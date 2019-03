Kommentar: Her lever bygdelista og KrF i beste velgåande

Kommentar: Den ferske meiningsmålinga som byrået Respons Analyse har utført for Aftenbladet, inneheld ingen store overraskingar, ingen joker, ingen trumf.

Det gir valet ein ekstra dimensjon, eit ekstra spenningsmoment og rom for den dyktige forhandlaren.

I kortform: Ordførar Jonas Skrettingland, KrF, er favoritt, utfordraren som verken har vore ordførar eller varaordførar tidlegare, Svein Høyland, Sp, fossar fram.

Kristeleg Folkeparti slit i nabokommunane , Senterpartiet likeså, og bygdeliste vil dei ikkje vita av.

I Hå er Kristeleg Folkeparti størst, her doblar Senterpartiet seg, og her lever den upolitiske Hålista i beste velgåande sjølv om forløparen Nærbølista var klart større.

Tar du med at Høgre og Frp held stillinga, at Ap går fram, og at dei små er sjanselause, til og med «inn i tida-parti» som SV og MDG, er alt på sett og vis i tråd med Hå sin eigen normal.

Håbuen står på sitt

Håbuen er standhaftig, skiftar ikkje parti i utide, og har ingen sans for «smått er godt», for mykje miljøprat eller parti som predikar sosialisme. Eit sentrumsvenleg Ap får halda.

Dersom resultatet etter valet i haust vert som meiningsmålinga, står fire kandidatar fram som dei sterkaste ordførarkandidatane, fire menn.

Jonas Skrettingland og Svein Høyland er nemnde, varaordførar Mons Skrettingland, H, må naturlegvis reknast med i lag med Terje Mjåtveit som toppar Hålista.

I bakgrunnen kan du skimta den einaste kvinnelege utfordraren, Ap-topp og nåverande medlem av formannskapet, Tove Elin Berge.

Egil Ø. Nærland

Balsam for KrF

Meiningsmålinga funkar som balsam for sjela i Kristeleg Folkeparti. Uro og direkte sjau har prega det gule alternativet i sentrum før og etter at partiet slutta seg til regjeringa Solberg, på meiningsmålingane har nedturane vore hyppige som regndråpane frå Jærhimmelen.

I Time ser det ringt ut, i Klepp noko mindre ringt, men i Hå måler partiet størst, får 22,9 prosent og 8 i kommunestyret mot 7 nå.

Jonas Skrettingland er ikkje den mest synlege ordføraren, men han er klar og velfundert, og han står på konservativ side. Det er eit pluss i Hå.

Endeleg godt nytt på Jæren for Sp

I Senterpartiet gliser dei også. Trass framgangen på landsbasis, har ikkje partiet fulgt opp på Jæren, midt i matfatet, Norges viktigaste jordbruksområde.

Svakare enn venta i Time, måteleg i Klepp, tynt i den store landbrukskommunen Sandnes.

Men i Hå, Norges største husdyrkommune, ypper Senterpartiet seg slik landstrendane seier at partiet bør.

Det er ingen grunn til å saluttera eller opna sjampisen ennå, mykje skjer på eit halvår i politikken, men om Svein Høyland får med seg seks i kommunestyret slik meiningsmålinga tyder på, har han i alle fall skaffa seg fleire bildekort og eitt av fire ess.

Frp held seg på same nivå som sist, og sjølv om eg og fleire andre har nemnd Svein Arve Nygård som muleg kompromisskandidat til ordførarvervet, vert tre representantar for få.

Derimot er det ingen grunn til å avskriva tidlegare ordførar og nåverande varaordførar Mons Skrettingland, H.

Uro etter brot

KrF, Høgre, Frp og Sp samarbeidde i 2011, i 2015 vart koalisjonen endå sterkare med Ap på lag.

Høgre og Frp braut ut midt i denne perioden. Det politiske fleirtalet endra seg mykje, Nærbølista gjekk frå ingenmannsland til posisjon ved å manøvrera frå sak til sak.

33 representantar utgjer kommunestyret i Hå, 17 har altså fleirtal. Slik det ligg an nå, kan ikkje to parti få fleirtal åleine. KrF som er størst, får maks 14 ved samarbeid med Sp eller Høgre. Eit tredje parti må inn, og då kan det like gjerne verta slik at KrF vert sett utføre.

H, Sp, Ap og Frp får til saman 19. Ikkje utenkjeleg, så får Mons Skrettingland og Svein Høyland fighta om ordførarvervet.

Det er ikkje vanskeleg å finna fleire samarbeid som gir fleirtal, KrF, H, Frp og Sp kan gjerne finna saman att og vil i tilfelle vera ei svært sterk blokk.

Det einaste som verkar vanskeleg, er samarbeid mellom Høgre og Hålista. Der er motsetningane truleg for store.

Kvar endar Hålista?

Om eg per i dag skal peika på eit særleg stort usikkerhetsmoment ved den siste målinga, er det Hålista sin posisjon.

Meiningsmålingar har ofte vanskar med å fanga opp den reelle styrken til bygdelister. Forløparen til Hålista, Nærbølista, var gong på gong undervurdert i målingar, og kom tilbake med større styrke på valdagen. Denne perioden er lista klart størst i kommunestyret i Hå.

Skjer tilsvarande med Hålista, kan det fort koma nye kort i spel om makt og posisjonar.