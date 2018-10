Uansett utfall av mellomvalget neste uke vil Demokratene sette seg ned og analysere det grundig. Hvorfor ble det en fiasko? Hvorfor ble det en suksess? Det er ikke gitt hvordan dette skal gå.

Venstre om

Det er sannsynlig at Republikanerne mister flertallet i Representantenes hus til Det demokratiske parti. Demokratene vil da gå til valgkretser som har snudd siden forrige valg og finne ut hva som var oppskriften på suksess. Noen steder vil det helt åpenbart skyldes en sterk kandidat - som i en av New York-kretsene - der en ung, kvinnelig sosialist gjør furore og ligger an til å oppnå mellom 70 og 90 prosent av stemmene. Henne kan du lese mer om i Aftenbladet fredag.

En venstreorientering vil antakelig gavne Demokratene i de store byene, men svekke partiet i mer rurale områder. I tillegg finnes det andre faktorer som kan slå inn. La oss si at Demokratene vinner senatvalget i Texas, som vi også kommer tilbake til i fredagsavisen. Det kan kanskje virke litt sprøtt at Ted Cruz som lenge utfordret Trump som republikansk presidentkandidat, skal tape valget mot en venstreorientert mann som slåss for kvinners og immiganters rettigheter og mot den mektige våpenlobbyen. Men Demokratene ligger an til å gjøre det godt i Texas i år - selv om seier i en stat som ikke har sendt en demokrat til Kongressen siden 1994 virker lettere surrealistisk.

På den annen side var det lite som tydet på at Trump skulle vinne presidentvalget i 2016. Nå sitter han i Det hvite hus.

Selv om det kan bli helt texas nord for Rio Grande, er det grunn til å tro at sentrumsorienterte demokrater er det som skal til lenger nord i landet, der den kalde nordavinden kommer inn fra de store sjøene og fra de eviggrønne canadiske barskogene. I dette tempererte habitatet finner vi for eksempel norskamerikanere, hvite, kristne, konservative - men moderate - velgere. Denne gruppen deler vanligvis verdisyn med Republikanerne, men er skeptiske til Trump. Kan Demokratene servere en spiselig kandidat, vil de kjølige hodene i det rurale nord neppe betakke seg.

LOREN ELLIOTT, Reuters/Scanpix

Høyre om

Samtidig er det i et av norskamerikanernes kjerneområder - North Dakota - at Demokratene er mest utsatt for å tape et sete i Senatet. Der har Republikanerne greid å gjøre Kavanaugh-høringene og hele #metoo-greia til en tapersak for mer politisk korrekte demokrater. Det kan være et tydelig signal til Det demokratiske parti om å tone ned venstreorientering og feminisme.

Det er grunn til å tro at de forskjellige fraksjonene innad i Det demokratiske parti står ved slipesteinen og kvesser knivene nå, klar til å gå løs på hverandre dersom mellomvalget byr på enda et nederlag for partiet. Trump er ikke like upopulær nå som han var for et år siden, noe som kan bety at republikanske velgere går mann av huse for å vise sin støtte til ham, men det vil være mot normalt.

USA er polarisert. Frontene er steile og tonen uforsonlig. En stemme for Demokratene i for eksempel Texas, kan derfor være vel så mye en stemme mot Trump som en direkte støtte til et mer venstreorientert demokratisk parti. Velgeroppslutningen imot den sittende presidenten er oftest den som har mest vind i seilene, når det er mellomvalg. Det er derfor en travel Trump har vært på turné til et utvalg delstater i valgkampinnspurten. Republikanerne tror de har noe å vinne på å gjøre dette til et valg for eller mot Trump, noe som altså kan skade dem på kort sikt, gjøre et godt valg for motstanderen og gi venstrekreftene i Det demokratiske parti vann på mølla.

DAN KOECK, Reuters/Scanpix

Trøbbel i sikte?

I skrivende stund gir meningsmålingene flertallet i Representantenes hus til Demokratene, mens Republikanerne beholder flertallet i Senatet. Alle de store meningsmålingsbyråene melder at de er blitt mye flinkere til å måle nå, etter at de bommet foran presidentvalget i 2016, der liberale byvelgere så ut til å være vektet for tungt i forhold til mer konservative velgere i grisgrendte strøk. Altså undervurderte målingene Trumps støtte i noen delstater.

Kan det være at de vipper for langt til den andre kanten i år?

I så fall kan Demokratene overraske med et brakvalg og lage mye trøbbel for Trump fram til 2020.

Den som lever en uke til får se.