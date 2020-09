Ikke helt Texas

KOMMENTAR: Donald Trump vant komfortabelt i Texas i 2016. Nå mener amerikanske valgforskere at delstaten er i ferd med å bli en vippestat. Hvis Trump taper Texas, ryker han rett ut av Det hvite hus.

Hva? Er texaneren på vei til byen for å stemme på Det demokratiske partiet? Foto: Jarle Aasland

Hvis du ser for deg at en typisk texaner er en cowboy som er ute med lasso og fanger kalver han skal brennemerke, må du tenke om igjen. Du kan bedre se for deg en ung kvinne som går på universitetet i en av delstatens storbyer, der hun skaffer seg høyere utdannelse.

Hun har ingen planer om å stemme på Donald Trump.

Hvis spørsmålet er om Joe Biden kan vinne i Texas, tror jeg svaret er nei. Men det er ikke helt usannsynlig at The Lone Star State vipper i Demokratenes favør, og nå skal du få vite hvorfor:

Republikanernes seiersmargin i Texas er så å si halvert ved de to siste presidentvalgene, og ved mellomvalget i 2018 kom Ted Cruz (R) til å slå Beto O’Rourke (D) med fattige 2,5 prosentpoeng i kampen om å bli senator. Detaljene skal jeg komme tilbake til.

Cowboyens barn er blitt byaser, og når demografien endrer seg, oppstår det velgerbevegelser. Det gjør noe med politikken i denne delstaten, som blir mer fargerik for hver dag som går.

Spørsmålet er ikke om

Vi må glemme han med cowboyhatten. Å se for seg en cowboy som eksempel på Texas, er like smart som å se for seg at nordmenn går rundt i bunad og bor på skrinne fjellgarder. Det gir ingen mening i vår tid. Texanerne har trukket inn fra ørkenen til asfaltjungelen. Over 80 prosent av dem er bosatt i urbane områder som Dallas og Houston, noen av USAs raskest voksende storbyer.

42 prosent av innbyggerne i Texas er hvite. 58 prosent er latinoer, afroamerikanere og folk av annen etnisitet, ifølge Texas Demographic Center. Burde ikke det tilsi at delstaten allerede var en festning for Det demokratiske partiet? Jo, på en måte. Men innbyggere og velgere kan være to forskjellige ting. Det har seg slik i Texas at over 50 prosent av velgerne fortsatt er hvite. Det er først og fremst fordi mange av latinoene – den største minoritetsgruppen – er barn og unge som ikke har stemmerett ennå, noe de får i litt større skarer for hvert valg.

Faktisk utgjør ikke latinoene mer enn 25 prosent av elektoratet i Texas, til tross for at de utgjør over 40 prosent av befolkningen. På toppen av kransekaka – og det er hit Joe Biden må klatre for å vinne – er valgoppslutningen tradisjonelt lav i denne befolkningsgruppen. De må med andre ord mobiliseres for å spille en rolle.

Hvem er det da som trekker Texas mer og mer over mot Demokratenes side?

Det er først og fremst hvite velgere med universitetsutdannelse. Også denne gruppen er i vekst, noe de seneste valgresultatene forteller en hel del om: I 2012 vant Mitt Romney (R) Texas med 16 prosentpoeng mer enn Barack Obama (D), og i 2016 vant Donald Trump (R) Texas med 9 prosentpoeng mer enn Hillary Clinton (D). Du ser trenden? Og så var det dette mellomvalget da – i 2018 – der Beto O’Rourke (D) måtte bite i det tørre ørkengresset, bare 2,5 prosentpoeng bak Ted Cruz (R).

Tallknuserne i Fivethirtyeight har gått bak tallene og kikket. De har funnet ut at 30 prosent av de hvite texanerne med høyere utdannelse stemte republikansk i 2016, mens bare 10 prosent av dem gjorde det samme i 2018. Den største velgerbevegelsen finner altså sted blant hvite, velutdannede byfolk, noe som også er konklusjonen i The Texas Politics Project ved University of Texas i Austin.

Spørsmålet er når

Texas er rett og slett ikke helt Texas lenger. Storbyene, og grensestrøkene mot Mexico, kreler av folk som stemmer på Det demokratiske partiet. Ifølge Dallas Morning News’ siste meningsmåling for delstaten, er stillingen Trump: 48 prosentpoeng. Biden: 46 prosentpoeng.

Flere latinovelgere – og flere hvite byfolk med høyere utdannelse – ser altså ut til å gjøre The Lone Star State til en delstat Demokratene kan vinne, noe som ikke har skjedd siden 1976.

Spørsmålet er ikke om det kommer til å skje, men om det vil skje allerede i høst.