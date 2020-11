De store folkemøtene er Donald Trumps rockestjerneøyeblikk. Han har en stor fanbase. Hvordan kan han best utnytte den? Foto: Jarle Aasland

Hva skal Trump gjøre nå?

KOMMENTAR: Kilder nær Donald Trump røper at presidenten går svanger med en ny tv-kanal. Andre hevder at han vil dra en Cleveland og satse på å bli USAs 47. president. Men vil han ikke helst spille golf?

Den gamle realitykongen er en bajas og en showmann som liker å være i rampelyset. At han sysler med planer om en ny tv-kanal kommer ikke som noen overraskelse. Det er billig moro å sette opp en digital strømmetjeneste, der en populistisk demagog kan lire av seg av hjertens lyst, uten å bli stilt til rette for noen ting.

I USA koster det 5 dollar og 99 cent i måneden å abonnere på Fox News, den konservative kabel-tv-kanalen som er falt i unåde hos den sittende presidenten. Med en billig strømmetjeneste, et utall følgere på sosiale medier og en solid bank med epostadresser og telefonnumre til fans og tilhengere, har Donald Trump det beste utgangspunkt som tenkes kan for å gå i strupen på Fox News. Men han vil møte seriøs konkurranse: Fox er nå USAs største nyhetskanal, og konverterer 85 prosent av dem som velger et gratis korttidsabonnement til betalende abonnenter.

Selv om Fox News kan pynte seg med pene tall, er det ikke gitt at Trump-tilhengere vil fortsette å finansiere kanalen etter at presidenten har gitt den - sammen med påstått valgfusk og mye annet - skylden for at han tapte presidentvalget. Mange vil følge en president de mener blir kastet som følge av en konspirasjon. Donald Trump er tross alt en av de sterkeste merkevarene som finnes, i hvert fall i politikken.

Så hva om han kombinerer de to tingene jeg nevnte i ingressen? Altså at han bruker sin egen, digitale tv-kanal til å dra en Cleveland?

Et tredje valg

Grover Cleveland er mannen som gjør at Donald Trump er den 44. personen som er president i USA, men president nummer 45 i rekken. Cleveland tapte nemlig - akkurat som Trump - gjenvalg etter sin første periode. Men han ga seg ikke og ble valgt til president på ny, fire år senere.

Han ble USAs 22. og 24. president, og var en konservativ demokrat som jobbet imot subsidier, imperialisme og inflasjon. Grover Cleveland omtales som en ærlig mann med høy grad av integritet. Kanskje litt mye å strekke seg etter for Donald Trump, som ifølge The Washington Post lyver i gjennomsnitt 16 ganger til dagen.

Spørsmålet om Donald Trump kan komme til å stille i et tredje valg, angår ikke bare presidenten og hans innerste krets og kampanjemaskineri. Det er også et spørsmål om hva Det republikanske partiet ser for seg. På den ene siden har Trump nærmest kuppet partiapparatet, på den andre er det fortsatt krefter som vil gå imot ham.

Etter valgnederlaget i 2012 utarbeidet Det republikanske partiet et program for hvordan det skulle tekkes kvinner, minoritetsvelgere og yngre velgere - grupper som er i lomma på Det demokratiske partiet. Planen var å lansere en ung, frisk kandidat med en moderne politikk i 2016. For eksempel en mann fra Texas i 40–50-årene.

Så kom Donald Trump.

En rekke rettssaker

Etter seieren i primærvalget i New Hampshire i 2016 fikk han vind i seilene. Han så seg aldri tilbake, og ble valgt til partiets presidentkandidat. Det første han gjorde, var å kullkaste planene for hvordan Republikanerne skulle fornye seg.

Alt dette kunne skje fordi Trumps politiske kapital nødvendigvis var høyere enn partiprogrammets.

Hvis partiet som ynder å kalle seg The Grand Old Party skal fortsette å være både grand og party, er det nødt til å fornye seg. Samtidig må det holde på de konservative kristne som utgjør 25 prosent av elektoratet.

Partiet har fått færrest stemmer i hvert eneste presidentvalg siden 2004. Tallenes tale forteller republikanerne at de tilhører et utdatert gammelmannsparti som har fått demografien imot seg. Da blir det kanskje i overkant friskt å stille med en 78-årig høyrepopulist ved neste korsvei. En som godt mulig har tilbragt de siste fire årene i en endeløs rekke rettsprosesser.

Framtidsscenarioet som synes mest sannsynlig for den avgående presidenten, er nemlig en lang rekke rettssaker.

Han har med andre ord gode grunner for å klamre seg til makten. Ikke en gang en benådning fra etterfølgeren, vil gjøre ham immun mot saker som går for lavere rettsinstanser enn de føderale.

Hvis for eksempel distriktsadvokat Cyrus Vance i New York reiser tiltale mot ham, er han pent nødt til å ta det som måtte komme. Det er ikke nødvendigvis en friskusalderdom på golfbanen.

Lock him up, anyone?

