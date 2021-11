Meghan som president?

GJESTEKOMMENTAR: Var hertuginne Meghans opptreden i «The Ellen Show» et første fremstøt i en presidentkampanje, sjarmerende eller bare absolutt avskyelig?

Ellen DeGeneres fikk hertuginne Meghan til å spise kjeks som et ekorn og andre ablegøyer i skjult-kamera-sketsjer på sitt show torsdag, med instrukser «på øret».

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Torsdag denne uken dukket Meghan Markle, avgått kongelig hertuginne og tidligere skuespiller, opp som gjest i talkshowet «The Ellen Show». Her fortalte hun morsomme episoder fra livet sitt og opptrådte i en av Ellens berømte sketsjer med skjult kamera. Vi fikk se den eks-kongelige tobarnsmoren gjenta beskjeder Ellen DeGeneres ga henne på øret til gateselgere. Blant annet fikk hun beskjed om å spise kjeks som et ekorn og trykke en krystall mot pannen mens hun erklærte at hun hadde legende kraft.

Reaksjonene fra britiske rojalister lot ikke vente på seg.

«Absolutt motbydelig»

Flere aviser kunne rapportere at hertuginne Meghan hadde ledd sarkastisk da den kongelige tittelen hennes ble brakt på bane. En annen gjenganger i de britiske reaksjonene var at Meghan ikke viste hensyn til den aldrende dronningens helse ved å opptre i et talkshow mens dronningen sliter med helseproblemer.

Avisen The Telegraph skrev i en anmeldelse av programmet at det fremstod pinlig og kunstig, og at «det var vanskelig å ikke også se for seg Harry hjemme med hodet i hendene».

GB News, en britisk tv-kanal som ble startet tidligere i år, hadde på sin side en kongelig kommentator på skjermen som erklærte at Meghans opptreden i sketsjen var «absolutt motbydelig». Her ble det slått fast at kongefamilien ble hånt og gjort til en vits. «Dette var sjokkerende», erklærte kongehuseksperten.

Oprah-bombenedslaget

Prins Harry og hertuginnen av Sussex, Meghan, vakte i mars oppsikt i et åpenhjertet intervju på Oprah Winfreys show.

Intervjuet torsdag var den første store tv-opptredenen Meghan har gjort siden hun og Harry ga et atskillig mer utleverende intervju med talk­show­dronningen Oprah Winfrey i mars i år. Den gangen snakket paret ut om hvordan det hadde vært for dem da de besluttet å forlate kongefamilien og i det drøye året som var gått etterpå. Her kom det flere større betroelser, som at paret mente seg utsatt for rasisme i kongefamilien, og at Meghan hadde slitt med alvorlig depresjon og blitt nektet å oppsøke hjelp.

Ifølge en spørreundersøkelse foretatt etter Oprah-intervjuet falt populariteten til både Meghan og Harry kraftig etter de offentlige betroelsene. I hvert fall blant briter.

I USA så bildet helt annerledes ut. Her ble paret prist for sin åpenhet, og mange amerikanere rapporterte at de fremstod sympatiske.

Kongelige og kommersielle

Det Meghan og Harry nå prøver på er en vanskelig hybridløsning mellom å beholde den kongelige glansen og å tjene penger som toppkjendiser i amerikansk tradisjon.

På den ene siden har de på mange måter satt opp sin egen privatpraktiserende gren av det britiske kongehuset i California. De opererer fremdeles med titlene hertug og hertuginne og driver aktivt med veldedighet, blant annet gjennom sin egen stiftelse.

På den andre siden opererer de i det kommersielle markedet for å tjene egne penger, ettersom ingen kan leve på veldedighet alene når de kongelige pengekranene er skrudd igjen. I sitt nye liv har de skaffet seg lukrative avtaler med alt fra Netflix til et teknologifirma, BetterUp, hvor Harry er ansatt som «Chief Impact Officer». Hva sistnevnte stilling innebærer, er ganske vagt, men dette er den typen jobber som gis megakjendiser i USA, med en tilhørende saftig lønn for lite og vagt definert arbeid. Meghan har på sin side blant annet gitt ut en barnebok i sommer, også det en velkjent kjendisaktivitet.

Meghan vs. Kate

Svigerinnene Meghan Markle (tidligere hertuginne av Sussex) og Kate Middleton (hertuginne av Cambridge og kommende dronning) går svært ulike spor i livene sine – og britene oppfatter dem til ytterlighet ulikt.

I dette nye livet er Meghan den som har kompetansen i å opptre foran kamera. Det er hun som kan opptre løssluppent og profesjonelt sjarmerende i et slikt format. Dette var jo noe hun drev med allerede før de to ble gift.

I Storbritannia, derimot, var hun forventet å følge kongelig etikette. Det gikk som kjent ikke så bra. Men det vedvarende negative søkelyset fra britisk presse synes hverken å stå i et rimelig forhold til hva hun presterte den gang eller i dag. For britiske tabloider var fulle av svært negative overskrifter om Meghan lenge før hun og ektemaken trakk seg tilbake fra kongelige plikter. Ikke minst ble det en egen sjanger å sammenligne hertuginnen med hennes svigerinne Kate, en sammenligning hun, ifølge de mange oppslagene, alltid kom dårlig ut av. Buzzfeed klarte også å finne hele 20 eksempler på at Kate ble prist av pressen for akkurat de samme handlingene som de andre steder kritiserte Meghan for.

Politiske ambisjoner

Bortsett fra det rene underholdningsaspektet ved Meghans siste tv-opptreden, var det et politisk budskap. Eksil-hertuginnen vil ha mammapermisjon innført i USA. Og i amerikansk tradisjon er det ikke uvanlig både å lufte politiske ideer og lansere seg som presidentkandidat ved først å avlegge «Ellen Show» en visitt. Det samme har både Hillary Clinton og Barrack Obama gjort før.

Vi vet ikke ennå om dette er en av ambisjonene til Meghan.

Foreløpig er det mer interessante hvordan enhver opptreden og ethvert utspill fra Meghan i Storbritannia tolkes inn i en negativ ramme og blir til et ondsinnet angrep på kongehuset og britisk identitet.

Er britene virkelig så skjøre?