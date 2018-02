Tar man privatbilen fra en gjennomsnittsmann, tar man lykken fra ham med det samme

For et par uker siden startet jeg en tråd på Facebook-siden min med et naivt spørsmål. «Hva er grunnen til at prisene på kollektivbilletter er så høye i Stavanger? I mitt hode ville lavere priser vært lik økt bruk. Er det ikke sånn?», skrev jeg.

Det tok litt av, kan du si. Flere hundre innlegg, for og imot. Stort sett saklig debatt, med noen unntak (dere vet hvem dere er). Jeg lærte en hel del av å lese den tråden. Men jeg ble også forvirret, noe som skjer oftere og oftere når jeg forsøker å se et stridstema fra flere sider.

Spørsmålet var ærlig ment. Konvensjonell teori om markedsmekanismer tilsier at dersom et produkt eller en tjeneste blir billigere, vil flere bli interessert. Men selvsagt er det ikke så enkelt. Det nytter ikke om bussen er billig, dersom den ikke går når det passer og tar deg dit du skal. Dersom reiseveien til jobb plutselig blir så komplisert at du må stå opp en time tidligere, er det fristende å benytte seg av bilen. Den går akkurat når det passer deg, og tar deg helt dit du skal. Det er det fine med biler. Eller sykler.

Forskjellige planeter

Det politiske flertallet i Stavanger-regionen har bestemt at dersom folk ikke vil slutte å bruke bil, så skal de. Det skal bli så dyrt og upraktisk å bruke bilen at folk tvinges til å velge mer miljøvennlige løsninger. Denne pisken, som i hovedsak består av bompenger og dyre parkeringsplasser, skal kombineres med gulrot i form av bedre tilrettelegging for myke trafikanter og et bedre kollektivtilbud. Dette har skapt en debatt som er sprikende, for å si det forsiktig:

«Men kollektivtilbudet i dag er jo helt elendig. Dyrt, dårlig og upraktisk. Og verre skal det bli, når denne idiotiske bussveien åpner. Politikerne er enten komplett udugelige, eller - og det er jo enda verre - ondsinnede. Og Vegvesenet, som utfører jobben, består av treningsnarkomane bilhatere, som denne Eiterjord. Han mener visst at alle som ikke jogger til og fra barnehagen er latsabber som ikke har noe i arbeidslivet å gjøre».

«Dette er jo helt feil! Kollektivtilbudet er allerede bra og det blir stadig bedre. Problemet er at mange her i regionen har lagt seg til dårlige vaner. Dette handler om å være villig til å endre seg, få bedre rutiner. Det er jo både sunt og miljøvennlig å bruke kroppen mer, reise grønnere. Surmagede, middelaldrende menn må slutte å syte!».

Begge disse perspektivene kan vel ikke være faktisk korrekte framstillinger av virkeligheten?

Idioti eller genistrek

I debatten om kollektiv kontra privatbil, bussvei kontra bybane, hjem-jobb-hjem kontra elsykkel, eller hva det måtte være, oppstår det et underlig fenomen. Det går ikke lang tid før en eller annen kommer med en personlig lidelseshistorie fra kollektivtrafikken. Hun som måtte stå opp i otta, bytte buss tre ganger, gå fem mil i sluddbygene med sju febersyke unger og til slutt endte opp bare sånn omtrent der hun egentlig skulle, og betalte det hvite ut av øynene for denne tvilsomme fornøyelsen. Etter å ha lest dette, vil de færreste være i tvil om at kollektivtransport er ren idioti, en form for tortur planlagt av arrige MDG-ere for å plage ærlige lønnsmottakere.

Men vent litt! Bare et par centimeter lenger nede i tråden står en annen fram med vitnesbyrd. Kollektivreiser er nemlig den rene, skjære idyll! Bussene og togene går omtrent hele tida! De er billige! Det trengs bare en mental omstilling, en villighet til å prøve noe nytt. Kollektiv er framtida! Han var også skeptisk til å begynne med, men nå har han sett lyset. Han har selvsagt også kjøpt seg elsykkel med plass til ungene. Det er helt fantastisk. Nå har han solgt bilen. Trenger han en sjelden gang bil, er han med i et kollektiv. Fungerer som bare det!

Vi snakker rett og slett om samferdselsmessige parallellsamfunn.

Logos og patos

En type som dukker opp i disse diskusjonene, er mannen fra høyresida. Han skrider frem med det retoriske grepet som i klassisk retorikk kalles logos. Altså det kjølige intellektet. Hør her, sier han. Folk vil velge bilen så lenge den er mest rasjonell. Kollektiv må oppleves som minst like bra som privatbil. Pris har ikke så mye å si (dette er jo en høyremann). Det som gjelder, er at kollektivtilbudet er der når jeg trenger det, og tar meg dit jeg skal. Hvis ikke, tar jeg bilen. Sånn er det bare. Jeg forventer effektivitet! Hvis jeg bruker 20 minutter til jobben med bilen, må bussen ikke bruke mer enn 30.

En annen type er damen fra venstresida. Hun er på pisk-og-gulrot-sporet. Og benytter seg av litt mer patos, altså spiller hun på en kombinasjon av logikk og følelser. La oss være ærlige, sier hun. Hvis folk ikke er villige til å endre vanene sine for et bedre klima og lettere framkommelighet for dem som virkelig trenger å bruke bilen, må vi tvinge dem. Kanskje blir det litt mer tungvint, men det må vi bare finne oss i. Og billettene må bli billigere. Pris er viktig. Ikke alle kan kjøpe en Tesla for å snike i køen.

Den ideologiske og til dels kjønnede komponenten i denne debatten kan trolig ikke overvurderes. Tar man privatbilen fra en gjennomsnittsmann, tar man lykken fra ham med det samme.