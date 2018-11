Denne helgen la flere politikere fra Arbeiderpartiet ut bilder på Facebook av ni mannlige politikere som skal forhandle om statsbudsjettet for neste år.

Representantene fra regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre skal sette seg ned med representanter fra KrF for å finne ut om de kan bli enige om hvor mye penger som skal brukes på hva. En prosess som har pågått hvert år på denne tiden, etter at Høyre og Frp tok over regjeringsmakten i 2013.

Regjeringsmakt?

Det nye i år er at KrF nettopp har bestemt seg for at de skal forhandle med de tre regjeringspartiene om muligheten for å gå inn i regjering. Da har endringene i abortloven blitt en het potet, og i denne diskusjonen er visst alt greit. Også å spre løgner.

For under et bilde av mennene som sitter i budsjettforhandlinger, skriver Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukedal Liadal følgende på Facebook:

«Hei Kvinner! Sjekk hvem som skal forhandle om vår framtid. Alvorlig talt - dette er for dumt. Spesielt når vi vet kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ett av de viktigste tema.»

Hun er ikke den eneste. Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust fra samme parti har lagt ut et bilde av budsjettmennene, sammen med et bilde av USAs president Donald Trump. Omringet av bare menn, signerer han en lovgivning som svekket kvinners rettigheter.

«Norge og USA. Landene menn fra det mest konservative og det ytterste høyre møtes for å fjerne kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Sjarmerende,» skriver Aukrust.

Kvinner

Hadde dette vært sant, hadde det vært nokså oppsiktsvekkende. Noe som også speiles i kommentarene under Facebook-innleggene. Problemet er bare at det ikke stemmer.

Budsjettforhandlinger og regjeringsforhandlinger er to forskjellige ting. Statsminister Erna Solberg sa tidligere denne måneden at disse to forhandlingene skal skje parallelt. Men det er ikke de samme personene som skal forhandle budsjett og en mulig ny regjering.

I delegasjonen som skal forhandle regjeringsmakt er det flere kvinner. Foruten de tre kvinnelige partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (FrP) og Trine Skei Grande (V), vil nestleder i Krf Olaug Bollestad og politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe Jorunn Halleråker være med på forhandlingene. Frp vil sannsynligvis ta med seg nestleder Sylvi Listhaug.

Delegasjonen fra regjeringspartiene og Krf kan godt komme til å bli enig i å endre abortloven, men det er en annen diskusjon. Det er rett og slett ikke sant at en delegasjon bestående av bare menn skal bestemme over kvinners kropp.

Stemmer ikke

Dette er dessverre ikke det eneste eksempelet på at en løgn framsatt av politikere nesten blir om en vedtatt sannhet.

Sylvi Listhaug er en av de politikerne i Norge som kanskje er den som er «best» på det å spre denne type løgner på sosiale medier. Et godt eksempel er fra juni i år, da hun på Facebook skrev at:

«Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?»

Problemet var bare at de eldre på St. Hallvardshjemmet ikke måtte flytte ut fordi romfolk skulle inn, men fordi bygget ikke holdt standarden Oslo kommune hadde vedtatt for sykehjem.

Og det finnes mange flere eksempler, både fra venstresiden og høyresiden i norsk politikk.

Videomanipulering

Et enda mer ekstremt eksempel på forsøk på å skape «alternative fakta» så vi i USA i forrige uke.

På en pressekonferanse onsdag fikk president Donald Trump et spørsmål fra CNN-reporter Jim Acosta han helst ikke ville svare på. Det endte i et munnhuggeri mellom de to mennene. Senere samme dag fikk Acosta sitt pressepass inndratt av Secret Service.

Pressetalsperson ved Det hvite hus, Sarah Sanders, anklaget Acosta for å legge hånd på en kvinnelig praktikant da hun prøvde å ta fra han mikrofonen sin. Det ble lagt fram en video som angivelig skulle vise hva som hadde skjedd.

Problemet var bare at flere videoredigeringseksperter kunne se at videoen var manipulert. I tillegg skjedde dette i et rom fullt av pressekameraer, som hadde tatt opp hendelsen og kunne vise hva som egentlig skjedde.

Sosiale medier

Dersom påstander som dette hadde vært fremsatt i tradisjonelle medier, hadde de blitt møtte med kritiske spørsmål.

Men når politikere og andre med makt bruker sosiale medier, vil disse påstandene ofte bli stående uimotsagt. De fleste sjekker ikke fakta, men stoler på det som blir sagt av mektige politikere de liker.

Når for eksempel Listhaug skriver noe som ikke stemmer på sosiale medier, vil de fleste av hennes tilhengere bare få med seg den første uttalelsen. Det blir blant mange derfor stående som en slags «alternativ sannhet».

Når folk denne helgen leser at det bare er menn som skal forhandle om abortloven, vil mange tro at det faktisk er sant.

Propaganda

Men denne type manipulering av sannheten er ikke politikk. Når usannheter spres på denne måten er det propaganda.

Definisjonen av propaganda i Store norske leksikon er «bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre».

Selv om Donald Trump påstår at det finnes noe som heter «alternative fakta», er ikke dette sant. Det er bare fakta som er fakta. Og selv om løgner blir gjentatt igjen og igjen, gjør det dem ikke mer sanne av den grunn.

Det er et demokratisk problem hvis politikken skal styres av løgner, og ikke av reell debatt om politiske saker.