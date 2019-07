I oktober neste år skal verdensutstillingen Expo arrangeres i Dubai, den kanskje mest kjente byen i De forente arabiske emirater (UAE). Den Paris-baserte organisasjonen Bureau International des Expositions har siden 1928 stått bak verdensutstillingene. I 2013 vant Dubai, som det første landet i Midtøsten og Sørøst-Asia, konkurransen om å holde verdensutstillingen.

Millioner fra Norge

192 land har bekreftet at de kommer til utstillingen for å vise seg fram. Også Norge. Og det er langt fra gratis å delta. Nylig skrev E24 om Norges bidrag til utstillingen. Den norske deltakelsen er et spleiselag mellom næringslivet og det offentlige. Statens bidrag har et tak på 40 millioner kroner, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Blant annet skal det bygges en paviljong i ørkenen med en totalramme på 25 millioner kroner. Temaet er «havrommet». Ifølge departementet forventer de at denne deltakelsen vil «bidra til å styrke Norges posisjon som en internasjonalt ledende havnasjon og å fremme bærekraftige løsninger».

Skjermdump fra Expo 2020

Turistdestinasjon

Dubai er nok mest kjent blant nordmenn som en ferieplass, med sine mange luksushoteller, overdådige bygninger og store shoppingsentre. Et sted det er fint å reise på ferie til om vinteren, når det er kaldt og mørkt i Norge. En lekeplass for de superrike.

Dubai er også knutepunkt i Midtøsten for IT-selskaper og bank- og finanssektoren. Rundt 90 prosent av dem som bor i byen er fremmedarbeidere, fra hele verden.

Men Dubai er mer enn det. Jeg har selv bodd i Dubai, rundt århundreskiftet. Nye bygninger og skyskrapere nærmest poppet opp i ørkenen. Nye parker og golfbaner med enorme vanningssystemer dukket opp der det egentlig var sand. Enorme summer ble brukt på alt som skulle vise hvor mye penger det var i omløp. Middelaldrende briter kunne late som de levde i kolonitiden, med egne kokker og tjenere de betalte en slikk og ingenting.

Mennesker fra vestlige land ble betalt det dobbelte av hva mennesker fra asiatiske land fikk for akkurat den samme jobben. Mennesker fra de fattigste landene levde i falleferdige bygninger, ofte 15 mann i en ettromsleilighet. Lutfattige mennesker er de som har bygget skyskraperne og luksushotellene.

Det har vært mye snakk om byggingen av fotballstadioner i Qatar. Men luksushoteller i Dubai er bygget på akkurat samme måte, med det som har blitt betegnet som moderne slaveri.

Menneskerettighetsbrudd

Nikhil Monteiro, NTB scanpix

De forente arabiske emirater består av syv sjeikdømmer, og har en nasjonalforsamling der partier er forbudt.

Landet bryter menneskerettighetene på flere ulike områder, ifølge Civicus, den globale alliansen for frivillige organisasjoner. Landet er et av de verste, der sivilsamfunnet er mest undertrykket, ifølge alliansen. Organisasjonen Human Rights Watch (HRW) skriver i sin World Report 2019 at landets intoleranse for kritikk fortsatte i 2018, da de fengslet den prisvinnende menneskerettighetsforkjemperen Ahmed Mansoor. Fordi han uttalte seg kritisk mot regimet.

Og selv om det som vestlig kvinne, om det ikke skjer noe spesielt, ikke oppleves som undertrykkende å bo og være på ferie i Dubai, er Emiratene et land der menn og kvinner ikke er likestilt. Blant annet er det ikke straffbart for en mann å slå sin kone, så lenge det ikke etterlater seg varige fysiske skader.

Dersom kvinner anmelder en voldtekt, risikerer de selv å bli dømt til mange års fengsel for sex utenfor ekteskapet. En norsk kvinne ble i 2013 arrestert og dømt til fengsel etter at hun anmeldte en voldtekt. Loven sier også at personer som har sex utenfor ekteskap, kan piskes eller bli dømt til døden. Homofile kan piskes til døde. Representanter for internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner får ikke komme inn i landet.

De forente arabiske emirater er også en av Saudi-Arabias viktigste støttespillere i krigen i Jemen. Mer enn 70.000 mennesker er drept i denne krigen siden januar 2016, ifølge tall fra organisasjonen The Armed Conflict and Location Event Data Project (ACLED).

Koalisjonen har utført luftangrep mot sivile sykehus, skoler og boligområder i Jemen. Dette har ført til massive ødeleggelser, og en systematisk blokade av nødhjelp har utløst en enorm humanitær katastrofe og hungersnød.

Imagebygging

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge sa til E24 at stater som UAE bruker arrangementer som verdensutstillingen til aktiv imagebygging. Midtøsten er viktige markeder for Norge på mange områder i «havrommet». Både for olje- og gassnæringen, sjømatindustrien og maritim sektor.

Til E24 forsvarer Næringsdepartementet deltagelsen på Expo 2020. De sier at «dialog og påvirkningsarbeid fra internasjonale aktører og andre land over tid vil kunne påvirke situasjonen positivt». Men det er vanskelig å se hvordan det å bygge en paviljong for å fremme norske næringsinteresser i et land som bryter så mange menneskerettigheter er med på å påvirke situasjonen positivt. Dette vil bare bidra til å fremme Dubai og De forente arabiske emiraters omdømme og økonomi.

Reuters/NTB scanpix

Ifølge avisen Gulf News er det ventet at verdensutstillingen vil føre til 277.000 nye jobber i landet, en tilførsel av nesten 40 milliarder til landets økonomi og en økning i besøkende med mellom 25 millioner og 100 millioner.

Ikke så rart da at fyrverkeriene brøt løs, og at verdens høyeste kontorbygning, som er under bygging, plutselig fikk navnet «Burj 2020».

Ja, har vi sluttet å være kritiske til autoritære regimer, bare fordi de har penger nok?