få sin seier på landsmøtet i form av et vedtak om varig vern av Lofoten/Vesterålen/Senja (LoVeSe). Dette er et relativt enkelt valg for dem som helst vil hegne om oljeindustrien, fordi det er så og si utenkelig at et flertall på Stortinget vil gå for utbygginger der. Dermed får partiet en kinkig sak ut av verden i god tid før neste stortingsvalg.

Dette er for øvrig en kinkig sak for Rogalands-delegasjonen (se egen sak), der fylkesvaraordfører Marianne Chesak er innstilt på å stemme sammen med AUF for en mer radikal klimapolitikk, mens fylkesleder Stanley Wirak er innstilt på å pålegge henne å stemme for flertallets syn.

Men AUF må gi noe i bytte for denne seieren. Det er sannsynlig at de vil ofre standpunktet om nei til atomvåpen, og det er også sannsynlig at landsmøtet vil si nei til forslaget om å legge ned abortnemndene ved seinaborter, til tross for at Støre lover at Ap skal stå i bresjen for kvinners rett til å bestemme selv.

Innvandring og EØS

Det er også grunn til å vente at landsmøtet, der Stavangers egen Kari Nessa Nordtun ble valgt til møteleder, vil debattere heftig på innvandrings- og integreringsfeltet, et område der det er stor avstand mellom fløyene i partiet. Støre understreket i sin tale at en ukontrollert innvandringspolitikk svekker fellesskapet, men han understreket også sin sterke støtte til EØS-avtalen.

Dermed vil deler av fagbevegelsen, som ønsker et bedre vern mot arbeidsinnvandring, trolig tale for døve ører hos partiledelsen dersom de ønsker at Ap skal stramme inn på regelverket på dette feltet. Støres konklusjon er at Norge tjener langt mer på avtalen enn landet eventuelt taper.

Industripolitikk

Det vil trolig skape begeistring langs kysten at Støre brukte så mye tid i sin tale på å snakke om industripolitikk. Mange i partiet har etterlyst en mer framoverlent holdning hos Ap-ledelsen når det gjelder det å skape arbeidsplasser.

Støre lover en mer aktiv politikk for å skape arbeidsplasser i havvind, i biodrivstoff, i kraftkrevende industri, skipsfart - og i olje og gass. Han lover at Ap ikke vil sette en sluttdato for oljeindustrien på norsk sokkel, men lover at Ap vil sette tøffe krav, og ha som mål at norsk olje- og gassproduksjon skal bli helt utslippsfri. Men han vil ikke sette en dato for når dette skal skje.

Støre vil samle næringsstøtte og forskningsmidler på områder der Norge kan bli best, men det er i rettferdighetens navn også Solberg-regjeringens politikk.

Der det skiller mer, er i Aps tro på et aktivt statlig eierskap. Eller «nei til salg av Norge», som det heter i slagordsformat.