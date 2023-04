En planlagt strømmangel

GJESTEKOMMENTAR: Det er ingen automatikk i at vi står overfor en akutt strøm­krise. Og det kan ikke brukes som unn­skyldning for en hurtig ned­bygging av natur.

Landskapet rundt den gode, gamle DNT-hytta Tomannsbu i Sirdal kan bli et industriområde.

Jørg Arne Jørgensen Skribent og religionshistoriker

Kommentar Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Det er alvorlig, det som skjer i norsk strømpolitikk. Det er ikke bare uenighet omkring detaljer, det er et gap i hele situasjonsforståelsen. Den ene sidens fortelling er besnærende enkel. Regjering og myndigheter, kraftprodusenter og vindkraftlobby pisker opp panikk: Vi står overfor en akutt kraftmangel, derfor kreves hurtig utbygging av vindkraft på land, helst utenom vanlige regler og konsekvensutredninger.

En enkel fortelling. For enkel.

Strømmangel?

Norge har, i motsetning til mange andre land, økt kraftproduksjonen de siste tiårene i takt med forbruket og vel så det. Vi er 110 prosent selvforsynt med ren, fornybar kraft. Med et vanlig forbruk framover klarer Norge seg helt fint. Statnett-rapporten Forbruksutvikling i Norge 2022–2050 viser tydelig at det er ekstreme mengder planlagt nytt forbruk som er problemet.

Forbruksutvikling i Norge 2022–2050, en rapport fra Statnett, viser at alminnelig forbruk samt elektrifisering av transport ikke vil kreve særlig mye forbruksvekst.

Det er altså ikke slik at vi vil få et strømunderskudd – vi har bestemt oss for å skape et energiunderskudd ved storsatsing på datasentre, batteriproduksjon og andre kraftintensive næringer, samt elektrifisering av sokkelen. Strømmangelen er altså et politisk valg. Selvsagt på grunn av klimamålene. Men vi må ikke glemme at Norge allerede har en av verdens reneste energimikser og er milevis foran omtrent alle verdens land i elektrifisering. Storstilt nedbygging av natur for enda mer kraft koster langt mer enn det smaker.

I forbifarten kan man også stille spørsmålet: Hvor realistisk er det at kraftkrevende industri, datasentre og batterifabrikker skal bli vår nye vekstnæring, nå som vi ikke lenger har et prisfortrinn?

Monsteret vekkes igjen

Norge er i en unik situasjon med umistelige naturverdier. Men denne norske satsingen innebærer i klartekst å bruke landskap og naturverdier til industriformål. Det er noe med norsk gigantomani. Det er liksom ikke magemål. Det samme så vi med vindkraften da den begynte. Vi gikk fra omtrent ingenting til Europas største landbaserte vindkraftanlegg på et blunk. Det samme er i ferd med å skje nå. Energi­kommisjonens ferske rapport, Mer av alt, raskere, må jo ha en av de mest ubeherskede og urovekkende titler på en offentlig utredning noensinne. Å gjøre noe med selve forbruket virker å være hinsides forestillingshorisonten.

Og Støres karakterisering av vindkraft som lavthengende frukt er ufattelig provoserende for alle med et snev av naturfølelse. Man kan virkelig lure på hvilken planet han befinner seg på. Det kan i alle fall ikke være den samme som Norge har skrevet under på at vi skal verne, i den forpliktende, internasjonale naturvernavtalen som krever umiddelbart vern og restaurering av natur.

Her ser man at vindkraftområdet i området ved Tomannsbu i Sirdal ligger godt inne i våre mer urørte omåder. Lysegrønt: 1–3 km fra inngrep. Grønt: 3–5 km fra inngrep. Mørkegrønt: Mer enn 5 km fra inngrep.

Det planlagte vindkraftområdet i området rundt Tomannsbu ligger midt mellom fire store hyttefelt og er minst like stort som de fire til sammen.

Lokalt leser vi om planer om et nytt vindkraftanlegg i de øde heiene mellom Sirdal, Hunnedalen, Gilja og Stavtjørn. Det planlagte området vil i ett jafs beslaglegge et minst like stort areal som disse fire hyttefeltene til sammen. Det vil effektivt ødelegge et av de få urørte naturområder vi har igjen i vår del av landet, ved DNT-hytta Tomannsbu, i et av de sørligste områdene for den rødlista villreinen. Det er som man ikke tror det man leser. Etter å ha teppebombet våre nære kyststrøk og sårbare lyngheier med vindmøller, skal man nå gå løs på fjellheimen. Hvis ikke NVE setter ned foten for disse planene, vil svært mange miste siste rest av tiltro til vår forvaltning.

Når skal man skjønne at vindkraft på land er en elendig idé i Norge? På det allerede nedbygde kontinentet kan man installere på jorder og i kulturlandskap der infrastruktur finnes, der de kan demonteres uten naturødeleggelser. I stedet for å sprenge seg vei i øde landskaper der alt må bygges fra grunnen, og der landskapet ødelegges for godt.

Timing

Det virker meningsløst å hasteutbygge vindkraft på land nå, til stor skade for landskap og natur, i stedet for å vente til at havvindsatsingen skal begynne å gi effekt fra 2030.

Men om vi likevel har bestemt oss for at Norge skal leve av strømproduksjon og forbruk, er det noe helt galt med timingen. I stedet for å vente til gigantsatsingen på havvind begynner gir effekt om sju–åtte år, må vi hasteutbygge vindkraft på land. Man vil altså rasere urørt og inngrepsfri natur for all fremtid for å dekke opp i sju–åtte år. Hva slags forvaltning er det?

Man kan også spørre seg om hvor farlig det er om vi skulle få et lite strømunderskudd i noen år? Mange europeiske land har det jevnlig – Finland, Storbritannia, Ungarn, Italia, Danmark, Nederland, Østerrike, for å nevne noen. Med et grenseløst strømmarked blir nasjonalt overskudd uansett nærmest en abstraksjon. Om vi ikke kan tåle noen år med et mulig, lite underskudd, hva var da poenget med den såkalte «forsyningssikkerheten» kablene skulle gi oss? Er det virkelig slik at energistormakten Norge – som med olje og gass eksporterer nok energi til å forsyne åtte land på vår størrelse med absolutt all energi de trenger, som jevnlig har forsynt våre naboland med overskuddsstrøm, som ved gasseksporten har bidratt til å redde Europa ut av energikrisen, som ved å tilby gass som nødvendig balansekraft i stedet for kull, har bidratt til langt større CO 2 -kutt enn strømmen vår noensinne kan gjøre – ikke kan tåle noen år med et mulig lite strømunderskudd?

Nei, fortellingen om akutt kraftmangel og storstilt panikkutbygging bør erstattes med en mer forståelig. Vi bør først og fremst sørge for stabil, sikker forsyning for våre innbyggere, med mest mulig skånsomme naturinngrep. Så må man begynne med det som virkelig er lavthengende frukt, nemlig energieffektivisering og oppgradering av vannkraftverkene.