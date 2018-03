Det var bildet som gikk verden rundt: komikeren Kathy Griffin som holdt en maske som så ut som Donald Trumps blodige og avkuttede hode i hånden. Donald Trump har tvitret rasende mot henne, og flere andre medlemmer av Trump-familien har gått hardt ut mot henne. Karrieren hennes krasjet umiddelbart. Overalt ble showene hennes avlyst. I de drøye ni månedene som siden har gått, har ikke Griffin opptrådt i USA. Ingen har villet ta i henne.

Men mer forstyrrende er det at Griffin har fått hele statsapparatet på nakken. En stund ble hun nektet tillatelse til å fly. Hun har blitt avhørt og etterforsket for drapstrusler av to statlige byråer, og hun har blitt satt på Interpols liste over mistenkelige personer.

Hva skjer egentlig med ytringsfriheten i Trumps USA? Og kunne noe sånt ha skjedd hos oss?

Det var altså ikke en drapstrussel. Det var komedie. Om enn kanskje ikke verdens beste.

Satire

Griffin annonserte i helgen at hun er tilbake etter å ha booket sitt første standupshow i USA etter skandalen i fjor vår. Og til tross for det hun har oppfattet som trakassering fra myndighetene og manglende støtte fra andre i underholdningsbransjen, ser hun ut til å lande på beina.

Det som har gått tapt i alt bråket, er at hodestuntet faktisk kom som svar på et angrep Trump selv hadde gjort mot journalist Megyn Kelly. Etter at Trump hadde deltatt i en debatt Kelly ledet, uttalte han at det kom blod ut av øynene hennes, og ut av hennes «whatever». Bildet var et forsøk på å forestille seg dette, men med Trump i hovedrollen.

Det endte med lange fengselsstraffer for to av medlemmene.

Chaplin og Pussy Riot

Politisk motiverte rettslige forfølgelser av komikere og kunstnere er ikke noe nytt. FBI har for eksempel en omfattende fil på Charlie Chaplin fra perioden hvor kommunistangsten herjet.

Men oftere er det i diktaturer slikt skjer. Saken mot Pussy Riot i Russland er et stjerneeksempel. Punkbandet invaderte i 2012 en kirke i Moskva og fremførte en låt som kritiserte kirkens tette forhold til Putin. Det endte med lange fengselsstraffer for to av medlemmene.

At opptredenen var ulovlig, er det rimelig å mene. Men dommen om en kriminell konspirasjon motivert av religiøst hat, og lengden på fengselsdommene, har blitt kritisert som et angrep på ytringsfriheten.

Det endte med bøter, ikke årevis i en fangeleir i Sibir.

Norske paralleller

Hva ville skjedd om det hadde dukket opp en Kathy Griffin eller en Pussy Riot i Norge? Jeg mistenker at det hadde forløpt noe annerledes. For å ta noen eksempler:

Det kanskje største bråket en komiker her hos oss har pådratt seg, var da Otto Jespersen i 2003 brente et amerikansk flagg i tv-programmet Torsdagsklubben på TV2. Jespersen ble siktet for «forhånelse av en fremmed stats flagg», men siktelsen ble frafalt med henvisning til Menneskerettighetskonvensjonen.

Og Pussy Riot-saken har faktisk en norsk parallell. I 2011 simulerte sexaktivistene i Fuck for Forest samleie på kirkealteret under en gudstjeneste i Oslo Domkirke. Det endte med bøter, ikke årevis i en fangeleir i Sibir.

Frp’s svar på politisk hets i sangtekster er ytringsfrihetsmessig forbilledlig.

Rap-tekster og politikersvar

Vi har også hatt musikere som har havnet i hardt vær for politiske tekster. Karpe Diems låt om å brenne medlemmer av Fremskrittspartiets Ungdom fikk minst én politiker i Fremskrittspartiet, Christer Kjølstad, til å rase mot gruppen i 2012. Samtidig slo han uttrykkelig fast at han ikke ønsket å innskrenke ytringsfriheten deres.

Rapperen Lars Vaulars låt «Kem skjøt Siv Jensen» fra 2010 er et annet eksempel som enkelte tolket som voldsromantikk og muligens en drapstrussel. Da Fremskrittspartiet ble konfrontert med teksten av journalister, uttalte de enkelt og greit at de forsvarer kunstneres ytringsfrihet.

Og karrieremessig ser hverken Karpe Diem eller Lars Vaular ut til å ha lidd noen skade.

Kvaliteten på vitsen eller sangteksten skal ikke være det som setter standarden for hva vi er villige til å forsvare.

Retten til dårlig humor

Frp’s svar på politisk hets i sangtekster er ytringsfrihetsmessig forbilledlig. Når kunstnere bruker ytringsfriheten til politiske angrep eller politisk satire, er det deres rett.

Kathy Griffins hode-stunt var ment som satire, men ble en flau og dum sak som ingen forstod, og som hverken høyre- eller venstresiden likte. Og som få forsvarte.

Men kvaliteten på vitsen eller sangteksten skal ikke være det som setter standarden for hva vi er villige til å forsvare. Man har faktisk lov til å være både plump og dum og irriterende.

Ernas hode?

Men hva om Otto Jespersen hadde holdt en maske av Erna Solberg innsmurt i ketsjup istedenfor å brenne et annet lands flagg?

Det er vanskelig å se for seg at det ville blitt oppfattet som kriminelt. Det er enda vanskeligere å se for seg at han ville blitt tatt ut og forhørt i enhver sikkerhetskontroll på enhver flyplass verden over måneder etterpå, slik Griffin er blitt.

Og det er viktig at vi aldri havner der. For grunnleggende sett handler ikke Kathy Griffin-saken om Kathy Griffin. Den handler om signaleffekten. Om faren for selvsensur og offentlig sensur. Og med Trumps stadige angrep på en fri presse, er den ett av flere tegn på at ikke alt er som det bør i det som har vært ytringsfrihetens høyborg.

