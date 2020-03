Norsk olje og gass i motbakke

KOMMENTAR: Norsk olje og gass insisterer på at de er en del av løsningen, og har ambisjoner om både kutt i klimagassutslipp og mål om å bli en en fremtidsrettet energinæring. Kravet er stabile rammevilkår.

Torsdag arrangerte bransjeforeningen Norsk olje og gass sitt årlige treff for næringslivsledere, politikere og beslutningstakere.

Olje- og gassindustrien har slitt med omdømmet de siste årene, både som følge av oljekrisen og som resultat av økt engasjement for klima og bærekraft.

Det prøvde de i fjor å rette opp i gjennom å invitere inn kritiske røster til dialog. Men det lyktes kanskje ikke helt, for Norsk olje og gass er ennå midt i en ganske tøff motbakke.

Sjefen gikk

Siden i fjor har administrerende direktør Karl-Eirik Schjøtt Pedersen, som i lang tid var mest opptatt av å snakke om fortidens fortreffelige inntekter, takket for seg. Mange i bransjen hadde en stund før det snakket om at organisasjonen trenger en leder som kan snakke litt mer om det grønne skiftet og heller peke på de mulighetene som ligger der.

Norsk olje og gass har ennå ikke ansatt en ny sjef, men prøver likevel å se framover.

I forrige uke lanserte bransjeforeningen Konkrafts rapport “Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050”. Her skriver de om hvordan olje- og gassindustrien skal redusere sine klimagassutslipp i Norge. KonKraft er et samarbeid mellom Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Målet, ifølge rapporten, er at bransjen gradvis skal videreutvikle seg som «en fremtidsrettet energinæring». Og det skal kuttes stort i utslipp av klimagasser. 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og så videre til nær null i 2050.

Som Equinor

Hvordan dette skal skje høres til forveksling likt ut som Equinors ambisjoner. Konkrafts mål og ambisjoner skal «nås ved en omfattende satsing på utvikling av lavutslippsteknologier som elektrifisering, energieffektivisering, lav- og nullutslippsdrivstoff som hydrogen og ammoniakk, karbonfangst og -lagring og havvind».

Budskapet er, som det også har vært mange ganger tidligere: «Forbruket må flyttes fra de kildene som gir mest utslipp til de som gir mindre».

Knut Thorvaldsen, konstituert administrerende direktør i Norsk olje og gass skrev i et innlegg i Aftenbladet torsdag at Europas kraftproduksjon er et godt eksempel: «Dersom vi kan erstatte kullkraft med norsk gass, vil vi kunne halvere klimagassutslippene».

Det er sant at dersom dette skjer vil klimagassutslippene gå ned. Men gassen har allerede EU sagt at de ønsker å fase ut, sammen med kull, og heller finne andre energikilder.

Og mer paradoksalt er det kanskje at dersom karbonfangst -og lagring blir så vellykket som både Equinor og Norsk olje og gass ønsker seg, hva skulle da være grunnen til at noen skulle investere i nye gasskraftverk i stedet for kull? Utslippet, om man klarer å fange CO2 enten fra kull eller gass, vil da bli nærmest null uansett.

Rammevilkår

Men budskapet som er gjemt inne i dette, er også det samme som Equinors: At forutsigbare rammevilkår er avgjørende. Og at nøkkelen til å nå målene i Parisavtalen, og for å nå FNs bærekraftsmål, ligger i at norsk olje og gass er en del av løsningen.

Thorvaldsen skrev at det er «avgjørende at petroleumsnæringens langsiktige vilkår består. Både av hensyn til klima og av hensyn til arbeidsplasser og inntekter til samfunnet».

Og akkurat der ligger kjernen i saken. Norsk olje og gass er livredde for at noen skal røre ved de rammevilkårene de har på norsk sokkel. Spesielt etter vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte i fjor om at de ikke lenger er for en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Vedtaket betyr at det ikke lenger er flertall for dette på Stortinget. Det betyr også at dersom Ap etter neste valg må inngå regjeringssamarbeid med for eksempel SV, vil de måtte gå enda lenger og forhandle om rammevilkårene oljeindustrien har i dag. Som for eksempel leterefusjonsordningen.

Få konkrete mål

Ambisjoner og mål må omsettes til konkrete planer. Mange av oljebransjens ambisjoner er basert på at teknologier som til i dag ikke har vært særlig vellykkede. Elektrifisering er det mange som mener ikke fører til globale utslippskutt i det hele tatt.

Og i FNs bærekraftsmål står det ingenting om olje og gass. Tvert imot, mål nummer 7 er «Ren energi for alle»: Å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle innen 2030.

Det er fint å ha mål å strekke seg etter, og å bruke erfaringen vi har bygget opp gjennom olje- og gassbransjen. Det er ingen grunn til å tro at ikke bransjen kan hvis de vil, men de må virkelig ville.

Konsernsjef i Equinor Eldar Sætre sa i sin tale til konferansen at rundt 80 prosent av verdens energibehov ennå blir dekket av olje og gass. Og at det har vært sånn i 30 år. Han mente dette viser at det tar tid å endre store energisystemer. Men vi kan snu dette på hodet: Bransjen har i løpet av de 30 årene ikke har prøvd å endre på så veldig mye.

Famler

Bransjeorganisasjonen famler fremdeles etter å finne et budskap som ikke handler om at alt egentlig bør være som før. Fremdeles skal den norske oljen og gassen redde hele verden, høres det ut som. Men det er ikke et budskap som treffer lenger. Blant annet blant de unge som virkelig trengs i industrien for å få til de endringene som det så langt er mest snakk om.

Norsk olje og gass trenger nå en ny leder som kan se litt klarere inn i framtiden, og som ikke snakker oss baklengs inn i den. Et nytt navn hadde også kanskje vært en idé, som statsminister Erna Solberg også antydet i sin tale, hvis de først skal ta etter Equinor.