Nord-Korea unytter pandemien og strammer grepet

GJESTEKOMMENTAR: Pandemien har gitt det kommunistiske diktaturet i Nord-Korea en gyllen anledning til å avsondre landet enda sterkere fra resten av verden.

Staben ved Supermarked nr. 1 i Pyongyang desinfiserer butikken før åpningstid. Foto: Jon Chol-jin, AP/NTB

Audhild Skoglund Fagbokforfatter, cand. philol. i religion og populærkultur

Det siste året har vært en prøvelse for demokratier verden over. Innbyggernes bevegelsesfrihet har blitt kraftig innstrammet og allianser satt på prøve. Det har vært hissige demonstrasjoner mot myndighetene i en rekke land og diskusjoner om hvor grensene for folkevalgtes makt over folket skal gå. Hva skal til før vi faktisk ikke lever i et demokrati lenger?

I Nord-Korea, et land som definitivt ikke er et demokrati, har innbyggerne samtidig opplevd ytterligere avsondring. For mens vestlige regimer har kjempet for å finne balansen mellom smittebegrensning og fortsatt flyt av nødvendig handel og et minimum av bevegelsesfrihet, har Nord-Koreas kommunistparti ikke slitt med tilsvarende kvaler. Kim Jong-un har rett og slett stengt grensene og lukket resten av verden ute.

Ingen smitte, ekstreme tiltak

Nord-Korea er et av få land som ikke har rapportert et eneste covid-19-tilfelle. Hvilket ikke egentlig sier så mye, all den tid man uansett bare rapporterer det som passer kommunistpartiet. Vi vet altså ikke hva som er fakta om pandemien i det lukkede landet.

På den ene siden er det usannsynlig at smitten ikke har spredt seg dit, især siden Verdens helseorganisasjon nå mener at covid-19 kan ha begynt å spre seg allerede i oktober 2019 og Nord-Korea og Kina deler en lang grense med utstrakt handel.

På den andre siden råder unektelig et diktatur over sterke midler til å slå ned smitteutbrudd.

Nord-Korea stengte grensen mot Kina i januar i fjor, like etter at smitteutbruddet i Wuhan ble gjort kjent av kinesiske myndigheter. Samtidig ble det forbudt å reise inn i landet. Også internt i Nord-Korea har det vært tiltak mot pandemien. Blant annet har man ved flere anledninger stengt ned hele byer.

Barn får sjekket om de har feber før de får slippe inn på Kim Song-Ju barneskole i Pyongyang (nasjonens grunnlegger Kim Il-sungs navn som barn var Kim Song-ju). Offisielt har gjennomkontrollerte Nord-Korea null koronasmitte, men smittevern-restriksjonene er likevel svært strenge. Foto: Jon Chol-jin, AP/NTB

Vanskeligere å unnslippe

Hva som foregår i Nord-Korea er selv under normale omstendigheter vanskelig å vite sikkert. Under pandemien har kildene blitt desto færre. De fleste utlendinger har forlatt landet, og færre nordkoreanere kommer seg ut. I 2020 lyktes bare 229 nordkoreanere med å rømme til Sør-Korea, mot 1047 året før. Sør-Korea er målet for de fleste rømlingene, ikke minst på grunn av felles språk, historie, geografisk nærhet og manglende utleveringsavtale med Nord-Korea. Naboen i sør tilbyr også en viss etableringshjelp til sine landsmenn fra nord.

Grensen mellom Nord- og Sør-Korea har imidlertid lenge vært så å si ugjennomtrengelig. De fleste rømmer derfor via Kina, noe som har blitt langt vanskeligere med den strengere nedstengningen av grensen. Frem til pandemien rammet fant det sted en livlig grensehandel, og mange nordkoreanere jobbet også i Kina i kortere eller lengre perioder. Det ga en viss åpning for at enkelte kunne lykkes med å snike seg over landegrensen og ta seg videre til Sør-Korea.

Avhoppere som PR-problem

Det er mange grunner til at Pyongyang ikke ønsker å se egne borgere dukke opp i Sør-Korea. Ikke minst tar det seg ikke bra ut for regimet at stadig flere av rømlingene gjør karriere i Sør-Koreas mange tv-underholdningsprogrammer, hvor avhoppede nordkoreanere forteller skrekkhistorier om livet i nord.

En del har rett og slett skapt seg en karriere som profesjonelle avhoppere, og man kan se de samme personene dukke opp i det ene tv-programmet etter det andre. De fleste av dem er unge og vakre, og historiene de forteller fascinerer naboene i sør, som behandler dem som kjendiser. Noen har også skapt seg karrierer i sosiale medier eller opptrer rundt omkring i Sør-Korea med historier og sang og musikk fra det kommunistiske nord.

For Nord-Korea utgjør de et åpenlyst PR-problem.

«Uren» kultur

Mange av avhopperne har fortalt at innsmuglede sørkoreanske dramaserier og underholdningsprogrammer har motivert dem til å ville flykte. Svartebørshandelen med sørkoreansk populærkultur har nemlig foregått i stor stil sammen med øvrig grensehandel av mat, klær og andre nødvendigheter fra de kinesiske naboene.

Da Kim Jong-un tidligere i år holdt sitt innlegg på partikongressen i januar, var nettopp denne uautoriserte «fremmede» kulturpåvirkningen ett av temaene han ville løfte frem. Kim lovet å slå kraftig ned på «utenlandsk infiltrasjon av kulturen». En nylig innskjerping av loven gjør at å lytte til «uren», ukommunistisk musikk eller se upassende dramaserier kan straffes med døden.

Ved å stanse strømmen av sørkoreansk populærkultur inn i Nord-Korea skal flyten av avhoppere som fyller nabolandets tv-studioer, opphøre.

Kim Jong-un hilser paraden under partikongressen i januar, her på en skjerm på en jernbanestasjon i Seoul i Sør-Korea. Foto: Lee Jin-man, AP/NTB

Klarer seg alene

Selv om Kim under den nevnte partikongressen innrømte at landets økonomi sliter, var budskapet å ytterligere styrke kontrollen over innbyggerne. Det skal slås ned på privat handel og på upassende kultur. Nord-Korea klarer seg aldeles godt alene, er budskapet. Målet er uansett å være selvforsynt og seg selv nok.

Kanskje passet det Kim helt greit med en pandemi som påskudd for å skru ytterligere til i jerngrepet på landet han styrer?

