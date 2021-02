Halen logrer med hunden

KOMMENTAR: Ansettelsen av Tom Tvedt som sjeflobbyist for Kalberg-utbyggingen er som tatt ut av læreboka. Han skal «belyse mulighetsrommet» og «få fram fakta». Mon det.

Tom Tvedt foran Statnetts stasjon på Fagrafjell. Nå skal han bli sjeflobbyist for Kalberg-utbyggingen. Foto: Pål Christensen

Harald Birkevold Journalist

Han trengte ikke lang tid på å takke ja til jobben, Tom Tvedt. Den tidligere presidenten i Norges idrettsforbund skal nå ta ansvar for å lose den kontroversielle utbyggingen av kraftkrevende industri på Kalberg i Time kommune klar av politiske skjær i sjøen.

Tvedt ble kurtisert av Magne Svendsen, sjef for eiendomsselskapet Masiv. Svendsen har allerede i lang tid jobbet med å inngå avtaler med grunneiere i området, og mange, men ikke alle, har takket ja. Disse grunneierne kan bli velstående, men bare hvis utbyggingen får grønt lys.

Hvem er hvem

Interessentene bak Kalberg er en slags hvem er hvem blant distriktets næringslivsprofiler.

Bak selskapet står både Smedvig-eide Green Mountain, Magne Svendsens Masiv, Per Åge Hauges Cator AS, Stangeland Gruppen og Kalberg Næringsutvikling, som igjen er selskapet til Ståle Kyllingstads IKM, Inge Brigt Aarbakke, transportselskapet SR Group og gartnerikjempen Jone Wiig fra Orre.

Tom Tvedt har selvsagt ikke spesielt god greie på verken datasenter eller batterifabrikker. Men han har greie på politikk. Og han har et nettverk, opparbeidet gjennom sentrale tillitsverv. Ordfører for Arbeiderpartiet i Randaberg fra 1999 til 2007. Fylkesordfører i Rogaland fra 2007 til 2011. Og idrettspresident fra 2015 til 2019.

Murbrekker

Dette nettverket og den erfaringen kan bli gode å ha. For Kalberg-planene er en rød klut for de mange som mener at det er ofret nok matjord i Norge. Og for dem som mener at datasentre er en uklok bruk av den knappe ressursen fornybar elektrisk strøm tross alt er.

Styrelederen til Tvedt i Kalberg Utvikling AS blir Per Haarr. De to er gamle kjente, for Haarr var rådmann i Randaberg mens Tvedt var ordfører. Siden var Haarr assisterende rådmann i Stavanger i fire år.

En tidligere topp-politiker og en tidligere topp-byråkrat. Det kan være akkurat det Kalberg-forkjemperne trenger. I alle fall er det en utbredt oppfatning i næringslivet at det er vanskelig å få politiske beslutningstakere i tale. Det er grunnen til at så mange tidligere politikere skifter beite og tar høyt gasjerte jobber som mellommenn, lobbyister, rådgivere. Disse folkene er avhengige av at kundene deres tror at de kan åpne dører.

Lobbyistens myter

Sannheten er at norske politikere er ekstremt tilgjengelige. Leder du en bedrift med noen hundre millioner i omsetning og noen hundre ansatte, har du sannsynligvis nummeret til din lokale ordfører og stortingsrepresentant. Er det viktig? En statsråd ringer deg tilbake på dagen. Statsministeren? Trolig i løpet av uka. Vi er et lite land.

Grunnen til at det er nyttig med en tidligere politiker i tilfellet Kalberg, er at saken står foran en lang politisk og administrativ behandling. Selv om Time kommunestyre skulle si ja – og jeg skulle likt å se den ordføreren fra Høyre som lot den erklærte jordvernpolitikken her i landet gå foran interessene til så sterke næringsinteresser – vil mange andre instanser ha et ord med i laget.

Fylkeskommunen og statsforvalteren i Rogaland kan komme med innsigelser. Saken kan fort havne på bordet til direktorater og departementer. Kanskje til og med i retten.

Tomme floskler

I sitt tiltredelsesintervju i Aftenbladet toner Tvedt klokelig ned hvor mange arbeidsplasser som kan bli resultatet av Kalberg-prosjektet. Det er det jo ingen som vet. Men han har allerede lært seg noen av de helt sentrale flosklene. For eksempel at «det i alle fall ikke blir noen arbeidsplasser hvis vi ikke gjør noe».

Dette er isolert sett helt rett. Men setningen er sørgelig tom for mening. Det er egentlig ikke så mange som «ikke vil gjøre noe». De vil bare ikke gjøre det akkurat der. Matjord er en meget knapp ressurs. Det blir ikke mer av den. Og den beste matjorda finnes der det bor flest folk og presset på ressursen er sterkest. Folk bosatte seg jo selvsagt der jorda var best, den gang for tusener av år siden.

Dermed har utallige dekar med landets beste matjord allerede forsvunnet under Stavanger, Sandnes, Bryne og Forus. Noen mener at nok er nok. Vi har ikke mer å ofre.

Følg pengene

Blant dem som mener dette, er for eksempel Stortinget og regjeringen. Og fylkeskommunen og statsforvalteren. Spørsmålet er bare om de fagre formuleringene om jordvern er noe mer enn tomme besvergelser.

Grunnen til at Kalberg må bygges akkurat der, er at det er akkurat der noen har inngått avtaler. Det hadde selvfølgelig vært mulig å bygge i nærheten, på uproduktiv jord, men da hadde de allerede inngåtte avtalene ikke vært verdt datamaskinen de er skrevet på.

Det er mulig at en slik flytting ville tatt mye tid, med nye runder med nye grunneiere. Men argumentet om at Kalberg bare kan realiseres akkurat der, står ikke til troende. Til syvende og sist handler det om penger og om hvem som skal ha disse pengene.

Tut tut!

En annen floskel i denne saken er tidspresset. Toget står på stasjonen! Det har faktisk allerede begynt å rulle! Tut, tut! Vi må bare hoppe på. Ellers er det for seint.

Dette er selvsagt heller ikke sant, men det er effektivt. For hvem vil vel sitte igjen med skylda? I hver eneste norske kraftkommune sitter lokale folkevalgte og nihåper på at de skal bli del av Det Grønne Skiftet. At det ikke er noe særlig «grønt» ved et datasenter, få så være.

Men den skal han ha, Tvedt. Han har fortsatt til gode å beskylde meningsmotstandere for å drive med falske nyheter. Vi får ta med oss det vi kan i disse ulvetider.