Pressefrihetens trussel

KOMMENTAR: Når en betydelig andel av folk flest heller ønsker å leve uten informasjon enn å beholde en presse som avdekker maktmisbruk og rapporterer om det som skjer i samfunnet, er vi på vei i feil retning.

CNN-reporter Omar Jimenez og tre i teamet hans ble arrestert på live tv, uten forklaring og til tross for å ha legitimert seg og høflig spurte statspolitiet om de skulle flytte seg, hvis de sto i veien, og hvor de eventuelt ville at de skulle flytte seg til. Etter et par timer ble de løslatt, også det uten forklaring – etter at guvernøren i Minnesota hadde grepet inn. Foto: Skjermdump fra CNN

Tidligere denne uken publiserte 28 amerikanske presseorganisasjoner et åpent brev til politiet og de som jobber med å stoppe uroen i USAs byer.

Der oppfordrer de politisjefer, borgermestere og guvernører til å slutte å angripe journalister som gjør jobben sin.

«Når dere stilner pressen med gummikuler, stilner dere folkets stemmer. Ikke forlat vår grunnlov og det første grunnlovstillegget», skrev journalistorganisasjonene.

Angrep

Bakgrunnen for brevet var en rekke angrep på journalister under opptøyene i USA. Det begynte fredag kveld, da CNN-journalist Omar Jimenez og hans kameramenn ble arrestert under en live-rapport i Minneapolis, tilsynelatende uten grunn.

Etter dette har journalister over hele landet lagt ut videoer på sosiale medier av der de og kollegaer har blitt arrestert, skutt på med gummikuler, blitt truffet av tåregass og angrepet av demonstranter.

Fotojournalisten Linda Tirado ble skutt av politiet med en gummikule under en demonstrasjon i Minneapolis. Hun mistet synet på det ene øyet. Foto: Skjermdump fra Twitter

Også utenlandske medier har opplevd angrep. En VG-fotograf ble siktet på med laser, og en journalist fra svenske Expressen ble skutt på med gummikuler.

Australias statsminister, Scott Morrison, reagerte etter at to australske tv-journalister ble truffet av gummikuler ved demonstrasjonene utenfor Det hvite hus.

The US Press Freedom Tracker, som følger med på angrep på journalister i USA, sier at de nå undersøker mer enn 100 saker fra den siste uken. Vanligvis undersøker de mellom 100 og 150 saker per år.

Trump og hatet

President Donald Trump liker å skape fiendebilder av dem som kommer med kritikk av ham eller ikke er enige med ham. Derfor benyttet han nå anledningen til å komme med enda et angrep på mediene, som han beskyldte for å skape hat og anarki.

«Så lenge alle forstår hva de gjør, at de sprer falske nyheter og er onde mennesker med en syk agenda, kan vi lett jobbe oss gjennom dem, til storhet», skrev Trump på Twitter.

Med sine angrep på mediene siden han tok over som president i 2016, har USA falt på organisasjonen Reportere uten grensers pressefrihetsindeks. Der ligger USA på 45. plass av 180 land.

Organisasjonen skriver at Trump og hans føderale kollegaer har demonstrert at USA ikke lenger er et land som kjemper for pressefrihet: «Disse farlige holdningene mot pressen har beveget seg ned til lokale myndigheter, institusjoner og den amerikanske folk.»

Neste tiår avgjørende

Og det er ikke bare i USA at pressefriheten er truet. Pressefriheten globalt har falt med 12 prosent siden 2013.

Også i Brasil har president Jair Bolsonaros ført hatkampanjer mot pressen. Journalister som har avslørt myndighetenes maktmisbruk, har opplevd voldsomme kampanjer og angrep mot dem. Under koronakrisen har Bolsonaro økt angrepene på mediene og beskyldt dem for hysteri og panikkspredning.

Både Iran og Kina har sensurert mye av informasjonen om koronavirusutbruddet. I Irak ble nyhetsbyrået Reuters nektet å rapportere fra landet etter at de publiserte en artikkel med kritiske spørsmål om tallene på antall smittede og døde.

I Ungarn innførte statsminister Viktor Orbán en ny koronalov, der straffen for å publisere det myndighetene mener er falske nyheter er på opptil fem år i fengsel.

Reportere uten grenser mener at det neste tiåret vil være avgjørende for framtiden til journalistikken.

Den frie journalistikken står overfor fem utfordringer, mener de: En geopolitisk krise på grunn av aggressive autoritære regimer, en teknologisk krise på grunn av manglende demokratiske garantier, en demokratisk krise på grunn av polarisering og repressiv politikk, en tillitskrise på grunn av et hat rettet mot mediene og en økonomisk krise som kan føre til lavere kvalitet på journalistikken.

Maktmisbruk

USAs tredje president, Thomas Jefferson, var en stor forkjemper for viktigheten av en fri presse som kan stille spørsmål og være kritiske til myndighetene. Han konkluderte med at dersom han måtte velge mellom «en regjering uten aviser eller aviser uten en regjering, hadde jeg uten tvil valgt det siste».

Han uttalte dette rett etter den franske revolusjonen i 1789, som skjedde fordi nasjonen hadde blitt delt i to klasser med store motsetninger der «eliten» hadde fått for stor makt, som den misbrukte.

Jefferson mente at dette var noe som kunne skje i ethvert land. Hvis myndighetene ikke blir sett i kortene av kunnskapsrike og opplyste innbyggere, vil det være uunngåelig at myndighetene etter hvert vil misbruke makten sin.

Ikke ta for gitt

Norge er det landet med høyest pressefrihet i verden, ifølge pressefrihetsindeksen. Men dette er ikke noe vi skal ta for gitt. For på alternative nettsteder i Norge, som Resett og Document, florerer de samme holdningene som statsledere som Trump i USA og Bolsonaro i Brasil fremmer.

Men mediene er ikke, som det ofte hevdes der, en del av en konspirasjon for å undertrykke folket. Medienes jobb er, som Jefferson påpekte, å avdekke maktmisbruk og sørge for at myndighetene i landet gjør den jobben de skal for det folket de er satt til å tjene.

Uten mediene hadde vi ikke visst om enkelte stortingsrepresentanters juks med reiseregninger, om planer for bompenger og vindkraftutbygginger og om feil i barnevernssaker. Det finnes utallige andre eksempler.

Når en betydelig andel av folk flest heller ønsker å leve uten informasjon enn å beholde en presse som avdekker maktmisbruk og rapporterer om det som skjer i samfunnet, er vi på vei i feil retning. Når folk heller velger å tro på konspirasjonsteorier og propaganda fra statsledere som har som mål å innskrenke demokratiet, har vi et stort problem.

Derfor er det som skjer i USA nå skremmende, også her i Norge.