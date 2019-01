Du har kanskje sett den britiske science fiction-serien Black Mirror.

En av episodene handler om en verden der menneskene får karakterer ut fra alt de gjør. Gjør man det bra, får man store fordeler. Gjør man det dårlig, får man straff.

Hovedkarakteren Lacie begynner bra, men hun trår feil og karakterene hennes raser fort nedover. Og hun havner i et slags dystopi, et oppdiktet, fremtidig skrekksamfunn.

For oss er dette science fiction, men et annet sted i verden er det i ferd med å bli virkelighet.

Overvåker alle

I Kina er et omfattende system sosialt kredittsystem som skal overvåke alle landets 1,4 milliarder innbyggere og rangere dem i et slags karaktersystem på full vei inn.

Overvåkningskameraer med ansiktsgjenkjenningsteknologi skal følge med på alt folk gjør.

Enorme datamengder samles inn om hvilket parti de har stemt på, om de betaler regninger i tide, aktiviteter i sosiale medier, kreditthistorikk, helsejournaler, ting de har kjøpt på internett, skatt, juridiske saker de har vært involvert i og folk de assosieres med.

Gir de penger til veldedighet, er det positivt. Får de en bot for å kjøre for fort, er det negativt. Å kjøpe bleier gir plusspoeng, mens en øl for mye eller for mye dataspilling kan slå negativt ut.

2020

Systemet ble offisielt lansert i 2014.

Noen steder er deler av det allerede i bruk. Og til neste år vil hver kineser få sin egen digitale mappe. De som er til å stole på skal kunne bevege seg fritt, mens de som ikke er til å stole på, ifølge myndighetenes kriterier, må passe seg for hvert skritt de tar.

Høye karakterer gir folk fordeler, som billigere strøm, bedre tilgang på datingsider, billigere hoteller og reiser, og noen ganger tilgang til gratis legehjelp.

Dersom de har en lavere score, kan de risikere for eksempel forbud mot å kjøpe fly- og togbilletter, eller å leie seg en leilighet. De kan risikere å bli utestengt fra datingsider. Og barn av mennesker med dårlige karakterer får ikke tilgang til de skolene de ønsker å gå på.

Statistikk fra mars i fjor viste at 9 millioner kinesere til da hadde blitt utestengt fra å kjøpe innenlandsbilletter på fly på grunn av for lav sosial kreditt.

1984

Systemet gir for oss i Vesten sterke assosiasjoner til George Orwells 1984, der Tankepolitiet sørger for at alle overvåkes: «Big Brother watches you!»

Men en nylig studie fra professor i Kinastudier ved Free University of Berlin, Genia Kostka, viser at så mange som 80 prosent av de spurte kineserne var positive eller svært positive til det nye kredittsystemet.

Kostka understrekte at svarene kan være påvirket av at undersøkelsen er foretatt i et autoritært regime. Men at svarene likevel tyder på at mange kineserne ser på dette systemet som en mulighet til å skaffe seg goder.

Grunnen til at folket i stor grad aksepterer dette, ligger sannsynligvis i at kineserne er vant til at myndighetene har all makt og at motstand blir undertrykket. I praksis gjør ny teknologi det mulig å videreføre Mao Zedongs masselinje, der partiets ledere skulle skape og lede samfunnet gjennom et ideologisk fellesskap. Nå blir ideologi erstattet med teknologi.

Maktmisbruk

Kommunistpartiet i landet mener dette vil sørge for mindre korrupsjon og kriminalitet. Og Jack Ma, grunnleggeren av internettgiganten Alibaba, som har vært med på å utvikle det sosiale kredittsystemet, har uttalt til Dagbladet at han mente systemet vil være til hjelp for små selskaper som trenger finansiering eller unge som behøver lån til å kjøpe hus eller bil.

Men kritikere mener det er vanskelig å se for seg hvordan dette systemet noen gang kan bli rettferdig.

Liu Hu, en kinesisk journalist som skriver om sensur og korrupsjon, har opplevd at navnet hans havnet på en liste over uærlige mennesker. Han kan ikke lenger gjøre de tingene han tidligere kunne, som å kjøpe en flybillett, kjøpe bolig eller ta opp lån.

Til den kanadiske avisen Globe and Mail fortalte Liu at det mest skremmende var at det ikke var noe å gjøre med det.

I det kinesiske rettssystemet er det ingen reell beskyttelse for folk flest.

Og i et land med en lang historie på menneskerettighetsbrudd, der kommunistpartiet styrer alt fra domstolene til statsapparatet, bankvesenet og pressen, hvordan hindrer man maktmisbruk?

Ingen reell beskyttelse

Dette nye systemet påvirker også selskaper som er tilstede i Kina. Et eksempel fra mai i fjor var da kinesiske myndigheter presset flere internasjonale flyselskaper til å omtale Taiwan og Hongkong som kinesiske provinser.

Ifølge en forskningsrapport fra ASPI International Cyber Policy Institute i Canberra kan kredittsystemet på denne måten komme til å blande seg direkte inn i andre land og påvirke deres suverenitet.

Når ny teknologi brukes på denne måten for å kontrollere både mennesker og selskaper, og straffe de som ikke retter seg etter reglene i et totalitært regime, er det en skremmende utvikling.

Det er en stor fare for at det vil føre til mer undertrykking og en ytterligere innskrenking av ytringsfriheten. Vi risikerer også at andre autoritære regimer og ledere også vil ta i bruk teknologi for å skaffe seg mer kontroll over sine innbyggere.

Derfor må norske myndigheter ta avstand fra denne utviklingen, og selskaper må stå imot. Vi må være på vakt, og aldri godta denne type overvåkning.