Voksne som lærer barn å mobbe

I økende grad har grupper på internett, og spesielt Facebook, blitt arnested for hat, hets og trusler mot andre som ikke er enige med det man selv står for.

For nesten nøyaktig ett år siden skrev jeg en kommentar om menn som hater, med utgangspunkt i Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo». Jeg er ikke lenger så sikker på om det bare handler om menn.

Og i løpet av det siste året har ting utviklet seg. Ikke til det bedre. Voksne folk, menn og kvinner, hetser andre i økende grad, fordi de ikke mener det samme som dem.

Eskalert

Nettstedet «Ja til bilen i Oslo», som påstås å være en nyhetsavis, drives av PR-mannen Jarle Aabø. Han har fortsatt med personhetsen mot spesielt bystyrerepresentantene fra MDG Eivind Trædal og Lan Marie Nguyen Berg. Men også andre som ikke er enige med Aabø og hans tilhengere om bilkjøring i Oslo. Kommentarfeltet i Facebook-gruppen inneholder ofte hatefulle ytringer.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen sa i forrige uke i en podcast i Dagbladet med kommentator Marie Simonsen, noe han også skrev på Twitter, at hans vurdering er at «Aabøs stadige, løgnaktige hets av Eivind Trædal og Lan Marie Berg har overskredet grensen for det straffbare etter straffeloven paragraf 266. Vidt spillerom for å kritisere politikere, ikke like vidt for ren hets. Vi må beskytte demokratiet.»

Jarle Aabøs nettsted har blant annet skrevet om hva slags barnevogn Lan og Trædal har, også på Twitter. «Det er ikke engang den vogna vi har, og vi fikk vogna vår på tilbud, men for all del, vi er noen sabla flottenfeiere!,» skrev Trædal til svar på Twitter.

– Det stjeles også private bilder fra Facebook som brukes i en annen kontekst. Aabø framsetter også masse udokumentarbare påstander mot dem, sier professoren.

Aabø har selv skrevet i et blogginnlegg om de private bildene han har publisert av paret, og fikk følgende svar fra Trædal:

«Når jeg tenker meg om, vil jeg nok anmelde forholdet uansett. Jeg er uinteressert i penger for dette, men vil ikke at mine bilder misbrukes på denne måten.»

Andre grupper

Men det siste året er det ikke bare i denne gruppen det har florert med hatmeldinger. Også når det handler om utbygging av vindkraft på land, har tonen i debatten hardnet til.

Screenshot

På Facebook-gruppen «Nei til vindkraft på Frøya» diskuteres det ofte åpenlyst hvilke sabotasjeformer som er best. En navngitt person i gruppen skriver at Monica Mæland er en «landssviker på lik linje med de som ble trukket for retten i landssvikeroppgjøret etter krigen».

En annen skriver, rettet mot bransjeorganisasjonen Norwea: «Mer vindmøller fra dere og jeg skal rasere hagene og husene deres. Ja, dette er en trussel.»

Vold og trusler

I mai skrev NRK om en kvinnelig ansatt i utbyggerfirmaet Trønderenergi som skal ha blitt forsøkt presset av veien av en annen bil på vei hjem fra Frøya. Like etter skal bilen ha kjørt i full fart mot henne i samme kjørefelt.

I avisen Hitra Frøya skrev en som kalte seg «Tigermamma» et innlegg om sin sønn på 18 år som ble utsatt for blind vold:

«Helt uprovosert ble han slått i ansiktet to ganger og sparket mens han lå nede. Grunnen skulle ifølge utsagn fra gjerningspersonen være at sønnen angivelig skal være vindkraftforkjemper. Samtidig hører jeg om barn av Trønderenergiansatte som må ha oppfølging av skole og politi på grunn av netthets og ubehageligheter i skolegården».

Også i Bjerkreim forteller grunneiere om unger som får høre av voksne hvor fæle foreldrene deres er som slipper til vindturbiner.

I bompengedebatten har det også kommet oppfordringer til sabotasje og vold og hets mot meningsmotstandere.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese fortalte nylig gråtkvalt om hennes sønn som ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken.

Ansvarliggjøring

Amnesty International Norge la i forrige uke fram 21 forslag til hvordan de mener at de som formidler hatefulle ytringer kan holdes ansvarlig. Blant annet vil organisasjonen endre loven slik at de som formidler hatefulle ytringer, kan holdes ansvarlig, og at politikere krever at blant andre Facebook tar mer ansvar.

I Sverige ble en egen lov om dette vedtatt allerede i 1998. Den sier at den som er ansvarlig for et forum på internett, er den som har ansvaret for å fjerne og hindre spredning av ytringer som bryter med svensk lov. Straffen for å bryte loven er inntil to år i fengsel.

Amnesty foreslår også å opprette flere hatkrimgrupper i politiet, og at bemanningen økes kraftig for å håndtere netthets. Disse forslagene må vi diskutere. For det er tydelig at dette er et problem som ikke forsvinner, men heller synes å bli verre.

Barn lærer

Voksne folk står fram med fullt navn og sier at det er helt greit å hetse politikere og andre meningsmotstandere. Og nå er det også barn det går ut over. Barn opplever i økende grad at de må stå til rette for sine foreldres engasjement eller profesjonelle jobb. Og det er ofte andre barn som tyr til hets og vold. Det er ikke noe disse barna har funnet på selv.

Barn blir tatt med på bompengedemonstrasjoner, der aggresjonen flyr høyt. Barn og ungdommer er helt sikkert vitne til foreldres sinne og frustrasjon, og til den samme retorikken som disse voksne bruker i sosiale medier.

I et blogginnlegg på Utdanningsforskning.no, skriver Elin Nesvoll Vangsnes, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret i Porsgrunn, at når «mamma og pappa, de mest betydningsfulle rollemodellene i et barns liv, baksnakker, ler av og kommer med krenkende uttalelser om andre, foran og sammen med sine barn, vil nok sannsynligheten være stor for at barn lærer at det er greit å oppføre seg slik mot andre».

Dette gjelder også når voksne mobber og krenker hverandre, eller kommer med trusler, i sosiale medier eller kommentarfelt. Denne atferden læres av barn og unge.

Ikke ytringsfrihet

Det er ikke, i et sivilisert samfunn, på noen måte greit å true andre som har en annen mening enn en selv, selv ikke om de er politikere eller andre med et samfunnsansvar.

Folk i disse gruppene snakker ofte om viktigheten av ytringsfrihet. Men det å bruke makt og trusler til å prøve å få meningsmotstanderen til å tie eller endre mening er det fullstendig motsatte. Det hører bare hjemme i totalitære regimer.

Ytringsfrihet betyr at alle kan si sin mening uten å være redd for at de eller deres barn skal bli mobbet, hetset eller angrepet.

Det er selvsagt lov både å protestere og demonstrere, men det er måten enkelte gjør dette på som er galt. Vi har alle et ansvar for at vi ikke lærer barn at det er greit å hetse, utøve vold eller mobbe. Når vi er uenige, er det faktisk mulig å føre en saklig debatt.