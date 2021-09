Skattesmell i annerledesfylket

Sylvi Listhaug kan registrere opptur i Rogaland etter sitt besøk i fylket tidligere i uken. Ellers i bildet ser vi hennes rådgiver Espen Teigen, førstekandidat i Rogaland, Roy Steffensen og solaordfører Tom Henning Slethei.

KOMMENTAR: Høyre går på en skikkelig skattesmell, men forsvarer posisjonen som Rogalands største parti med noen små tideler. Og Rogaland holder posisjonen som annerledesfylket.

Lars Helle sjefredaktør

Dette er den siste meningsmålingen for Rogaland fra Respons før Stortingsvalget 13. september. Siden forrige måling i juni er Høyres tilbakegang det mest bemerkelsesverdige. Frp’s byks oppover er like interessant. Både disse to partiene og Ap er inne med tre representanter hver på målingen. Respons’ analytiker Thore Gaard Olaussen mener at signalene om endringer i oljebeskatningen er en viktig årsak til både Høyres tilbakegang og Frp’s framgang.

80 prosent av målingen er tatt opp etter at regjeringen kom med sitt nye skatteforslag tirsdag kveld og bakgrunnstallene viser at det nettopp er tidligere høyrevelgere som går til Frp.

Frp har også i dag tre representanter, men har for lenge siden stålsatt seg for en tilbakegang. De nasjonale målingene har tydelig pekt i den retningen. Hvis denne målingen blir resultatet, vil det altså være en stor seier for Frp og deres tredjekandidat, May Helen Hetland Ervik. Hun kan også bli den eneste rogalandsrepresentanten fra Dalane.

Noen få hundre stemmer

Samtidig sitter hun på det utsatte sistemandatet. Venstres Iselin Nybø kan være så lite som 4–500 stemmer fra å ta det siste faste mandatet fra Frp. Siden hun ble valgt i for første (og eneste) gang i 2013 har hun knapt vært nærmere en stortingsplass enn hun er nå – og hun har reist seg fra temmelig lave nivåer. Som i andre deler av landet er tilsig av tidligere høyrevelgere en del av forklaringen på Venstres framgang.

TV2 beregner også fordelingen av utjevningsmandater på sine landsdekkende målinger og har hatt Nybø inne på utjevning fra Rogaland flere ganger den siste uken, så Venstre har en reservemulighet der.

Utjevningsmandat ser derimot ut til å være eneste mulighet for Mímir Kristjansson (Rødt) og Ulrikke Torgersen (MDG). De ser ikke samme utvikling som partiene deres har for eksempel i Oslo. MDG ligger for eksempel bare 0,3 prosentpoeng foran de nasjonalkonservative Demokratene, som stiller med sin Agder-profil Vidar Kleppe på topp også i Rogaland.

Det skal legges til at Frp og de andre store partiene kan være med i kampen om utjevningsmandatet i Rogaland, dersom marginene ellers går imot dem i innspurten.

Ap-tilbakegang

Arbeiderpartiet sikret seg fire mandater med hårfin margin i 2017. Den marginen er nå borte. Ap og Høyres tapte mandater avgis til Sp og SV. For Senterpartiet er det en stor inspirasjon å se at de fortsatt har to mandater innen rekkevidde, etter de siste ukers nedturer. De faller også i Rogaland, men de er langt foran valgresultatet i 2017. Det kan bety stortingsplass for Lisa Marie Ness Klungland.

SV hadde en svak valgkampinnspurt i Rogaland i 2017, men reddet seg inn med et utjevningsmandat. I år ser det ut til at Ingrid Fiskaa er trygt inne på et distriktsmandat. SV i Rogaland er gått fra 4,7 prosent i mars, via 6,3 i juni til 6,7 nå. SV er det partiet som profitterer mest på Ap’s tilbakegang. Ap avgir også til Senterpartiet.

Det er små geografiske forskjeller i velgermassen. Venstre og KrF sliter mer i nordfylket enn i resten av Rogaland, mens det for Rødt faktisk er markert motsatt. I fjor høst hadde de en måling der de lå særdeles dårlig an på Haugalandet, mens de nå har 6 prosent oppslutning i nordfylket og bare 2,7 totalt. Det skal legges til at tallene her er ganske usikre.

KrF for kvinner og eldre

Det er også bakgrunnstallene brutt ned på alder og kjønn, men det er neppe noen overraskelse at KrF er et kvinneparti og Frp et mannsparti. Hvis bare kvinnene fikk bestemme, hadde KrF vunnet et mandat og Frp tapt et. KrF treffer også godt blant velgere over 60 år, men der befinner ingen som stemmer MDG seg.

KrF gjør i det hele tatt en solid måling og ligger med 9,0 prosent foran resultatet i 2017. Lekkasjen til småpartiene Sentrum (0,4) og Partiet De Kristne (0,2) er tettet og oppslutningen er også viktig i jakten på den nasjonale sperregrensen.

Ved siden av nevnte Demokratene, er det for øvrig bare Industri- og næringspartiet som kommer over ett prosentpoeng (1,3) i gruppen «Andre».

Annerledesfylket

Oljeskattesaken viser at Rogaland er et annerledesfylke. Selv om klimasaken sannsynligvis har gitt et lite løft til V og SV, ser vi ikke de samme endringene som ellers i landet. Både Aftenbladets måling og en rekke andre av de siste to ukenes målinger, bekrefter dessuten at tre måneder er veldig lenge i politikken. Sakslisten har endret seg veldig i løpet av sommeren.

Ti dager er også lenge. Høyre håper at diskusjonen om deres høye spill rundt oljeskatten kan nyanseres og kanskje snus i løpet av den tiden. Men neglebiting blir det i alle leirer.

