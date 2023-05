Ap’s kriseforståelse

KOMMENTAR: Også Jonas Gahr Støre må erkjenne at Arbeiderpartiet er i en krise.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre holdt mandag en pressekonferanse før partiets landsmøte.

Hilde Øvrebekk Kommentator

Tidligere nestleder i Ap og Tana-ordfører Helga Pedersen sa under sin 1. mai-tale at det er tid for selvransakelse i partiet.

«Vi må erkjenne at partiet er i krise. Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene,» sa hun.

Hun mente det er Ap som må forandre seg, og at de ikke kan vente på at velgerne skal forandre seg. Pedersen sa til NRK mandag at hun mener «det er en avstand mellom de diskusjonene som pågår ute i partiorganisasjonen, der man har en opplevelse av virkeligheten, og det som blir kommunisert fra partiet sentralt».

Partileder Jonas Gahr Støre mente derimot at det ikke er noen krise i Ap.

«Vi er i en tid med kriser og vi har lave målinger, men kan også vokse på de målingene,» sa han til TV2, og viste til at partiet får gjennomslag for politikk som får folk i arbeid og styrker velferden.

Telefonsamtale

Pedersens tale har fått store oppslag. Mye på grunn av kontroversene rundt at hun søndag trakk seg som kandidat til å bli Ap’s partisekretær etter en samtale med Støre. Pedersen sa at det var denne samtalen som fikk henne til å trekke seg.

Støre har fått kritikk fra flere partiveteraner etter at han tilsynelatende blandet seg inn i valget av ny partisekretær. Dette er et tydelig tegn på at det er en mistillit til Støre også innad i enkelte kretser i partiet.

Hadde for eksempel tidligere Høyre-topper reagert på samme måte hvis det hadde vært Erna Solberg som hadde en slik telefonsamtale?

Vestres selvransakelse

De samme oppslagene som Pedersen fikk, fikk ikke næringsminister og påtroppende nestleder i Ap, Jan Christian Vestre, da han i helgen i et intervju med VG sa omtrent det samme som Pedersen.

«Når målingene er sånn som de er, så er det åpenbart vi som må gjøre en bedre jobb. Det er aldri velgerne sin feil når de gir klar tilbakemelding, og budskapet er oppfattet,» sa han.

Han brukte ikke ordet «krise», men sa at det er de som sitter i ledende posisjoner i partiet som har det største ansvaret. Han sa at Ap må se framover og ikke reversere alt.

Det er også noe kunnskapsminister Tonje Brenna, som er innstilt som partiets andre nye nestleder, har vært inne på. Hun satt blant annet i styret i Akershus Arbeiderparti da de i fjor stemte for å beholde Viken fylke og ikke reversere.

Symptom

Det er langt fra sikkert at Pedersen-affæren får noe å si for diskusjonene på landsmøtet, som starter torsdag. Men striden om partisekretærjobben er bare enda et symptom på splittelsen i Ap. En splittelse som har fått utvikle seg over lang tid.

Det er et tydelig tegn på at noe er alvorlig galt når lokale Ap-politikere må prøve å distansere seg fra sin egen partiledelse fordi de ikke ønsker at partiet sentralt skal ødelegge for den lokale valgkampen.

Vestre synes å klare å se at det trengs en del selvrefleksjon og indremedisin for å få Ap-skuta på rett kjøl igjen.

Men å ikke klare å erkjenne at det faktisk er krise i Ap, når alle andre ser det, tyder på at Støre heller vil ha skylapper på enn å prøve å ta tak i problemene. Så lenge det er sånn, er det mye mulig at Ap vil fortsette å falle på meningsmålingene.