– På motorveien, et sted mellom Kvadrat og Statoil, felte jeg min første fotballtåre

Jeg er på vei til kveldsvakt. I bilen uten dab-radio, skal jeg til å sette på en podkast. Men så husker jeg Viking-kampen alle har snakket så mye om.

Det er ingenting annet man kan være så lite interessert i og likevel bli så eksponert for som fotball.

Jeg finner riktig app på telefonen. Det er 25 minutter igjen av 2.omgang. Det er første gang i livet at jeg bevisst har skrudd på en fotballsending.

Med det samme lyden fra Viking stadion fyller bilen, velter et barndomsminne over meg.

Brusene fra publikum sender meg tilbake til lørdag ettermiddag i oppveksten. Den gang huset hadde ett fjernsyn og én radio.

Far så på tippekampen. Jevnlige pling varslet nye mål.

Vi unger hørte Barnetimen for de minste. Mens far fulgte ballen på tv, satt vi med ørene klistret til hver vår høyttaler. Hørespill ble akkompagnert av publikumbrus fra et eller annet stadion i England.

Av og til kom det grynt eller brøl fra sofaen. Snart leste de opp tippekupongen: hjemme-borte-hjemme-uavgjort.

Jeg kan misunne dem som lar tårene sprute og blodet pumpe av fotball. Det ser kjekt ut å være en del av noe så stort og samlende.

Jeg skulle bli 42 år før jeg så en hel fotballkamp. Vi teller ikke mål når Ganddal gutter, født i 2012, kler seg i rødt og hvitt, men vi opplever fellesskap og smittende idrettsglede. (I smug merker vi oss hvem som skårer mest.)

Trolig er det erfaringen som fotballmamma som har gjort meg soft for skåringer. For et sted på motorveien, mellom Kvadrat og Statoil, skal jeg søndag ettermiddag felle min aller første fotballtåre.

Tommy Høiland skårer 2–1-målet og NRKs Øystein Ellingsen kommer nesten ut av telefonen min. Jeg, som bryr meg så utrolig lite, kjenner det presse på.

Er det brølene til Ellingsen? Bruset fra publikum? Eller er det fordi jeg som mor til en fotballgutt endelig forstår hvor mye dette betyr for så mange?

Av alle uviktige ting er jo fotball det viktigste, pleier min far å si.

Ellingsen fortsetter å brøle og juble. Så kommer enda ett mål og en tåre.

Gratulerer med dagen, alle mann!