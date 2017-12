Jeg ruslet opp gaten på vei hjem. Det var på blanke ettermiddagen, ennå med solen påskrudd og svetteperlene piplende fra pannen. Jeg skulle krysse over gaten da kraftige armer grep rundt halsen, og en pistol ble plantet i pannen. – Pengene! Ellers dreper jeg deg.

Jeg hadde noen sedler i lommen, såkalte ranspenger, som fungerte som livsforsikring i tilfelle væpnet ran. Jeg kan takke ranspengene, rundt 50 kroner, for at jeg ikke ble en del av den uhyggelige statistikken over antall drepte. Jeg gadd ikke engang rapportere hendelsen, jeg visste at politiet ikke ville foreta seg noe som helst.

Er du hvit, rik og begår drap, er sjansen for å bli satt inn praktisk talt lik null.

Stadig flere drap

Det eksakte antall drap, ifølge statistikken fra Sosialdepartementet i Brasilia, er 786.870 mennesker mellom januar 2001 og desember 2015. Det er flere enn antall drepte i de to store konfliktene i Irak og Syria, eller antall ofre for terrorisme siden 2001.

Bak hvert eneste talt skjuler det seg en ødelagt familie, en drøm som er lagt i grus, sorg og spørsmålet som alltid henger i luften: Hvorfor? Hvorfor så mange døde, hva har gått galt, hvorfor gjør ikke myndighetene mer, og hvorfor får drapsbølgen lov til å fortsette?

Ifølge sosiolog Claudio Beato ved Columbia University i USA, har landets politikere mye av skylden for den ekstreme volden:

– Politikerne er verken interessert eller har en nasjonal plan for å bekjempe volden, som blir verre år for år. I dag regjerer de kriminelle bandene i Brasil de største byene, landets domstol er svak og alt forgår i et langsomt tempo. Er du hvit, rik og begår drap, er sjansen for å bli satt inn praktisk talt lik null, sier Claudio Beato til avisen Globo.

Leo Correa, AP/NTB Scanpix

Bruno Domingos, Reuters/NTB Scanpix

Urban krig

Det foregår en urban krig i Rio og i de store byene i landet. En blodig krig hvor de store narkobandene sloss seg imellom om kontrollen med omsetning av narkotika, med salg av våpen, og hvor sjansen for et langt liv nærmest er lik null. Statistikken viser at 442.000 av de drepte er barn og ungdom mellom 0 og 29 år, ni av ti drepes med skytevåpen, og de langt fleste er fargede brasilianere.

Krigen omfatter også militser, en blanding av tidligere militære og politifolk som ofte har fått sparken på grunn av voldelig oppførsel. De kontrollerer store områder og krever inn ulike former for skatter av beboerne. De som ikke betaler, jages fra hjem og grunn, eller de tas av dage, som er den enkleste løsningen i et voldelig samfunn. Men også politiet dreper og torturerer. Som regel under påskudd av selvforsvar. Det skal legges til at siden januar i år er 120 polititjenestemenn drept eller regelrett likvidert av ulike narkofraksjoner i Rio.

Politiaksjon i Rocinha

NTB Scanpix

I 2008 var jeg med på en politioperasjon i den største av Rios slumområder (favelaer), Rocinha, med rundt 100.000 innbyggere. Det som siden hendte var som tatt ut fra en film, eller scener fra konflikten i Syria. Vi beveget oss fra hushjørne til hushjørne, snek oss gjennom trange smug, og ble møtt med heftig ild fra toppen av Rocinha. Det er her narkobossene bor, og det er her de har befestet sin stilling. Etter operasjonen talte politiet opp fem drepte, to skadde og en ung kvinne truffet av et streifskudd.

En vanlig hverdag i Rio, hvor de fleste bare trekker på skulderen, og fortsette i samme livsrytme. Kanskje ikke så merkelig at delstaten Rio kan skilte med 95.211 drap de siste 15 årene.

Bare de færreste drapene blir etterforsket, og bare seks til syv prosent blir oppklart. Det betyr at sjansen for å bli tatt og dømt er mikroskopisk. I tillegg begås mange av drapene av ungdom under 18 år, som er rekruttert av narkobandene. Hvorfor? Jo, er du under 18 år, kan du etter brasiliansk lov ikke fengsles. Du kan maksimum dømmes til tre års bevaring i en ungdomsanstalt. Deretter ut på gaten og fortsette den kriminelle løpebanen, viser undersøkelser.

Den hvite overklassen er ikke interessert i å gripe det ondet ved roten, de sosiale ulikhetene.

Leo Correa, AP/NTB Scanpix

Brasil versus Colombia

Det er interessant å se på forskjellen mellom Brasil og Colombia. I 1991 registrerte Brasil 30.000 drap, mens Colombia lå like etter med 28.000 drap. I 2015 hadde Colombia redusert antall drap til 11.000, mens drapene i Brasil økte til 59.000 mennesker.

Colombia satte inn tiltak, som bekjempelse av narkobandene, fredsavtale med geriljaorganisasjonen Farc og økt satsing på skole og ungdom. Og Brasil? Praktisk talt ikke noe. Den hvite overklassen er ikke interessert i å gripe det ondet ved roten, de sosiale ulikhetene. Ifølge Verdens ulikhetsindeks 2018 (s.140), har én prosent av Brasils rikeste kontroll med nær 30 prosent av landets inntekter. Brasil er verstingen av verstingene. Samtidig som 50 millioner brasilianere lever på 5 dollar dagen.