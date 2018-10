Reuters/NTB Scanpix

Presidentvalget står mellom den ekstreme, høyreorienterte Jair Bolsonaro fra Det sosialliberale partiet (PSL) og Fernando Haddad fra Arbeiderpartiet (PT). Haddad er tidligere president Lulas utvalgte kandidat.

Bakteppet for valget er så grått og trist som det bare kan bli. Brasils økonomi er skakkjørt, arbeidsledigheten er høy og kriminaliteten er ute av kontroll. Mange mener Brasil er i krig med seg selv. I 2017 ble 63.880 mennesker, de fleste unge menn, drept i den omfattende volden. Folk vil ha forandring, men det finnes ingen stjerneskudd på den politiske himmelen, ingen trylleformular, bare de gamle utskjelte veteranene.

Det er her den tidligere offiseren og politiker Jair Bolsonaro har gjort noen geniale trekk som gjør at han plutselig leder på meningsmålingene, i de siste med mellom med mellom 31 og 39 prosent oppslutning, mellom 7 og 14 prosentpoeng mer enn Fernando Haddad (i løpet av september og første uke av oktober har Haddad styrket seg fra helt nede i 6 prosent, da han overtok som kandidat etter Lula, til 25 prosent oppslutning). De andre kandidatene ligger så langt etter at ingen av dem har sjanser til å nå andre valgomgang den 28. oktober. Slaget står mellom den ekstreme høyresiden og den nesten like ekstreme venstresiden.

Støtter militærdiktatur og tortur

Jair Bolsonaro liker å sammenligne seg med USAs president Donald Trump. De har mye til felles, med unntak av pengebingen til Trump. Spesielt i kampen mot vold og korrupsjon. Mange har den oppfatningen at Bolsonaro, som er kjent for sine mange kontroversielle utspill mot homoseksuelle, kvinner og minoriteter, mener at det er fritt frem for politiet å drepe kriminelle. Her sammenlignes han med Filippinenes president Rodrigo Duterte, som åpenlyst skryter av drapene på narkokriminelle.

Bolsonaros eneste anklage mot militærdiktaturet i Brasil (1964–85) er at de ikke drepte nok kommunister og venstreradikale.

Jeg spurte Luiz Moraes, en av de ansatte i blokken hvor jeg bor, hvem han skal stemme på i søndag. Svaret kom kontant:

– Jair Bolsonaro. Tidligere stemte jeg på Lula og PT, men han sitter fengslet for korrupsjon. Jeg er lei korrupsjonen, og jeg er drittlei volden.

Øker blant kvinnene

Jair Bolsonaro, som har vært i politikken i 30 år, har forstått at brasilianerne endelig er modne for hans ekstreme tanker og politikk. Han spiller på frykten for nye år med PT, som i løpet av den tiden de satt med makten (2003–2016) kjørte landets økonomi i senk. Korrupsjonen florerte, og nå sitter flere av de ledende PT-guruene bak lås og slå.

Selv går Bolsonaro fri anklager om korrupsjon, men det henger over ham en voldsanklage fra hans fraseparerte kone. Men stadig flere kvinner stemmer Bolsonaro.

Elsket av næringslivet

Hver gang meningsmålingene gjør et lite byks for Bolsonaro, styrker den brasilianske valutaen seg mot dollar, euforien på børsen i Sao Paulo øker, – og næringslivets ledere klapper og er fornøyd. Selv sier Bolsonaro at han ikke har peiling på økonomi, men han har som sin nærmeste medarbeider Paulo Guedes, som er en anerkjent og høyst respektert økonom.

Jair Bolsonaro vil legge forholdene bedre til rette for landets oljeindustri. Han vil la det statlige oljeselskapet Petrobras få frie tøyler til å selge ut 70 prosent av feltene som til sammen rommer rundt fem milliarder fat olje. Videre er han åpen for å privatisere statlige bedrifter, han vil forenkle det tungvinte byråkratiet og gjøre det enklere å opprette selskaper.

For Equinor og de norske små og mellomstore offshore-relaterte selskapene som er etablert i Rio de Janeiro, er Bolsonaro markedsliberale politikk søt musikk. Derfor har Bolsonaro støtte av hvite menn som er godt utdannet, jobber i næringslivet og bor sør i landet.

Haddad er Lulas mann

Fernando Haddad (PT) er utpekt av tidligere president Lula til å lede partiet fram mot nye triumfer. På cellen i Curitiba sitter Lula og pønsker ut valgstrategien, hvem Fernando Haddad skal møte, hvem han skal snakke med, hva han skal si og hvilke budskaper han skal kjøre på. Hver uke må presidentkandidat Haddad, som er en høyt utdannet mann, ta turen til Curitiba, legitimere seg, låses inn i fengslet og høre på Lula. Ingen, absolutt ingen, kan rokke ved Lulas autoritet innad i partiet PT. Det er Lulas styrke og partiets svakhet.

– Vi skal bli glade igjen. Slik vi var under president Lula. Vi skal inkludere folk, ikke ekskludere dem. Det er min drøm, sier Hadded i et intervju i The Guardian, hvor han lover velgerne en nye økonomisk opptur, slik brasilianerne opplevde under Lulas styre (2003–2011). Haddad vil senke renten, han vil ha billige lån og han vil ha økt forbruk blant folk. Alt for å få fart på økonomien. En gammel PT-oppskrift.

Alt tyder på at Bolsonaro vinner valgets første runde søndag, og at han i andre valgomgang 28. oktober vil møte Fernando Haddad. For å vinne allerede i første omgang må han ha minst 50 prosent pluss én stemme. Det får han neppe. Men siden dette er Brasil, er det umulig å spå.

