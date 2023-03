Kunsten har et forklarings­problem. Eller har den det?

Hva er forskjellen mellom Brodd Fotballklubb og Manchester City, – hvis det er en forskjell?

Er dette kunst, eller bare en illustrasjon? Hvis du ikke vet svaret, hva kan du da si om det? Og hva hvis du er en politiker og skal gjøre et vedtak?

Hvem er det sin oppgave å forklare hva kunst er? Skal egentlig alt være for alle? Skal all kunst være for alle? Finnes det en «one size fits all»? Og kan man forvente å «forstå» alt? Er det i det hele tatt mulig å «forstå» et maleri? Kan man bruke samme mal på et abstrakt maleri fra 1950, en performance fra 1970 og et relasjonelt verk fra 2000?

Er det kunstneren som må forsvare sin plass på jorden hvis en politiker synes det hun gjør er «søppel», ikke verdt verken skattepenger eller for den del oppmerksomhet, enn si oppdrag? Eller er det politikerens oppgave å innhente kunnskap og informasjon, eller rett og slett bruke andres kompetanse?

Uten peiling

Det samme gjentar seg gang etter gang. Hver gang kunst er i nyhetene, når kunsten av en eller annen grunn havner i medienes søkelys, når kunsten skal diskuteres, når det er kunst det skal bevilges penger til, da må vi først gå gjennom endeløse diskusjoner om hvorfor kunst er viktig i det hele tatt.

Først må vi forklare hva kunst er, og allerede da har vi tapt. For vi må forklare sånn at folk uten noe som helst kunnskap om begreper eller historie skal forstå. Vi må forklare sånn at folk uten vilje eller interesse skal forstå. Vi må forklare så folk som allerede har bestemt seg, og som i bunn og grunn er fulle av motstand og uvilje, kan forstå.

Når det er gjort, og vi er heldige hvis vi har klart å forklare at det finnes uendelig mange måter å skape kunst på, hvis vi har rukket å snakke om renessansen, romantikken og kommet til modernismen, hvis vi har snakket om private og offentlige gallerier, hvis vi har nevnt investering i kunst, kunstsamlere, pengevasking og auksjonshus, og i hvert fall sneiet innom oppbyggingen av fagforeningene i Norge, stipendene og kunstsentrene, – ja, da kan vi forklare hvorfor kunst er viktig. Men på det tidspunktet er saken tapt.

Før vi kommer så langt har folk fortalt om hvor lite penger det finnes på budsjettet, de har forklart oss om eldreomsorg og skolemat, de har himlet med øynene, hisset seg opp over «sugerør i statskassen» og fjollet om apekatter og hunder som maler minst like fint. De har fortalt om onkler og tanter som maler, og at de verken har peiling eller interesse for kunst, men de vet hva de liker.

Uten sammenligning

Da rettssaken mot kunstsvindleren John Hedemark, som har solgt malerier av kunstnere som ikke finnes, men var utstyrt med imponerende cv-er, verserte i alle medier, laget selvfølgelig «Nytt på Nytt» på NRK et innslag om det. Svindelsaken inneholder mange interessante vinklinger. Den første er innlysende: Hva er egentlig kunst? Hva er verdien av kunst? Hva er det man kjøper når man kjøper et bilde?

Fra mitt synspunkt, med min kunnskap, var det for eksempel nokså uforståelig at noen faktisk kan ha trodd at de bildene de kjøpte var av anerkjente kunstnere, med anerkjente utstillinger bak seg. Og hvis de faktisk ville investere i kunst, hvorfor oppsøkte de dette galleriet?

«Nytt på nytt» gjør narr av det meste, og kunsten skal også tåle å bli gjort narr av. Men ved å kryssklippe et maleri av Jackson Pollock med et av den oppdiktede kunstneren Werner Eriksen, altså John Erik Hedemark, valgte de den mest lettvinte og forutsigbare vinklingen. For panelet i komiprogrammet var det visst umulig å se forskjell på et Pollock- og et Hedemark-maleri.

Men sammenligningen er like morsom som om de viste en Brodd–Vardeneset-kamp og satte den opp mot en mellom Manchester City og Liverpool og påsto at «ha-ha-ha, her er det jo ingen forskjell». Se, alle sammen, hvor latterlig det er: Håland koster liksom trillioner penger, mens spissen på Brodd, eller Vardeneset, eller Hinna, eller... – eller, ok da, Viking for den del – er jo akkurat like god.

Nei, han er ikke det! Det er milevis av forskjell mellom Brodd og Manchester City, selv om begge er fotball-lag og begge spiller med 11 mann på banen. Og det er milevis og år og kunsthistorie mellom Jackson Pollock-maleriet og Hedemark-maleriet.

Uten respekt

Og her er vi ved poenget. Det er kvalitetsforskjell, men det er også forskjell på kunst. Kunsten har forskjellige roller, og den sier forskjellige ting. Det kan ikke være et krav å få bedømme og mene hvis man samtidig er helt uten kunnskap og forståelse.

Eksemplene på håpløse debatter og frustrerende kamper om kunst er mange og over alt, og kan like gjerne handle om LO som ønsker seg «Hu Jenny» på Nytorget, Base Bolig som vil donere Magne Furuholmen-krukker eller det er en anonym giver som vil pepre hele Norge med identiske minnesmerker over 22. juli. Det kan handle om en MDG-politiker som vil ha malerier av Maradona på en fotballbane, eller de siste måneders krangel om gatekunst.

Problemet oppstår når kunsten skal diskuteres. Når prosjektene problematiseres, blir argumentene avfeid, bagatellisert og latterliggjort, uten respekt, kunnskap eller innsikt.

Det hadde kanskje vært å forvente at politikere som skal ta beslutninger om kunst, hadde vært på utstillinger, lest bøker, snakket med fagfeltet, eller i det minste innsett sin egen manglende kunnskap og kompetanse. Så kunne de innhente den et annet sted før de skråsikkert tok beslutninger på vegne av et fagfelt.